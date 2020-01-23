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Индексацию пенсий работающих пенсионеров закрепили в Конституции РФ

19:30 23.01.2020 Фото: Википедии
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В профильной рабочей группе по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию РФ подчеркнули, что это означает не только повышение юридической защиты, но и стабильность социального стандарта.

Индексацию пенсий работающих пенсионеров закрепили в Конституции РФ
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Поправка к Конституции РФ об индексации пенсий распространяется на работающих пенсионеров. Об этом в четверг в ходе обсуждения законопроекта об изменениях в Основном законе заявила сопредседатель профильной рабочей группы Талия Хабриева, передает ТАСС.

«Само правило сформулировано без изъятий, и возможна только конкретизация порядка в федеральном законе. Так что ответ: индексируется», — сказала Хабриева, отвечая на соответствующий вопрос первого замглавы думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Михаила Тарасенко.

Законопроектом предлагается закрепить норму о том, что «в РФ формируется система пенсионного обеспечения граждан на основе принципов всеобщности, справедливости и солидарности поколений и поддерживается ее эффективное функционирование, а также регулярно осуществляется индексация размера пенсий в порядке, установленном федеральным законом».

«Это означает, что не только повышается юридическая защита, а речь идет о стабильности социального стандарта. Почему я делаю на этом акцент? Потому что соединяется обладание правом и социальным благом», — пояснила Хабриева содержание поправки.

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От редакции

Справедливое решение?

Аноним*, 23 января 2020 19:48
Все равно путиноиды обманут - лишь бы народ клюнул и одобрил все эти приманки. Индексация на 0.1 % - это тоже индексация. А инфляция может быть 5%, а то и больше. Да еще поборы на всякие налоги новые - на воздух, на чистую воду из-под крана и т.п. Они еще придумают.

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