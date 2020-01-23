За ликвидацию мусорной свалки ради экологии собирают подписи активисты Бердска

Бердска свалка избавилась от гор мусора с 3-этажный дом

В Бердске появилась инициативная группа, которая добивается ликвидации городской мусорной свалки. С 1 февраля активисты намерены начать сбор подписей в поддержку своей инициативы. Как рассказал «Курьер. Среда. Бердск» сегодня, 23 января, Алексей Шабин, пока добровольцы заручились поддержкой по сбору подписей в двух местах:

— Мы организуем точки по сбору подписей против «замечательного места» на карте Бердска — полигона твердых бытовых отходов. Это в молодежном клубе «Сто друзей» в микрорайоне Радужном и поселке Вега, жители которого очень в этом заинтересованы.

Шабин хотел бы охватить большую часть города, поэтом пока находится в поиске других мест для сбора подписей. По его мнению, немало горожан поддержат его инициативу. Он, переехавший недавно в Бердск из Новосибирска, обнаружил, что мусорная свалка периодически горит, что мешает не только живущим рядом. Дым от полигона, по его словам, ощущают и жители центральной части города. Это не первая попытка Алексея Николаевича ликвидировать свалку.

— В 2017 году я писал письмо по поводу судьбы свалки на волне разговоров о переносе полигона, создании в Новосибирской области новых мест утилизации мусора. От главы Бердска Шестернина я получил ответ: он переадресовал вопрос смежной структуре, которая, как я и полагал, ответила, что что у нас все хорошо, чисто, дышите полной грудью. И сослались на различные нормативные акты, — поделился Шабин.

После этого, по его словам, на бердском полигоне ТКО «началось движение», поменялось руководство, закупили технику, но «вонь и дым остались», что видно с трассы.

— Некоторые не понимают, откуда в городе запах, а я-то знаю, — уверен Алексей Шабин, дача которого находится в СНТ «Бердь» в непосредственной близости к мусорной свалке. — Запах доходит даже до «Зеленого острова». Люди переезжают в Бердск из-за хорошей экологии, а ее, оказывается, нет. Ведь и Академгородок возит сюда свой мусор.

Шабин полагает, что сейчас ликвидировать свалку, за 50 лет существования оказавшуюся в черте города, не составит труда. В наступивший «век целлофана» сделать это будет гораздо сложнее. Он предлагает отходы жизнедеятельности бердчан возить в Новосибирск, подальше от города. По его мнению, заниматься выбором места должны специально обученные и ответственные за это люди, а не простые горожане. Возможность повышения тарифа на вывоз мусора, если его придется возить дальше, по словам активиста, должна встать на чашу весов — либо мы умираем от плохой экологии, либо живем при чистом воздухе и платим чуть больше.

— В крайнем случае, пусть мусороперерабатывающий завод строят. Я — за завод. Изначально на месте бердской свалки должен был стоять перерабатывающий завод, отходы должны были гореть и отапливать поселок Вега, — высказался Алексе Шабин.

Он намеревается собранные подписи — как минимум 2000 — за ликвидацию бердской мусорной свалки направить главе города Евгению Шестернину и губернатору Новосибирской области Андрею Травникову. К 1 февраля, началу акции, которая продлится до 29-го числа, активист собирается и найти места для сбора подписей, и откорректировать текст обращения к власти. По его словам, интерес к инициативе проявила депутат горсовета Бердска Елена Белова, помогающая составить текст обращения.

Свалке быть

И. о. директора муниципального предприятия СпецАвтоХозяство», в чьем подчинении находится бердский полигон твердых коммунальных отходов, Константин Букреев считает, что о ликвидации свалки можно говорить лишь теоретически.

— Она включена в территориальную схему обращения с ТКО. Логистические расходы для Бердска определены. Поэтому перевозка мусора в другое место увеличит тариф. Бердская свалка сейчас одна из лучших в Новосибирской области, — полагает Букреев.

По его словам, дачники за полигоном начали строиться в 1990-е годы, а мусор на нынешнее место возят с 1956-го. Поэтому Букреев не исключает, что инициаторы протестной акции преследуют вполне конкретные цели. Кроме того, большой вопрос, как вообще разрешили создавать в том месте СНТ.

— Из-за них у меня сейчас проблемы с санитарно-защитной зоной. Ее пока нет. Она должна быть оформлена до 2025 года. Пойдут ли дачи находящиеся на расстоянии 150-200 метров от нашего забора, под снос, зависит от законодателя. СанПиНы сейчас меняются, убирают жесткие нормы, например, в отношении контейнерных площадок. Не представляю, как город может быть без свалки. Если ее закрыть, вы представляете какое транспортное плечо — ближайший полигон в Кольцово. Никто туда из Бердска возить не будет. Ведь свалка относится к жизненно важной инфраструктуре ЖКХ, — пояснил Константин Валерьевич, подчеркнув, что уже два года свалка «даже не пыталась гореть».

Идея мусоросортировочного завода, конечно, интересна, считает Букреев. Но это весьма дорогой проект, который вряд ли потянут местные власти. В лицензию на утилизацию мусора САХ вписал возможность сортировки, но «экономика ужаснула». Сжигать мусор Константин Букреев называет бессмысленным. На газ уйдет больше денег, чем можно получить за последующее тепло, которое экспортировать некуда.

— Это бредовая идея, — констатирует и. о. директора САХ.

Он акцентировал внимание на том, что региональные операторы по обращению с ТКО работают только с теми полигонами, что внесены в территориальную схему и принимающие мусор легальных перевозчиков. Поэтому закрыть свалку просто так по желанию экологов, невозможно. Букреев полагает, что при том правильном процессе утилизации мусора, который внедрен на бердском полигоне пару лет назад, свалка просуществует еще лет 30. Об этом подробно рассказывал «Курьер. Среда. Бердск» прошлым летом.