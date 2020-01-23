Toyota протаранила попутку и врезалась в «Двенашку» на парковке в Бердске

Накануне утром, 22 января, в Бердске, на улице Зеленая роща, произошло тройное ДТП.
Как сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Новосибирской области, 46-летний водитель автомобиля Toyota Ipsum ехал по улице Боровой и в пути врезался в автомобиль Mazda. После японский автомобиль вынесло на парковочный карман слева. Там Toyota протаранила автомобиль «ВАЗ-2112».
К счастью, в аварии обошлось без пострадавших. Автомобиль одного из водителей оказался не застрахован. Чей — не уточняется.
Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются.