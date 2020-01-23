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Грызла телефон и била шваброй по голове полицейского жительница Искитима

14:15 23.01.2020 Фото: pixabay.com
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Обвиняемая признала вину лишь частично.

Грызла телефон и била шваброй по голове полицейского жительница Искитима
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Заместителем Искитимского межрайонного прокурора 13.12.2019 утверждено обвинительное заключение по уголовному делу по факту публичного оскорбления представителя власти при исполнении им своих должностных обязанностей и в связи с их исполнением; по факту применения насилия не опасного для жизни и здоровья, угрозы применения насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей, а также по факту умышленного уничтожения чужого имущества с причинением значительного ущерба потерпевшему.

По версии следствия 21.07.2019 около 21 часа 10 минут в дежурную часть МО МВД России «Искитимский» поступило сообщение по факту совершения противоправных действий по ул. Центральной г. Искитима.

Прибыв по вызову, сотрудники МО МВД России «Искитимский» потребовали от правонарушителей объяснения, по поводу совершаемых ими противоправных действий. В ответ на требования сотрудников полиции, находящихся в форменном обмундировании, обвиняемые (двое), находясь в состоянии алкогольного опьянения, умышленно, группой лиц, с целью унижения чести и достоинства сотрудников полиции оскорбили их тс использованием грубой нецензурной брани – высказали отрицательную характеристику личности сотрудников полиции как должностных лиц.

В результате преступных действий обвиняемых нарушен порядок осуществления должностных обязанностей представителей власти.

Далее, обвиняемая, угрожая применением насилия, удерживая двумя руками за ручку пластиковую швабру, замахнулась ею сверху вниз в сторону одного из сотрудников полиции, после чего, использую вышеуказанную швабру, нанесла не менее 2 ударом в лобную область головы и область правой голени сотрудника полиции, отчего последний испытал физическую боль.

Кроме того, в этот же период времени, обвиняемая, выхватила из рук сотрудника полиции мобильный телефон, после чего руками начала сгибать корпус мобильного телефона, а также сгрызла телефон зубами, после чего телефон перестал функционировать и не может быть восстановлен. Ею был причинен ущерб потерпевшему в размере 20000 рублей, который является для него значительным.

Действия обвиняемого квалифицированы органом предварительного расследования по статье 319 УК РФ: публичное оскорбление представителя власти при исполнении им своих должностных обязанностей и в связи с их исполнением.

Действия обвиняемой квалифицированы органом предварительного расследования по статье 319 УК РФ: публичное оскорбление представителя власти при исполнении им своих должностных обязанностей и в связи с их исполнением; по ч. 1 ст. 318 УК РФ — применение насилия не опасного для жизни и здоровья, угроза применения насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей; по ч. 1 ст. 167 УК РФ — умышленное уничтожение чужого имущества, если эти деяния повлекли причинение значительного ущерба.

Обвиняемые вину в ходе следствия признали частично.

Обвиняемым избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, а также мера принуждения – обязательство о явке.

Уголовное дело рассмотрит по существу Искитимский районный суд.

Источник: Прокуратура Искитима

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