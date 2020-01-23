«Между ангарами гора трупов наших военных, посчитать сложно”. Первую чеченскую войну вспоминает летчик из Бердска

Капитан Виктор Шумский за 40 военных дней в Чечне повидал всякое. И то, как генералы, расталкивая солдат, лезли в «вертушку», чтобы улететь первыми. Тогда 25 лет назад, Дудаев был врагом, сегодня — хороший офицер, получивший выучку в СССР.

Виктор Шумский воевал в Чечне с 1995 по 2000 год. За первую чеченскую войну он удостоен орденом Мужества

И началась бойня…

Ветеран чеченской войны и обозреватель «Новой газеты» Вячеслав Измайлов накануне 25-летия штурма Грозного опубликовал свои воспоминания и размышления: можно ли было избежать столь жестокого кровопролития и противостояния в Чечне. По его оценке, первая чеченская унесла жизни около 6000 российских военнослужащих. Точной цифры нет, считает Измайлов, так как сотни безвестных захоронений есть по всей стране. Он напомнил, что война началась после провального путча оппозиции в Чечне 26 ноября 1994 года. Жестко подавленный бунт поднял авторитет Джохара Дудаева, среди местного населения «ичкерец с ружьем» стал не бандитом, а защитником чеченского народа.

«Когда через десять дней после провалившегося путча лидер Чечни Дудаев и министр обороны России Грачев встретились в Слепцовске (Ингушетия), перспектив для мира уже не было. В конце чаепития генерал Грачев спросил: «Значит, война, Джохар?» — «Война, Паша!» — также по-дружески ответил генерал Дудаев. На прощание они сфотографировались.

Но было и другое, многое объясняющее. Грачев вспоминал: Дудаев говорил ему, что даже если они договорятся о мире, то те ребята, что с автоматами вокруг дома, не выпустят их обоих живыми. Так меньшинство (в Чечне и в России) приняло решение — воевать. А Басаев, его люди и им подобные получили свой шанс. И им воспользовались. И еще о Грачеве… Когда он на совещании высшего руководства страны сказал, что боевые действия надо отложить до весны, премьер-министр Черномырдин обвинил его в трусости и предложил сложить полномочия министра обороны. И началась бойня», — пишет майор Измайлов.

Дудаев — умный враг

Многие российские военнослужащие тоже с уважением относились к Дудаеву. Во-первых, потому что врага нельзя недооценивать, во-вторых, потому что генерал, получивший прекрасное военное образование в СССР, был действительно хорошим полководцем. Так считает и капитан Виктор Шумский, служивший в вертолетном полку, который в 1996 году передислоцировали в Бердск из Подмосковья. Он воевал в Чечне до 2000 года. Первый раз попал туда 5 января 1995-го. Тогда тела погибших участников группы капитана Игоря Лелюха из бердской бригады спецназа еще лежали расстрелянные и обгоревшие в Грозном недалеко от вокзала и президентского дворца. Их нашли только 23 января, сообщал «Курьер. Среда. Бердск». Погибших разведчиков отправили в морг аэропорта Грозный-Северный…

— Дудаев — это великий офицер, генерал. Он заканчивал российскую военную академию, был российским офицером. В его республике тогда была самая подготовленная армия, с самым высокоточным оружием, сравнимая с тем, что есть сейчас в России. Все было у дудаевцев. Их можно называть боевиками, террористами, но тогда они защищали свою родину по приказу своего начальника. Это сегодняшнее мое мнение. 25 лет назад я думал иначе, — прокомментировал «Курьер. Среда. Бердск» Виктор Георгиевич. — Простой народ не виноват, что началась война. Хотя кто выбрал Ельцина?

Вместе с тем, боевики, по мнению Шумского, это не только чеченцы. Там воевали выходцы со всего Ближнего Востока. Из 40 тыс. уничтожили 10 тыс. человек, остальных «выдавили» из страны. И они «в Сирии вылезли, по миру рассосались». В Сирии сейчас служат однополчане Шумского — достойные, по его словам, ребята, которых он учил летать, которые живы, в том числе благодаря выучке. Но были ли жертвы в чеченской войне напрасными, Шумский затрудняется оценить — пусть время рассудит.

В Афганистане было легче, чем в Чечне

По его словам, осенью 1994 года в часть, где он служил под Москвой, приезжали «большие генералы», подбирали летный состав из тех, кто уже прошел горячие точки, имел боевой опыт.

