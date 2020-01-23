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Сдают нервы: часами два дня дозванивалась в регистратуру детских поликлиник жительница Бердска

21:30 23.01.2020, Алена Романцова Фото: Алены Романцовой
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Главный врач ЦГБ Алла Дробинская отметила, что руководство детских поликлиник вовремя не заменило ушедшего на больничный сотрудника. Человеческий фактор вносит сильные коррективы в ее старание изменить обстановку в здравоохранении.

Сдают нервы: часами два дня дозванивалась в регистратуру детских поликлиник жительница Бердска
Не могут дозвониться в регистратуру в детскую поликлинику жители Бердска
Сюжет: Реанимация ЦГБ Бердска
Сдают нервы: часами два дня дозванивалась в регистратуру детских поликлиник жительница Бердска

Сдают нервы: часами два дня дозванивалась в регистратуру детских поликлиник жительница БердскаЗамерзают при минус 19 градусах пациенты в приемном покое поликлиники №2 ЦГБ БердскаЕщё 69 новостей

Приходиться по часу дозваниваться второй день в регистратуру детских поликлиник Бердска. О том что в больницу невозможно дозвониться «Курьер.Среда.Бердск» рассказала Ольга Мыльникова. Она сильно возмущена этой ситуацией. Отмечает, что руководство Центральной больницы Бердска неоднократно обещали избавить от этой ситуации.

Ольга рассказала, что вместе с детьми относится к поликлинике №1, но она на ремонте. Ее должны скоро открыть, в какой день это произойдет, пока никто точно не может сказать. 22 января им нужно было записать старшего ребенка (7 лет) на прием к узкому специалисту.

— Когда нас записывают к окулисту, нас предупреждают, что нужно будет узнавать, где принимает врач. Перед тем как прийти, мы опять звоним в регистратуру. Я вчера сидела на телефоне целый час и звонила в поликлинику №1. Звонила-звонила и все-таки дозвонилась. Взяли трубку и я спросила — вы почему трубку не берете? Мне ответила регистратор — я здесь одна, — рассказывает Ольга.

Им удалось уточнить, где принимает врач. Ребенка они свозили на прием. Сегодня, 23 января, им нужно было записаться к педиатру младшего ребенка, а затем к лору.

— Сегодня опять то же самое, звоню-звоню. Наконец дозвонилась. Спрашиваю номер заведующей — меня направили в детскую поликлинику №2. Звоню туда, звоню-звоню. Опять еле как дозвонилась. Спрашиваю — в чем ваша работа заключается? Мне отвечают — сидеть на телефоне. Я говорю, а вы почему тогда не отвечаете? А она мне говорит, сюда приходят медсестры и звонят домой. У нас будет порядок когда-нибудь? Чтобы записаться к врачу, нужно потратить все нервы. У меня просто закончилось терпение сегодня, — возмущена Ольга.

Также Ольга спрашивает, почему нельзя сделать сотовый телефон для регистратуры? Почему нельзя посадить второго человека отвечать на звонки? На ее вопросы «Курьер.Среда.Бердск» ответила главный врач Алла Дробинская. Она отметила, что такая ситуация сложилась из-за плохой организации руководства детских поликлиник. Одна из регистраторов ушла на больничный, а ее не заменили.

— Решение организационных вопросов — это компетенция заведующей детских отделений и старшей медсестры. Если сотрудник уходит на больничный, они должны оперативно заменить этого сотрудника. Они этого не сделали. Под моим контролем сейчас в поликлинику должны вывести дополнительного сотрудника. Также старшая медсестра будет контролировать работу регистратуры. Буду ставить в ответственное положение непосредственных исполнителей, — сказала Дробинская сегодня, 23 января.

Алла Николаевна отметила, что примерно через неделю после ремонта должна открыться поликлиника №1. Тогда же будет решен вопрос с «колл-центром». Напомним, главврач обещала решить проблемы с дозвоном и организовать единую систему приема звонков.

— Мы очень стараемся наладить работу в поликлиниках, но есть человеческий фактор. Он вносит коррективы в нашу огромную работу. Мы стараемся улучшить ситуацию в здравоохранении в лучшую сторону. Будем работать с персоналом, — сказала Алла Николаевна.

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От редакции

Сложно дозвониться в регистратуру?

Аноним, 23 января 2020 17:17
Когда уже откроют физиокабинет во 2-й поликлинике? Когда будет детский невролог?
Рекс, 23 января 2020 20:45
Никогда, уже никто не хочет приходить работать в этот дурдом
Аноним, 23 января 2020 21:38
Уважаемая Алла Николаевна , у вас нет реального желания улучшить работу здравоохранения г. Бердска.Со стороны сложилось впечатление что вы только налево и направо раздаете обещания и рисуете воздушные замки. Как можно улучшить работу без кадров? Ведь отремонтированные поликлиники не решают вопросов укомплектованности.
Аноним, 23 января 2020 21:51
А где она должна взять эти кадры?Родить?Вакансии есть,если им верить,то за неплохая,но никто не идёт.
Аноним, 23 января 2020 21:50
Главная задача главного врача раздать благодарности министру,Администрации.Такого хаоса и беспорядка в нашем здравоохранении не было ни при одном главном враче
врач, 23 января 2020 22:24
Ни при одном главном враче у нас не было такого порядка как сейчас.
Аноним, 23 января 2020 22:19
а вы спросите почему при хорошей зарплате никто не хочет идти в нашу больницу?

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