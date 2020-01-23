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Умер младенец со сложным пороком сердца в клинике Новосибирска. Мать не хочет вернуть собранные на спасение деньги

17:00 23.01.2020 Фото: pixabay.com
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Женщина больше месяца боролась за жизнь долгожданного сына в Новосибирске.

Умер младенец со сложным пороком сердца в клинике Новосибирска. Мать не хочет вернуть собранные на спасение деньги
Малыш умер на рождество

Трагедия случилась в семье омички, которая больше месяца боролась за жизнь долгожданного сына в Новосибирске. Еще во время беременности женщине сказали, что у ребенка сложный порок сердца, но мать все равно решилась рожать и отправилась в соседний город в надежде, что новосибирские врачи помогут ее сыну.

Ситуация была осложнена стремительными родами и малым весом новорожденного малыша. Мальчик родился весом всего 1700 граммов. Почти сразу после рождения малышу сделали сложнейшую операцию в клинике Мешалкина.

Одновременно был открыт благотворительный сбор на операцию ребенка в Германии. В Бонне стоимость операции оценили в 15 млн рублей. Ребенок медленно шел на поправку, но после ряда исследований медики поставили мальчику неутешительный диагноз – синдром Эдвардса. Дети с таким диагнозом не доживают до года.

Вскоре у малыша начались серьезные проблемы со здоровьем. У него поднималась температура, были резкие скачки давления, но все это время мать мальчика верила, что ее сын справится. Несмотря на надежды матери, мальчик скончался 7 января. Его тело в маленьком гробике доставили в Омск.

«Вчера выбирали костюмчик для сына. Везде 56 размер. Нашли один единственный 50,продавец улыбалась, думала у нас счастье. А сейчас мы едем в Омск. У него такой красивый гробик, он не просто деревянный, он весь обшит атласной лентой. Господи, что я говорю, наверное, у меня помутнение рассудка. Я сейчас не смогла открыть гробик, я даже смотреть на него не могу. Завтра в первый и последний раз я наконец-то поцелую своего крошечку», – писала мать в соцсетях.

После похорон омичка оставила еще один пост, где попросила некоторое время ей не писать, женщина не в состоянии общаться. Но эта просьба вызвала шквал возмущений у подписчиков. Мать затравили в комментариях, требуя вернуть деньги, собранные на лечение сына, так как ему они так и не пригодились.

«Вы всегда говорили про Бога и бумеранги, но в вашу семью он прилетел. Вы сами были матерью больного ребенка, знаете, каково это – собирать средства. Эти деньги не ваши и вам они не принадлежат. Их собирали на спасение сына. Счастья вам они не принесли и не принесут, подарите другому малышу возможность быть спасенным», – пишут женщине.

Судя по отчетам на спасение мальчика, которое так и не состоялось, семья собрала всего около 300 тысяч рублей.

Источник: om1.ru

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