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Пятерка лучших: вызывали джина и пели под Джо Дассена на конкурсе «Учитель года-2020» в Бердске

17:46 23.01.2020, Елена Белоусова Фото: Елены Белоусовой
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В 2020 году в конкурсе участвуют пять педагогов из школ Бердска.

Пятерка лучших: вызывали джина и пели под Джо Дассена на конкурсе «Учитель года 2020» в Бердске
В 2020 году в конкурсе участвуют пять преподавателей из школ Бердска.

В лицее №6 23 января собрался цвет педагогического сообщества Бердска. Учителя, директора школ пришли поддержать коллег. Тех, кто отважился показать свои таланты и доказать, что учителя Бердска — люди творческие, одухотворенные, удивительно обаятельные, которые горят сами и своей энергией, неравнодушием зажигают других.

В 2020 году в конкурсе участвуют пять педагогов:
Лилия Сергеевна Холкина

учитель начальных классов
МБОУ СОШ №3 «Пеликан»

Наталья Анатольевна Алексеева
учитель музыки
МБОУ СОШ №5

Ирина Геннадьевна Пашкова
учитель начальных классов
МАОУ «Лицей №6»

Марина Викторовна Коломина
учитель физики
МБОУ СОШ №9

Ольга Валерьевна Тарасова
учитель английского языка
МБОУ СОШ №13.

Всероссийский конкурс «Учитель года» проводится с 1995 года.

С 23 января по 6 марта будет проходить муниципальный этап Всероссийского конкурса «Учитель года -2020″.
Что думаем мэр Бердска Евгений Шестернин об учителях и на что способны педагоги ради победы — в ближайшее время.

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