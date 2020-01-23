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Вылетела из колеи на встречку и врезалась в Lexus автоледи на ул. Красноармейской в Бердске

17:18 23.01.2020, Марина Волкова Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Женщина ищет водителей, попавших в аварию по той же причине и на той же улице. Владимир Захаров посоветовал бердчанам управлять автомобилем в соответствии с дорожными условиями.

Вылетела из колеи на встречку и врезалась в Lexus автоледи на ул. Красноармейской в Бердске
Аварии на ул. Красноармейской — привычное явление

Вечером 22 января на дороге по ул. Красноармейской произошло очередное ДТП. Владелица автомобиля Honda Capa Марина рассказала «Курьер. Среда. Бердск», почему ее автомобиль вынесло на встречную полосу, и чем это грозит коммунальным службам Бердска.

— Я ехала со стороны ул. Рогачева по ул. Красноармейской. Из-за того, что колея на дороге и трасса не обработана как положено, машину выкинуло на встречку. И, соответственно, получилась авария. В нас въехал Lexus. Машина стала неуправляемой, как это всегда бывает, потому что сработала ABS. Машину юзом повело, поэтому с Lexus не разъехались. И он нам ударил прямо в заднее левое крыло. Пока шел разбор, к нам подошел мужчина. У него такая же ситуация произошла на днях. Он ехал на джипе, его также развернуло, хорошо машин не было. Он вызвал ГАИ, объяснив сотрудникам, что дорожное покрытие отвратительное. Но инспекторы сказали, что нет ДТП, поэтому они не приехали, — вспоминает бердчанка в беседе с «Курьер. среда. Бердск» сегодня, 23 января.

Но вчера авария произошла, поэтому госавтоинспекторы приехали в Бердск на адрес, где произошло ДТП — ул. Красноармейскую, 46. В своем протоколе правоохранители указали, что дорога не покрыта химическим реагентом, а ледовая подушка — высока.

— Вот с этими документами мы пойдем теперь в суд. Пока мы оформлялись, на этой дороге также две машины стукнулись. На этом перекрестке постоянно бьются автомобили, с какой бы скоростью ты там не полз. Машины просто выкидывает и разворачивает. Кто попадал в ДТП по улице Красноармейской в Бердске, отзовитесь. Будем подавать в суд на дорожную службу. Вы представьте, если моя маленькая коробочка не справилась с дорогой, то что будет если в колею попадет здоровый Land Cruiser. Как его крутить там начнет. Нас спас только сугроб, — размышляет автоледи.

Марина предполагает, что ей придется потратить на ремонт авто около 70 тысяч рублей. А владельцу Lexus — не менее 120 тысяч рублей. Когда машина женщины стала неуправляема, водитель внедорожника начал тормозить. Но из-за гололеда джип не смог остановиться.

— Летом ты едешь по колее асфальта, а сейчас на эту колею накладывается наледь. Колесо закусило и машину понесло. Если бы сугроба не было, мы бы еще одну машину зацепили, — предположила бердчанка.

Как сообщил «Курьер. Среда. Бердск» вице-мэр Бердска по строительству и городскому хозяйству Владимир Захаров, женщина вправе принимать любые решения, которые она считает необходимыми:

— Проеду и посмотрю ул. Красноармейскую. Несколько дней там не ездил. Если есть виновные, они будут наказаны. Если там действительно есть колейность. Водителям посоветую вести машину согласна дорожным условиям, — прокомментировал Владимир Николаевич сегодня, 23 января.

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От редакции

Вас заносит на дорогах?

Аноним, 23 января 2020 17:50
"Захаров посоветовал бердчанам управлять автомобилем в соответствии с дорожными условиями"
Вообще то это не просьба, а прописанное требование в ПДД!
А то несутся с "разрешенной" скоростью + 20км/ч и если вдруг чего, то виноватых сразу ищут где то!
Иван, 23 января 2020 18:52
"Владимир Захаров посоветовал бердчанам управлять автомобилем в соответствии с дорожными условиями". А какие дорожные условия Володя Захаров имел ввиду? Не чищенную городскую дорогу?
Тогда я бы посоветовали Володе найти работу соответствующей его умственным способностям.
Chestener, 23 января 2020 18:59
Неделю назад вечером ехал по этой прости Господи "дороге" тоже чуть не выкинуло на встречку, решил больше по ней не ездить зимой. Ехал если что 30 км/ч так заранее знал что там колея и зимой и летом
Елена, 23 января 2020 19:15
Такая же фигня,ведь знаю что там колея,а зимой еще + наледь и гололед,ехала 20км/ч,таксист чую нервничал,напукать,главное без резких движений и не забываем материть Захарова,чтоб ему икалось без перерыва.
Дмитрий, 23 января 2020 19:52
Такая же история, выкинуло из колеи на встречку, славу богу машин не было, чуть столб не снес, ехал 25 км/ч, была бы скорость чуть больше, беды не миновать!

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