В гибели 24 солдат при обрушении казармы обвиняют 11 человек в Омске. СК направил дело в суд

На скамье подсудимых оказались руководители строительных организаций, начальник в/ч 64712 полковник Пономарев и его зам по тылу полковник Пархоменко. Последнему инкриминируют взятку, остальным — мошенничество, злоупотребление и нарушение правил безопасности. Следствие длилось более 4 лет.

Под завалами казармы погибло 24 новобранца-десантника

Главное военное следственное управление СКр завершило предварительное следствие по уголовному делу, возбужденному по факту обрушения казармы в поселке Светлый Омской области. В числе обвиняемых 11 человек. Это бывший замначальника по производству «ГУССТ № 9 при Спецстрое России» Алексей Дубинин, бывший начальник «СМУ-916» Игорь Титарев, бывший руководитель проектного офиса «СМУ-916» Федор Ержанин, бывший инженер 1 категории отдела технадзора проектного офиса «СМУ-916» Николай Гашенко, бывший начальник производственно-технического отдела Новосибирского филиала ФГУП «Спецстройинжиниринг при Спецстрое России» Григорий Годнюк, бывший заместитель руководителя Регионального управления заказчика капстроительства ЦВО Александр Савустьян и старший инженер-инспектор инспекции технического надзора ЦВО Евгений Криворучко, директор ООО «РемЭксСтрой» Александр Дорофеев и бывший руководитель проекта этого же общества Дмитрий Баязов, а также бывший командир войсковой части 64712 полковник Олег Пономарев и бывший замкомандира по тылу полковник Владислав Пархоменко.

В зависимости от роли каждого они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных п. «в» ч. 3 ст. 286 (превышение должностных полномочий, совершенное с причинением тяжких последствий), ч. 3 ст. 285 (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия), ч. 4 ст. 159 (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения и в особо крупном размере), ч. 2 ст. 201 (злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия), ч. 5 ст. 33, ч. 2 ст. 201 (пособничество в злоупотреблении полномочиями, повлекшими тяжкие последствия) и ч. 3 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных и иных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). Кроме того, Пархоменко обвиняется в совершении преступления, предусмотренного пп. «б» и «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки, совершенное с вымогательством взятки в крупном размере).

В ходе предварительного следствия установлено, что казарма возводилась в 70-х годах прошлого века и при ее строительстве были допущены нарушения. В 2012 году здание признали аварийным. Капитальный ремонт был начат и осуществлялся без составления проектной документации и учета действительного технического состояния здания. При этом проводилась, например, замена деревянных полов на бетонные. Из-за многочисленных нарушений требований безопасности со стороны заказчика, генподрядчика и субподрядчиков была существенно увеличена нагрузка на строительные конструкции и уменьшена несущая способность простенков первого этажа.

— Командование войсковой части скрыло от вышестоящих должностных лиц факт проведения некачественного ремонта и в декабре 2013 года приняло решение о заселении казармы, хотя строительные работы продолжались. Так, последний субподрядный договор на их выполнение заключен в мае 2015 года, а 12 июля того же года произошло частичное обрушение здания, в результате которого погибли 24 военнослужащих по призыву и 21 получил травмы различной степени тяжести, — рассказали в главке СКР.

В ходе предварительного следствия обнаружены и изъяты подписанные в 1974-1975 годах акты ввода казармы в эксплуатацию, установлены и допрошены лица, в том числе работавшие тогда на стройке этого объекта.

Следственным путем обнаружена и изъята видеозапись, где видно, с какого именно места началось обрушение здания. Установлены и допрошены свидетели произошедшего, а также работники, выполнявшие непосредственные работы по капитальному ремонту казармы — в общей сложности более 100 человек. Помимо многочисленных осмотров, назначены и проведены 45 судебно-медицинских экспертиз, почерковедческая и техническая судебная экспертизы, получено заключение технической комиссии военного ведомства об обстоятельствах частичного обрушения казармы.

Кроме того, во взаимодействии с военным ведомством установлено, что из-за некачественно проведенного капитального ремонта, общая стоимость которого превысила 195,9 млн рублей, еще три казармы в этом же военном городке находятся в аварийном состоянии. В этой связи размещенный в них личный состав был расселен по другим объектам.

Проведены уникальные комплексные комиссионные строительно-технические судебные экспертизы. Например, специалисты федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет» не только провели геологические, геодезические, натурные и лабораторные исследования, но и с помощью компьютерного моделирования воспроизвели механизм произошедшей катастрофы.

В 2018 году в связи с окончанием следственных действий началось ознакомление 52 потерпевших и их представителей, среди которых близкие родственники погибших, военнослужащие, получившие травмы, военное ведомство, а также 11 обвиняемых и их защитников с материалами уголовного дела, объем которого составил 412 томов. В связи с тем, что 5 обвиняемых стали явно затягивать данный процесс, военные следователи выступили с ходатайствами об ограничении им срока ознакомления с указанными материалами, которые суд удовлетворил.

После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», тела погибших под завалами в Омске десантников в июле 2015 года извлекали бердские спасатели. Из-за жары и пыли спасатели менялись каждый час. Кирпичи убирали вручную. В Новосибирской области похоронили двоих срочников, погибших в Омске.