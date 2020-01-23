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Закрепить в Конституции прямые выборы глав городов-миллионников предложил мэр Новосибирска Локоть

19:00 23.01.2020, Анастасия Солодкова Фото: Курьер. Среда. Бердск
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В регионе прямые выборы мэров отменили пять лет назад. Исключения составляют лишь Новосибирск и наукоград Кольцово. Анатолий Локоть, поддерживая инициативы Владимира Путина, внес свои предложения по изменению главного закона страны.

Закрепить в Конституции прямые выборы глав городов миллионников предложил мэр Новосибирска Локоть
Мэр Новосибирска Анатолий Локоть предлагает прямые выборы глав крупных городов

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть предлагает включить в перечень поправок в Конституцию РФ, инициированных президентом, поправку о прямом избрании руководителей органов местного самоуправления крупных городов, сообщила сегодня, 23 января, пресс-центр мэрии.

Он заявил, что полностью поддерживает сформулированные Путиным поправки, знаковым назвал «слова об усилении публичной власти», а именно: «Полномочия и реальные возможности местного самоуправления, самого близкого к людям уровня власти, могут и должны быть расширены и укреплены».

Вместе с тем, Локоть внес и свое предложение:

-Я хочу озвучить поправку, которую, на мой взгляд, было бы вовремя и уместно включить в перечень изменений — об обязательном прямом избрании руководителей местного самоуправления крупных областных центров РФ. К таким центрам я предлагаю отнести, прежде всего, города-миллионники. В России таковых 15, к ним относится и Новосибирск. Предлагаю закрепить эту норму в Конституции. Думаю, это будет правильно, в духе послания, в духе тех поправок, которые сегодня вносятся в основной закон нашей жизни.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», в Новосибирской области прямые выборы глав городов отменили пять лет назад. В частности главу Бердска в 2015 году назначили губернатор и местные депутаты. Хотя Евгений Шестернин выиграл конкурс среди 12 кандидатов, успешно написав тест на знание законодательства. Прямые выборы глав сохранились лишь в Новосибирске и наукограде Кольцово. В 2020 году истекает срок полномочий главы Бердска.

В Новосибирске выборы мэра проходят в один тур, мэр избирается на пять лет. На выборах мэра Новосибирска в 2019 году «Единая Россия» не выставляла кандидата, а руководство региона фактически поддержало кандидата от КПРФ Локтя, выдвинувшегося на второй срок.

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От редакции

А в других городах разве не нужно выбирать мэров?

Аноним, 23 января 2020 19:43
Ну вот товарищи, наш так называемый новосибирский коммунист, и показал своё истинное лицо. Он за российского елбасы и за его вечное правление. Проект демократия, либерализация и свобода слова в России, закрывается. В общем, так толком и не начавшись. Потому что его и не было в планах. В планах было совсем другое. Под этот псевдодемократический шумок, забрать у народа все его богатства. Недра, фабрики, заводы и прочие богатства. Что они за 28 лет псевдодемократии и сделали. Сейчас узаконят елбасы и заберут, то есть приватизируют остатки народной собственности. Все эти оставшиеся у народа ГУПы, да МУПы. Слава Великому Российскому Елбасы. И какое счастье, что ему и его команде, достался такой терпеливый и покладистый народ. Думаю, что не каждому елбасы так везёт.

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