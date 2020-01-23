Пятерка лучших: вызывали джина и пели под Джо Дассена на конкурсе «Учитель года-2020» в Бердске

В 2020 году в конкурсе участвуют пять педагогов из школ Бердска.

В 2020 году в конкурсе участвуют пять преподавателей из школ Бердска.

В лицее №6 23 января собрался цвет педагогического сообщества Бердска. Учителя, директора школ пришли поддержать коллег. Тех, кто отважился показать свои таланты и доказать, что учителя Бердска — люди творческие, одухотворенные, удивительно обаятельные, которые горят сами и своей энергией, неравнодушием зажигают других.

В 2020 году в конкурсе участвуют пять педагогов:

Лилия Сергеевна Холкина



учитель начальных классовМБОУ СОШ №3 «Пеликан»

Наталья Анатольевна Алексеева

учитель музыки

МБОУ СОШ №5

Ирина Геннадьевна Пашкова

учитель начальных классов

МАОУ «Лицей №6»

Марина Викторовна Коломина

учитель физики

МБОУ СОШ №9

Ольга Валерьевна Тарасова

учитель английского языка

МБОУ СОШ №13.

Всероссийский конкурс «Учитель года» проводится с 1995 года.

С 23 января по 6 марта будет проходить муниципальный этап Всероссийского конкурса «Учитель года -2020″.

Что думаем мэр Бердска Евгений Шестернин об учителях и на что способны педагоги ради победы — в ближайшее время.