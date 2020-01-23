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Образование / Общество

Признан древнейшим кратером Земли кратер Яррабубба в Западной Австралии

17:08 23.01.2020 Фото: pxhere.com
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Ученые установили точный возраст ударного кратера Яррабубба — он образовался 2,229 миллиарда лет назад. Он образовался в палеопротерозое, когда большая часть поверхности нашей планеты была покрыта льдом

Признан древнейшим кратером Земли кратер Яррабубба в Западной Австралии
Кратер образовался в палеопротерозое, когда большая часть поверхности нашей планеты была покрыта льдом

Австралийские ученые из Университета Кёртина выяснили, что древнейшим ударным кратером на Земле является кратер Яррабубба в Западной Австралии. Данные исследований опубликованы в журнале Nature Communications.

Сделать подобное открытие австралийским ученым помог изотопный уран-свинцовый метод исследования минералов, которые кристаллизовались в момент падения метеорита. Изучив эти кристаллы, ученые установили точный возраст ударного кратера Яррабубба — он образовался 2,229 миллиарда лет назад.

После того, как выяснилось, что кратер образовался в палеопротерозое, когда большая часть поверхности нашей планеты была покрыта льдом, ученые смогли установить, что падение метеорита вызвало изменение климата на Земле.

По их данным, удар метеорита или астероида пришелся на покрытый ледником ландшафт, после чего образовался кратер диаметром 70 километров, а огромное количество льда было испарено в атмосферу в виде триллиона тонн водяного пара.

По мнению ученых, этого вполне достаточно, чтобы изменить климат на планете и вывести ее из ледникового состояния. Отмечается, что возраст кратера Яррабубба точно совпадает с временем исчезновения ледниковых отложений.

Источник: АиФ

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