— Мы были первый раз в Чечне в 1995-м 40 дней, вернулись 15 февраля — в день вывода войск из Афганистана. При нас взяли аэропорт «Северный», Ханкалу. А Грозный так и не взяли, хотя все к этому было подготовлено. Город был окружен фактически полностью. Вокруг Грозного были площадки-«акулы», где сидели списанные летчики и руководили взлетом и посадкой. Сложно было не только из-за огневого воздействия боевиков, у которых было самое современное оружие, но и из-за погодных условий. Перед первым вылетом 7 января командир забегает в палатку: ребята, посмотрите, что творится. А на улице сумасшедший туман. И вертолеты мелькают и жужжат, как мухи. Командир предложил забыть про максимумы и минимумы высоты — будете летать. И летали, — рассказал Виктор Шумский, служивший в Чечне командиром экипажа вертолета Ми-8.

В составе его «полуполка» было 11 транспортных вертолетов Ми-8 и столько же ударных Ми-24. Ударные бомбили и стреляли, транспортные перевозили людей, грузы, но и бомбы тоже сбрасывали.

— Возили раненых, убитых… Только прилетели, смотрю, между двумя ангарами гора трупов наших военнослужащих. Сколько, посчитать сложно. Это первые числа января — самое начало войны! Афганцы говорили, что в Афганистане было легче, чем в Чечне. Со мной жена до сих пор не спит, потому что я кричу во сне, — поделился Шумский.

Хвала разведчикам

Ми-8 может взять на борт 24 человека, а набивалось до 40. Стоя летали. Как-то капитан рассаживал людей в вертолете, увидел, что один солдатик сел, широко расставив ноги. Шумский ему ногой по колену дал — чего расшиперился, видишь, сесть негде. А тот в ответ: дяденька, не бейте, у меня руки нету. Таких тяжело раненых возили просто как пассажиров, без носилок. Шумский помнит, как генералы лезли в вертолет, расталкивая других офицеров и солдат, чтобы улететь первыми. Всякое было.

Чеченцам удалось каким-то образом «схлестнуть» два российских полка — мотострелковый и артиллерийский. И более полутора суток они в Грозном обстреливали друг друга. Видимо, была у них хорошая разведка или продажные вояки постарались.

«Курьер. Среда. Бердск» сообщал, что в ночь на 1 января 1995-го в Грозный вступили около 250 единиц бронетехники, крайне уязвимой в уличных боях. Российские военные были плохо подготовлены, между различными подразделениями не было налажено взаимодействие и координация, у многих солдат не было боевого опыта. Войска имели устаревшие планы города 1970-х годов. Средства связи не были «закрыты», что позволяло боевикам перехватывать переговоры российских военных. Неподготовленность армии к войне в таких условиях стала поводом для отказа некоторых военачальников участвовать в боевых действиях, возглавить операцию. Они, как генерал Эдуард Воробьев, предпочитали отставку бессмысленной гибели солдат и офицеров.

— За Грозным были ровные поля. Там поставили радиостанцию. Все вертолеты долетали до нее, снижались под облака и на высоте 30-50 метров шли на боевое задание. Чеченцы прознали про это и устроили там засаду. Мой вертолет несколько пробоин получил. Я прилетел, было много раненых, их выгрузил и вернулся по тому же маршруту. А меня там уже ждали и изрешетили. Меня поразило, как работали наши разведчики, какую информацию они доносили до летчиков. Это какую они территорию охватывали! Я за час пролетел 200 км, а разведчикам все про это нужно знать, чтобы не подставить ни меня, ни пассажиров. Бердский спецназ — это другое, это разведка ГРУ, выполнявшая специальные операции. На хребте под Ханкалой погибло два экипажа. Вертолеты шли навстречу друг другу, а там узко. Чтобы спасти хотя бы один экипаж, командир ручку на себя и хвост обрубил…

Воевали мальчишки

Привозили «всех синих», избитых наших военнослужащих. Кто их пытал, если они в плен не попадали? Свои, наверное. Но Шумскому не пришлось столкнуться с воровством, торговлей оружием, нехваткой продовольствия, самоубийством и дезертирством солдат, о чем писали многие. Летчики — это элита: жили на аэродроме, пехота в окопах неделями сидит, а они каждый день принимали душ, отдых через два-три боевых вылета. Вертолетчики находились на так называемой второй линии обороны Грозного. Но и здесь, как и в воздухе, их каждую минуту подстерегала смерть.

Как вспоминает Шумский, перевозка раненых и подвоз свежих сил шли потоком. Каждый день 3-4 больших «ИЛа», вместимостью 300 человек, привозили личный состав:

— Они разгружали оружие и шли обучаться — стрелять из автомата, подствольника, бросать гранату. А потом мы их вертолетами развозили по площадкам. Спрашиваю как-то: ты морпех? Да какой я морпех, отвечает, ни разу из автомата не стрелял. Был случай. Молоденький солдат, совсем мальчишка подбегает, просит письмо сбросить в почтовый ящик в Моздоке — мама не знает, что он в Чечню попал. На нас, конечно, тоже было огневое воздействие. Но без убитых, только ранения.

