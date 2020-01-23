Загрызла первоклассника стоя бродячих собак в Улан-Удэ

Стая бродячих собак напала на первоклассника в Улан-Удэ и серьезно ранила его, сообщил мэр Игорь Шутенков на своей странице в социальной сети в «ВКонтакте» в четверг. По его словам, инцидент произошел в четверг в 111-м квартале города.
«Произошел ужасный случай… Свора собак напала на первоклассника, ученика 63 школы. Мальчик возвращался домой из школы. Ребенка сильно покусали. Его доставили в детскую клиническую больницу, сейчас идёт операция», — написал глава города.
Шутенков отметил, что «дал поручение отловить эту свору». Мэр пояснил, что с этого года федеральным законодательством изменены правила отлова, но механизм на уровне республики до сих пор не утвержден.
«Новые правила стали гуманнее для собак и сложнее для исполнения. Будем требовать от республиканской службы ветеринарии ускорить принятие правил отлова безнадзорных животных», — заявил градоначальник.
В СУ СК РФ по Бурятии РИА Новости сообщили, что по сообщению о нападении началась доследственная проверка, выясняются все обстоятельства инцидента.