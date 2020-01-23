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На 182 рубля в день накормят из термосов подозреваемых и обвиняемых в ИВС полиции Бердска

19:15 23.01.2020, Анастасия Солодкова Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Содержащимся в изоляторе полагается трехразовое горячее питание, в том числе в выходные и праздники. За еду для 3100 человек в течение года отдел МВД готов заплатить 620 тыс. рублей. Нормы для мужчин и женщин отличаются.

На 182 рубля в день накормят из термосов подозреваемых и обвиняемых в ИВС полиции Бердска
Наполняемость ИВС бердского отдела МВД составляет 31 человек

Бердские полицейские ищут подрядчика, готового кормить содержащихся в изоляторе временного содержания граждан в течение 2021 года. Им полагается горячее питание три раза в день. Перебои недопустимы. Кормить задержанных в ИВС необходимо завтраками, обедами и ужинами даже в выходные и праздничные дни.

Отдел МВД по Бердску, размещая заявку на аукцион, определил количество еды, ассортимент и нормы питания:

1) суточная вместимость изолятора — не более 31 человек,

2) стоимость питания на 1 человека в сутки (завтрак, обед, ужин) — не более 182 руб.,
3) объем ежесуточного питания на 1 человека – в соответствии с нормами питания, утверждёнными постановлением правительства РФ от 11.04.2005 г. №205;
4) лимит наполнения в ИВС за весь период исполнения контракта — не менее 3100 человек.

Нормы питания для подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений мужчин и женщин, находящихся в ИВС разные. Например, мужчина в сутки должен получать ржаного хлева 300 гр., женщины — 150, а белого хлеба поровну — 200 гр. Крупы — по 90 гр., макарон — по 30, мяса и рыбы — каждого по 100 гр., как и овощей — по 250 гр. Для мужчин маргарина на 5 гр. больше, чем для женщин, — 25. А вот молока женщинам полагается больше — 200 мл (мужчинам 100). Картофеля мужчинам — полкило, женщинам — 450 гр. в день. А еще кисель, горчица, мука, лавровый лист, чай и соль.

— Исполнитель применяет повышенную норму питания для подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений больных и лиц, являющихся инвалидами I и II групп, находящихся в изоляторах временного содержания, лиц подвергнутых административному аресту, — сказано в документах закупки.

Полиция выдвигает особые условия — поставщик еды для ИВС должен находиться в Бердске и самостоятельно доставлять обеды в собственных емкостях (термосы, герметично закрывающаяся посуда). Пища должна быть приготовленной в соответствии с СанПиН и горячей: супы, соусы, напитки – не ниже 75 градусов С; вторые блюда и гарниры – не ниже 65 градусов С; холодные напитки – не выше 14 градусов С.

Срок хранения горячих первых и вторых блюд в термосах не может превышать трёх часов с момента изготовления (включая время их транспортировки).

За все это с 1 января по 31 декабря 2021 года отдел МВД по Бердску готов заплатить 620 тыс. рублей из средств федерального бюджета. Примечательно, что полиция рассматривает предложения только от субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций.

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От редакции

Можно наестся на такие деньги?

Аноним, 23 января 2020 19:27
НВР:
Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) вернула в государственный бюджет 1,2 миллиарда рублей. Одной из категорий, на которых сэкономило тюремное ведомство, стало питание. На питание одного заключенного в России тратится 72 рубля в день.

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