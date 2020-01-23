Жена застукала: Изнасиловал 4-летнюю дочь и покончил с собой в сарае житель Башкирии

По материалам следствия известно, что супруги нигде не работали и воспитывали двух малолетних детей. СК возбудил уголовное дело по факту совершения насильственных действий сексуального характера.

Семья, в которой отец изнасиловал дочь, нигде не работала

В полицию Дюртюлинского района Башкирии с заявлением об изнасиловании обратилась 29-летняя женщина. Она обвинила собственного мужа в надругательстве над их 4-летней дочкой.

19 января женщина обратилась в правоохранительные органы со страшным обвинением. Как заявляет женщина, она застала собственного мужа в момент сексуального насилия над дочкой. После этого мужчины скрылся в сарае, где потом его обнаружила мёртвым мать девочки, передает ВГТР «Башкортостан».

Сотрудники полиции оперативно выехали на место происшествия. Были изъяты все улики, которые могли бы помочь в раскрытии дела. По материалам следствия известно, что супруги нигде не работали и воспитывали двух малолетних детей.

«По факту совершения насильственных действий сексуального характера. Возбуждено уголовное дело», — прокомментировали в пресс-службе СУ СКР по РБ.