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Загрызла первоклассника стоя бродячих собак в Улан-Удэ

20:00 23.01.2020 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Ребенка сильно покусали псы, когда он возвращался домой из школы. Мальчику делают операцию. Мэр города дал поручение отловить свору псов, но пояснил, что на уровне Бурятии «механизм до сих пор не утвержден».

Загрызла первоклассника стоя бродячих собак в Улан Удэ
На улицах Бердска множатся стаи бездомных собак

Стая бродячих собак напала на первоклассника в Улан-Удэ и серьезно ранила его, сообщил мэр Игорь Шутенков на своей странице в социальной сети в «ВКонтакте» в четверг. По его словам, инцидент произошел в четверг в 111-м квартале города.

«Произошел ужасный случай… Свора собак напала на первоклассника, ученика 63 школы. Мальчик возвращался домой из школы. Ребенка сильно покусали. Его доставили в детскую клиническую больницу, сейчас идёт операция», — написал глава города.

Шутенков отметил, что «дал поручение отловить эту свору». Мэр пояснил, что с этого года федеральным законодательством изменены правила отлова, но механизм на уровне республики до сих пор не утвержден.

«Новые правила стали гуманнее для собак и сложнее для исполнения. Будем требовать от республиканской службы ветеринарии ускорить принятие правил отлова безнадзорных животных», — заявил градоначальник.

В СУ СК РФ по Бурятии РИА Новости сообщили, что по сообщению о нападении началась доследственная проверка, выясняются все обстоятельства инцидента.

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