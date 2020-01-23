Индексацию пенсий работающих пенсионеров закрепили в Конституции РФ

В профильной рабочей группе по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию РФ подчеркнули, что это означает не только повышение юридической защиты, но и стабильность социального стандарта.

Российские пенсионеры после реформы стали старше

Поправка к Конституции РФ об индексации пенсий распространяется на работающих пенсионеров. Об этом в четверг в ходе обсуждения законопроекта об изменениях в Основном законе заявила сопредседатель профильной рабочей группы Талия Хабриева, передает ТАСС.

«Само правило сформулировано без изъятий, и возможна только конкретизация порядка в федеральном законе. Так что ответ: индексируется», — сказала Хабриева, отвечая на соответствующий вопрос первого замглавы думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Михаила Тарасенко.

Законопроектом предлагается закрепить норму о том, что «в РФ формируется система пенсионного обеспечения граждан на основе принципов всеобщности, справедливости и солидарности поколений и поддерживается ее эффективное функционирование, а также регулярно осуществляется индексация размера пенсий в порядке, установленном федеральным законом».

«Это означает, что не только повышается юридическая защита, а речь идет о стабильности социального стандарта. Почему я делаю на этом акцент? Потому что соединяется обладание правом и социальным благом», — пояснила Хабриева содержание поправки.