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Красота / Общество

5 способов состарить свой образ

17:18 23.01.2020 Фото: pixabay.com
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Итак, если вы не хотите выглядеть старше своих лет, очистите свой гардероб от определенных вещей. В мусорку (или как минимум в гардероб вашего злейшего врага) отправляются, во-первых, павлопосадские платки.

5 способов состарить свой образ
Выглядеть стильно- это искусство

Все мы знаем, что старомодные вещи могут легко «украсть» у нас несколько лет. Но не только они способны произвести такой негативный эффект. Как случайно не превратиться в даму преклонного возраста, ловящую на себе жалостливые взгляды, объясняет  стилист-имиджмейкер Анна Эрнандес-Ранера.

1. Укладка из нулевых
Как стилист я могла бы начать с советов про одежду, но как имиджмейкер сразу скажу о главном: первое, на что стоит обратить внимание, — стрижка и цвет волос. Старомодное мелирование, жёсткая филировка, цветные «перья» на голове — вся эта «невероятная красота», от которой рябит в глазах, расскажет лишь об одном. Ее обладательница выбрала себе любимого мастера ещё в 2000 году и хранит ему верность уже два десятка лет. Кстати, укладок это тоже касается. К сожалению, даже в крупных городах России во многих «салонах красоты» до сих пор крутят кудри с кончиков, а не от корней. Не знают, что лак для волос бывает сухой, а объем лучше создавать за счет пудры для волос, а не пенки и начеса.

2. Бровки-ниточки
Еще одна важная деталь вашего образа — макияж и форма бровей. Тонкие «ниточки» у вас над глазами, рыжие щеки и «маска» из тонального крема вместо идеального тона — все это, к счастью, уже в прошлом. Современный макияж должен выглядеть так, как будто его вообще нет на вашем лице. Добавьте к нему натуральные широкие брови и аккуратные ресницы, и вы получите необходимый эффект.

3. «Вся отклячится»
«Вся отклячится, в узел вот здесь завяжется, вся скукожится, как старый рваный башмак, и вот чешет на работу! Как будто сваи вколачивает!» Помните слова секретарши Веры из «Служебного романа»? В наше время она, пожалуй, могла бы стать неплохим имиджмейкером, поскольку уже тогда прекрасно понимала: важно не только то, во что вы одеты и как накрашены. Выражение лица и походка играют не меньшую роль. Тяжесть во взгляде, ворчание и негативное мышление не только прибавляют мимических морщин, но и влияют на осанку. Так что не забывайте следить за вашим кинетическим имиджем. «Походка свободная, от бедра. Раскованная, свободная пластика пантеры перед прыжком», — говорила все та же Вера. Вот что нам нужно!

4. Люрекс и Ко
Вот мы и добрались до одежды. Итак, если вы не хотите выглядеть старше своих лет, очистите свой гардероб от определенных вещей. В мусорку (или как минимум в гардероб вашего злейшего врага) отправляются, во-первых, павлопосадские платки. Их песенка уже давно спета. Далее — обувь на танкетке, цветные кофточки из тонкого трикотажа и люрекса, куцые «классические» костюмы «в облипку», пиджаки в комплекте с блузами, рваные джинсы с заниженной талией и короткая и узкая верхняя одежда. И отдельным пунктом хочу выделить телесные колготки, их некоторые женщины почему-то обожают носить зимой. Поверьте мне, со всем этим «добром» надо попрощаться обязательно.

5. Украшения, которые не украсят
Откажитесь от использования старомодных украшений и аксессуаров. Простая базовая бижутерия часто смотрится лучше комплекта из золота. Конечно, я не говорю про винтаж. Сейчас он в тренде. Но не путайте украшения известных марок семидесятых-восьмидесятых годов с комплектами из нулевых. Это абсолютно разные вещи.

Источник: АиФ

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