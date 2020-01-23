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Единогласно одобрила поправки в Конституцию в первом чтении Госдума

17:45 23.01.2020 Фото: pixabay.com
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Документ, в частности, предлагает закрепить регулярную индексацию пенсий в России, а также минимальный размер оплаты труда не ниже прожиточного минимума.

Единогласно одобрила поправки в Конституцию в первом чтении Госдума
Поправки в Конституцию предложил внести Владимир Путин

Госдума одобрила в первом чтении президентский законопроект о поправке в конституцию.
Документ «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации публичной власти» внесли в нижнюю палату в понедельник. Он направлен на развитие положений, закрепляющих основы конституционного строя, права и свободы человека и гражданина.
Владимир Путин предложил:


на конституционном уровне закрепить обязательное условие для госслужащих (включая премьера, министров и губернаторов) не иметь иностранного гражданства и вида на жительство;

ужесточить требования к кандидатам в президенты: они должны проживать в России не меньше 25 лет и никогда не иметь другого гражданства;

исключить оговорку о двух сроках подряд для президента России;

доверить Госдуме не только согласование, но и назначение премьера, его замов и министров;

наделить Совет Федерации новыми полномочиями: президент должен согласовывать утверждение глав силовых ведомств с верхней палатой парламента;

предоставить Совфеду возможность отстранять судей Конституционного и Верховного судов, а также назначать и отстранять генпрокурора и его замов по представлению президента; число судей Конституционного суда будет сокращено с 19 до 11 человек.

Конституционный суд также получит право по запросу президента проверять конституционность региональных законов до их подписания губернатором.

закрепить статус Госсовета. Это будет орган для обеспечения согласованного функционирования и взаимодействия госорганов, определения основных направлений внутренней и внешней политики и приоритетов социально-экономического развития государства.

сохранить неизменной статью 15 главного документа о приоритете международного права в России, при этом статья 79 будет уточнять, что решения межгосударственных органов «в их истолковании, противоречащем конституции России», не подлежат исполнению. Определять, возможно ли исполнение таких решений, будет Конституционный суд;

закрепить в конституции регулярную индексацию пенсий в России, а также минимальный размер оплаты труда не ниже прожиточного минимума;

скорректировать право президентского вето: сейчас глава государства может в течение 14 дней наложить вето на принятый парламентом закон, но палаты могут преодолеть его вето — и тогда президент за семь дней (14 дней для конституционных законов) обязан подписать закон. Поправка даст президенту право «в течение указанного срока» (какого именно — не уточняется) оспорить конституционность закона в Конституционном суде. Если суд решит, что закон соответствует конституции — президент обязан будет подписать его за три дня, если нет — вернет в Думу.
После того как парламент примет законопроект, его вынесут на общероссийское голосование.
Сопредседатель рабочей группы по разработке поправок Андрей Клишас пояснял РИА Новости, что проголосовать можно будет только за или против всего пакета сразу.

Источник: РИА Новости

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От редакции

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Аноним, 23 января 2020 17:48
Ну, поросята и другие хомячки, каким конкретно пунктом вы недовольны?
Как по мне, каждый пункт правильный - целиком поддерживаю!
Аноним, 23 января 2020 18:32
2 минуса, а ответа нет.
Видимо недовольны тем, что не получится Саакашвили пригласить на пост премьера, а также позвать всевозможный "западных экспертов" на должности руководителей :):):)
Аноним, 23 января 2020 18:48
весь "прикол" в функции Госсовета ...он получает право контролировать как президента , так и парламент , так и Конституционный суд ...а главой госсовета, ессно, станет Путин...теперь весь фокус в том, что ветви власти могут (и неизбежно будут) бодаться друг с другом, а настоящим "решалой" будет глава госсовета ...такое уже есть в Казахстане, где парламент и президент имеют равные права, а глава нацбезопасности Назарбаев решает возникающие противоречия в элите ..причем решает пожизненно, как елбасы -"отец нации" ) опасность этой конструкции в том, что если елбасы так или иначе уйдет,то интересы разных кланов власти вполне могут перерасти минимум в майдан , а то и в гражданскую войну...или вспомните Януковича и Кадаффи ..Клан Януковича нарушил все существующие договоренности и попросту начал экспроприацию активов и рентных участков всех остальных кланов. В Ливии параноидальный Каддафи перед переворотом 11 года в очередной раз вознамерился зачистить элиту.Что и послужило ключевой причиной для консолидации большинства элиты по принципу "против" правителя - мятеж против Януковича и Кадаффи начала именно бОльшая часть местной элиты..так что тут очень хрупкая конструкция власти в интересах одного человека,а не всей страны...
Аноним, 23 января 2020 19:11
А тем временем,«Русская служба Би-би-си»: сестра премьер-министра Мишустина владеет недвижимостью почти на миллиард рублей
Аноним, 23 января 2020 19:38
Яхты, дворцы ,суперджеты и растущая бедность в России гарантированы уникальным долготерпением российского населения. Экономика российская не уникальная, обычная рентная, сырьевая, колониальная . Почему нет инвестиций в эту экономику? Ведь у кого-то есть деньги, но они предпочитают гноить их в подвалах или уводить в оффшоры, но не вкладывать в России. А куда вкладывать? Сфера услуг не может развиваться, если не растут доходы населения. Производство ТНП не может развиваться без западных технологий. Глубокая переработка сырья тоже нуждается в постоянной модернизации. А всё это невозможно без сотрудничества с "проклятым загнивающим" Западом. Отсюда невозможен рост ВВП и соответственно рост доходов населения.

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