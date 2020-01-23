Пятерка лучших: вызывали джина и пели под Джо Дассена на конкурсе «Учитель года-2020» в Бердске

В лицее №6 23 января собрался цвет педагогического сообщества Бердска. Учителя, директора школ пришли поддержать коллег. Тех, кто отважился показать свои таланты и доказать, что учителя Бердска — люди творческие, одухотворенные, удивительно обаятельные, которые горят сами и своей энергией, неравнодушием зажигают других.
В 2020 году в конкурсе участвуют пять педагогов:
Лилия Сергеевна Холкина
МБОУ СОШ №3 «Пеликан»
Наталья Анатольевна Алексеева
учитель музыки
МБОУ СОШ №5
Ирина Геннадьевна Пашкова
учитель начальных классов
МАОУ «Лицей №6»
Марина Викторовна Коломина
учитель физики
МБОУ СОШ №9
Ольга Валерьевна Тарасова
учитель английского языка
МБОУ СОШ №13.
Всероссийский конкурс «Учитель года» проводится с 1995 года.
С 23 января по 6 марта будет проходить муниципальный этап Всероссийского конкурса «Учитель года -2020″.
Что думаем мэр Бердска Евгений Шестернин об учителях и на что способны педагоги ради победы — в ближайшее время.