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Путин в потрясении: за годы блокады 144 тонны крови отдали ленинградцы фронту

20:30 23.01.2020 Фото: Кремлин.ру
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На церемонии открытия памятника героям блокадного Ленинграда в Израиле российский лидер отметил, что лишенные воды и тепла люди продолжали трудиться, заниматься наукой и искусством.

Путин в потрясении: за годы блокады 144 тонны крови отдали ленинградцы фронту
Владимир Путин и Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху открыли в Иерусалиме монумент в честь героических жителей и защитников блокадного Ленинграда «Свеча памяти»

Владимир Путин рассказал, что поразило его при чтении архивных документов о Великой Отечественной войне.

«Сам не знал, только что, несколько дней назад, <…> обнаружил факт, который меня потряс: за годы блокады ленинградцы, находясь в таком положении, сдали для нужд фронта 144 тонны крови», — сказал он на церемонии открытия памятника героям блокадного Ленинграда в Израиле, куда приехал в качестве главного гостя форума «Сохраняем память о холокосте, боремся с антисемитизмом».

Российский лидер также отметил, что лишенные воды и тепла люди продолжали трудиться, заниматься наукой и искусством.

«Непокоренный Ленинград стал настоящей легендой о величии силы духа и веры в победу его жителей — вершиной человеческого достоинства», — отметил президент.

Ранее он побеседовал с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху, а также провел встречу с Патриархом Иерусалимским и всея Палестины Феофилом III и мамой осужденной в России израильтянки Наамы Иссахар.
Также Путин пообщался с президентом Израиля Реувеном Ривлином, после чего принял участие в церемонии открытия памятника героям блокадного Ленинграда.

Изначально визит в Израиль должен был быть двухдневным, но из-за ситуации с обновлением российского правительства было принято решение сократить его до одного дня, передает РИА Новости.

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