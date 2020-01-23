Катаклизмы близко: 2019 год стал самым жарким годом за всю историю метеорологических наблюдений

Выступая на Гайдаровском форуме, метеоролог Владимир Катцов сказал: «То, что мы делаем сейчас, уже будет отражаться на второй половине XXI века. Мы приговорены к определённому развитию событий. Это и волны жары, и наводнения».

По данным Всемирной метеорологической организации ООН, 2019 год стал самым жарким за всю историю наблюдений

Во второй половине XXI века Россию ожидают климатические катаклизмы, заявил директор Главной геофизической обсерватории имени А. И. Воейкова Владимир Катцов. А эксперты ООН предрекают рост температуры на планете к концу столетия на 3-5 °C.

К погодным аномалиям придётся привыкать

Выступая на Гайдаровском форуме, метеоролог Владимир Катцов сказал: «То, что мы делаем сейчас, уже будет отражаться на второй половине XXI века. Мы приговорены к определённому развитию событий. Это и волны жары, и наводнения». По словам учёного, в росте числа погодных катаклизмов и стремительном изменении климата виноват сам человек. Влияние антропогенного фактора необходимо снижать, но проблема ещё в том, что климатическая система Земли очень инертна: даже если сейчас человечество откажется от любых выбросов в атмосферу, изменения к лучшему оно почувствует лишь спустя десятилетия. Поэтому к погодным аномалиям всё равно придётся привыкать.

По данным Всемирной метеорологической организации ООН, 2019 год стал самым жарким за всю историю наблюдений. Средняя температура воздуха в минувшем году оказалась на 1,1°C выше, чем была в доиндустриальную эпоху (оценивая происходящие изменения, климатологи ориентируются на 1850-1900 годы). До этого максимальные значения температуры фиксировались в 2016 и 2018 годах. Впрочем, заключительное заявление о состоянии климата с полными данными за прошлый год опубликуют в марте. Но уже сейчас ясно, что в тройке самых жарких 2019-й обязательно окажется. Если же не принимать меры по ограничению выбросов парниковых газов, то к концу XXI века, по расчётам метеорологов ООН, средняя температура на планете вырастет более чем на 3 °C по сравнению с доиндустриальным периодом.

Своё исследование климата на днях представило NASA. В нём отмечено, что в 2019 году средняя мировая температура была на 0,95 °C выше, чем в XX веке. «Рост температуры в атмосфере и океане приводит к тому, что ледники в Гренландии и Антарктике продолжают терять свою массу, а число таких экстремальных явлений, как тепловые волны, пожары и сильные осадки, увеличивается», — говорится в докладе NASA.

А если посчитать в бомбах?

Температура океана тоже растёт и бьёт рекорды. Международная группа учёных проанализировала данные с 1950 по 2019 год и выяснила, что по сравнению с концом ХХ века Мировой океан стал теплее на 0,075 °C. Вы скажете, что это ничтожно малая величина? Не спешите с выводами.

Гидросфера Земли обладает гигантской теплоёмкостью. Нагревается она гораздо медленнее, чем атмосфера, но роль в формировании климата планеты играет колоссальную. А если взять в расчёт объём Мирового океана (в нём 1,34 млрд км³ воды) и посчитать, сколько потребуется энергии, чтобы нагреть его на те самые «ничтожные» 0,075 °C, то впору схватиться за голову.

Один из авторов исследования, доцент Лицзин Чэн из Института физики атмосферы Китайской академии наук, перевёл полученное значение — 228 секстиллионов джоулей — в более понятный эквивалент энергии.

«Атомная бомба, сброшенная на Хиросиму, взорвалась с энергией около 63 трлн джоулей. А количество тепла, которое получил Мировой океан за последние 25 лет, составило 3,6 млрд взрывов атомной бомбы в Хиросиме», — пояснил учёный.

Но и эта величина воспринимается как абстракция. Если вооружиться калькулятором, то нетрудно подсчитать, что каждый год в Мировом океане «взрывалось» 144 млн хиросимских бомб, каждый час — 16 тыс., а каждую секунду — 4,5. И так на протяжении 25 лет.

Причём за последний год, как утверждают исследователи, скорость нагрева возросла. 2019-й стал самым тёплым в истории систематических наблюдений океана. Если вернуться к языку аналогий, то в течение прошлого года каждую секунду в морских пучинах «взрывалось» 5 хиросимских бомб.

Источник: АиФ