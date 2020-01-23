Закрепить в Конституции прямые выборы глав городов-миллионников предложил мэр Новосибирска Локоть

В регионе прямые выборы мэров отменили пять лет назад. Исключения составляют лишь Новосибирск и наукоград Кольцово. Анатолий Локоть, поддерживая инициативы Владимира Путина, внес свои предложения по изменению главного закона страны.

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть предлагает прямые выборы глав крупных городов

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть предлагает включить в перечень поправок в Конституцию РФ, инициированных президентом, поправку о прямом избрании руководителей органов местного самоуправления крупных городов, сообщила сегодня, 23 января, пресс-центр мэрии.

Он заявил, что полностью поддерживает сформулированные Путиным поправки, знаковым назвал «слова об усилении публичной власти», а именно: «Полномочия и реальные возможности местного самоуправления, самого близкого к людям уровня власти, могут и должны быть расширены и укреплены».

Вместе с тем, Локоть внес и свое предложение:

-Я хочу озвучить поправку, которую, на мой взгляд, было бы вовремя и уместно включить в перечень изменений — об обязательном прямом избрании руководителей местного самоуправления крупных областных центров РФ. К таким центрам я предлагаю отнести, прежде всего, города-миллионники. В России таковых 15, к ним относится и Новосибирск. Предлагаю закрепить эту норму в Конституции. Думаю, это будет правильно, в духе послания, в духе тех поправок, которые сегодня вносятся в основной закон нашей жизни.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», в Новосибирской области прямые выборы глав городов отменили пять лет назад. В частности главу Бердска в 2015 году назначили губернатор и местные депутаты. Хотя Евгений Шестернин выиграл конкурс среди 12 кандидатов, успешно написав тест на знание законодательства. Прямые выборы глав сохранились лишь в Новосибирске и наукограде Кольцово. В 2020 году истекает срок полномочий главы Бердска.

В Новосибирске выборы мэра проходят в один тур, мэр избирается на пять лет. На выборах мэра Новосибирска в 2019 году «Единая Россия» не выставляла кандидата, а руководство региона фактически поддержало кандидата от КПРФ Локтя, выдвинувшегося на второй срок.