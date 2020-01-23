Закрепить в Конституции прямые выборы глав городов-миллионников предложил мэр Новосибирска Локоть

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть предлагает включить в перечень поправок в Конституцию РФ, инициированных президентом, поправку о прямом избрании руководителей органов местного самоуправления крупных городов, сообщила сегодня, 23 января, пресс-центр мэрии.
Он заявил, что полностью поддерживает сформулированные Путиным поправки, знаковым назвал «слова об усилении публичной власти», а именно: «Полномочия и реальные возможности местного самоуправления, самого близкого к людям уровня власти, могут и должны быть расширены и укреплены».
Вместе с тем, Локоть внес и свое предложение:
-Я хочу озвучить поправку, которую, на мой взгляд, было бы вовремя и уместно включить в перечень изменений — об обязательном прямом избрании руководителей местного самоуправления крупных областных центров РФ. К таким центрам я предлагаю отнести, прежде всего, города-миллионники. В России таковых 15, к ним относится и Новосибирск. Предлагаю закрепить эту норму в Конституции. Думаю, это будет правильно, в духе послания, в духе тех поправок, которые сегодня вносятся в основной закон нашей жизни.
Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», в Новосибирской области прямые выборы глав городов отменили пять лет назад. В частности главу Бердска в 2015 году назначили губернатор и местные депутаты. Хотя Евгений Шестернин выиграл конкурс среди 12 кандидатов, успешно написав тест на знание законодательства. Прямые выборы глав сохранились лишь в Новосибирске и наукограде Кольцово. В 2020 году истекает срок полномочий главы Бердска.
В Новосибирске выборы мэра проходят в один тур, мэр избирается на пять лет. На выборах мэра Новосибирска в 2019 году «Единая Россия» не выставляла кандидата, а руководство региона фактически поддержало кандидата от КПРФ Локтя, выдвинувшегося на второй срок.