Правда, ложь и суеверия

За «первую Чечню» Виктор Шумский получил орден Мужества. Он спас генералов, нарушив приказ командира.

— Я не поверил руководителю полетов и не стал продолжать полет на Ханкале. У меня на борту было 5 генералов. Я летел со своего аэродрома, а чеченец по рации заводил меня прямо на гранатомет, чтобы сбить. Давал мне ложную информацию, зная, что я с генералами. Продажных было очень много. Я не стал выполнять приказ, понимая его абсурдность. Я задом, задом и ушел. Все остались живы, — вспоминает ветеран чеченской войны.

В летном составе запрещено служить однофамильцам — летчики народ суеверный. Как-то дне через 10 после прибытия в Чечню стоит в курилке возле палатки Шумский с однополчанином по фамилии Андреев. И вдруг тот хватается за сердце и падает. Оказалось, что шальная пуля попала ему в грудь, пробила блокнот с боевыми заданиями и застряла возле сердца. Генерал-полковник Павлов сразу отправил его домой. Это было первое ранение среди подмосковных летчиков. Второго Андреева ранили уже в бою, поделился Шумский:

— Произошло это непосредственно в ходе боевых действий. Первая пара (вертолетов — прим. ред.) прошла, «вдолбилась» по дому Дудаева, как раз в его поселке. Боевики что делали — заходили в бедные дома с тем, что если будут бомбить, то их дома останутся целы. Разведка докладывает. Первая пара только отстрелялась, разворачивается, вторая пошла на заход и по ним из душканов. У бронированного Ми-24 броню пробило и осколком второму Андрееву сломало ногу. Вот вам и плохая примета в действии. Шумских кроме меня не было.

Ему довелось пообщаться в Чечне с известным, тогда еще молодым журналистом Александром Невзоровым. После того, как он вышел из палатки разведчиков, попросил вертолетчиков отвезти его в Грозный и забрать через три дня в другом месте за 15 км.

— Где он был, с кем разговаривал? Можно понять по его публикациям. Пытался правду доносить. Раненого сына Станислава Говорухина я тоже возил. В Чечне было очень много журналистов, хотя им запрещали там появляться. Лезли в самое пекло, чтобы показать страх войны, пытались пленных обменивать. Военнопленный — это человек, который пришел тебя убить, но у него не получилось, — рассуждает офицер.

После Грозного вертолетный «полуполк», где служил Виктор Шумский, перебазировался в Ханкалу, так как из североосетинского Моздока летать далеко. Летали так: низко нельзя, потому что под тобой мины, высоко нельзя, потому что «Град» работает. Вот и умудрялись лавировать, чтобы не погибнуть и выполнить боевую задачу.

«Всех покемонов» убрали из Чечни

Накануне первой войны федеральные войска уничтожили в Чечне всю авиацию, рассказал Шумский. Это был ответ Дудаеву, начавшему сопротивление. Под ликвидацию до 1 января 1994 года попал и грозненский аэропорт «Северный», где стояли гражданские и военные самолеты и вертолеты. Ельцин подписал указ о вводе войск на территорию Чеченской Республики 9 декабря, когда скрывать боевые действия стало уже невозможно.

Вторая чеченская война, по оценке Виктора Шумского, была «более спокойной», российское командование научилось договариваться с чеченцами:

— Шла мотопехота, командир вызывал старшего и предупреждал, что если будет хоть один выстрел, вашу деревню сотрут с лица земли. Таким макаром продвигались по всей Чечне. Война закончилась, а полицейские наши там и сегодня летают. Хотя Кадыров заявил, что «всех покемонов» он из республики убрал.

В 58 лет Виктор Шумский, конечно, не такой как был в 33 года, когда воевал в Чечне, — характер меняется. Но, говорит, отношение к войне не изменилось: жизнь можно Родине отдать, а честь — никому и никогда. Ветераны Чечни из Бердска периодически встречаются, чаше уже в госпитале. Но о войне стараются не говорить. И молодым летчикам он советует определятся самим: через неделю после прилета они «сами узнают, кто дерьмо, а кто человечище».

Ему пришлось воевать в Таджикистане в составе миротворческих сил в 1993-м и 1996 годах.

— Там так называемые «вовчики» и «левчики» бились за страну, а фактически делили алюминиевый завод и алмазные копи, — констатирует Виктор Георгиевич, не исключая, что и в Чечне война началась из-за дележа нефти и земли.

Шумский постоянно был в командировках: если не на войну, то на короткие задания — в понедельник улетел, в пятницу вернулся. И его «двух капитанов» — сына и дочь — воспитала супруга. За что он ей очень благодарен…