При разводе родители теперь обязаны обеспечить ребенка нормальным жильем

Дети не должны остаться на улице после развода родителей

Заместитель председателя Госдумы Ольга Епифанова прокомментировала принятый Госдумой 23 января в окончательном, третьем, чтении закон, согласно которому с родителя, который живёт отдельно от ребёнка, можно будет через суд потребовать дополнительные выплаты на оплату жилья.

«В настоящее время действует норма, по которой родитель может потребовать от бывшего супруга, отца или матери ребёнка возмещения расходов, связанных с лечением общего ребёнка. Теперь предложено её дополнить данной мерой, которая обязывает ушедшего из семьи родителя оплачивать жильё ребёнка», — уточнила Ольга Епифанова.

Она обратила внимание на то, что правительственный закон вносит в действующую статью Семейного кодекса дополнение в виде совместного обязательства родителей, не состоящих в браке или находящихся в разводе, обеспечивать своих детей пригодным жильём.

Епифанова напомнила, что нередки ситуации, когда ребёнок после развода родителей оказывается в чрезвычайных условиях отсутствия жилья. Например, случился пожар или наводнение. После чего родителю, с которым ребёнок живёт, стало совершенно нечем выплачивать ипотеку или восстанавливать жильё. Поэтому возникшую проблему, по её мнению, должны решать оба родителя вместе, а не кто-то один из них.

«Я считаю, что принятые поправки — это разумная и правильная мера. Принятие закона позволит суду в спорных случаях оценивать ситуацию с учётом всех сложившихся обстоятельств и принимать адекватное решение. В результате можно будет привлекать обоих родителей после развода к расходам по обеспечению ребёнка жильём», — сказала парламентарий «Парламентской газете».