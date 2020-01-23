Ненужными анализами и осмотрами завышала цену водительской медкомиссии больница в Новосибирской области

Медики в Черепаново внесли в обязательное освидетельствование водителей дополнительные услуги, не предусмотренные правилами, что увеличило не только стоимость, но и время прохождения медосмотра. Прокуратура возмутилась.

Водители и кандидаты на вождение проходят обязательный медосмотр

В Черепаново прокуратура приняла меры к соблюдению прав граждан на получение медицинских услуг, сообщили сегодня, 23 января, в прокуратуре Новосибирской области.

Прокуратура Черепановского района проверила в Черепановской районной больнице исполнение законодательства при оказании услуг по выдаче медицинских заключений о допуске к вождению транспортных средств. В ходе проверки выявлены нарушения «Порядка проведения обязательного медицинского освидетельствования водителей транспортных средств (кандидатов в водители транспортных средств», утвержденного приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15.06.2015 №344.

— Так, приказом главного врача в обязательное медицинское освидетельствование водителей транспортных средств (кандидатов в водители) включены платные осмотры, инструментальные и лабораторные исследования, не предусмотренные Порядком. В качестве обязательного для водителей транспортных средств (кандидатов) категорий А, В, А1, В1 определено следующее: общий анализ крови, регистрация электрокардиограммы, флюорография и прочее, что повлекло необоснованное увеличение стоимости медицинской услуги и времени прохождения гражданами медицинского освидетельствования. В этой связи прокурор внес главному врачу учреждения представление об устранении нарушений закона, — рассказали в облпрокуратуре.