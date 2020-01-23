Снизить пенсионный возраст до 61 года для многодетных отцов хотят в России

Эта норма должна, согласно инициативе Госсовета Удмуртии, действовать вне зависимости от того, состоят ли такие отцы в браке. Но они должны иметь страховой стаж не менее 20 лет. На реализацию законопроекта может понадобиться более 5,21 миллиардов рублей.

Многодетные семьи нуждаются в поддержке государства

В России предложено снизить возраст выхода на пенсию для многодетных отцов. С соответствующей законодательной инициативой выступил Госсовет Удмуртии, передает РИА Новости.

Авторы внесенного в Госдуму законопроекта назвали главной его целью «симметричное смягчение последствий повышения пенсионного возраста для мужчин», напоминая, что «в целях смягчения последствий реформы по поручению Владимира Путина для многодетных матерей, родивших трех и четырех детей, была предусмотрена возможность досрочного выхода на пенсию».

Отмечается, что изменения направлены на укрепление института семьи с детьми и обеспечение его материальной поддержки в перспективе. Эти меры, как указывается в пояснительной записке, традиционно инициируют улучшение демографических показателей в стране, что важно с точки зрения стабилизации кризиса рождаемости.

«Вносимые изменения направлены на укрепление института семьи с детьми и обеспечение его материальной поддержки в перспективе», — указывают авторы.

По их замыслу, улучшения коснутся, прежде всего, семей, которые заводят третьего ребенка.

«Назрела необходимость в льготах по досрочному выходу на пенсию для отцов, содержащих и воспитывающих более трех детей в семье», — говорится в документе.

Согласно действующей редакции закона «О страховых пенсиях», предусматривается поэтапное повышение пенсионного возраста для россиян на пять лет — ежегодно с шагом в один год, пока он не достигнет окончательных значений 65/60 лет для мужчин и женщин соответственно.

При этом многодетным женщинам, если у них страховой стаж не менее 15 лет и если они воспитали детей до достижения ими восьми лет, страховая пенсия назначается досрочно: тем, у кого трое детей, — по достижении 57 лет, а тем, у кого четверо, — 56 лет.

Внесенный законопроект предусматривает, что отцам трех детей, если они воспитали их до достижения ими возраста восьми лет, страховая пенсия назначается в возрасте 62 года, а отцам четырех детей, воспитавших их до восьмилетнего возраста, — в возрасте 61 года. Эта норма должна, согласно документу, действовать вне зависимости от того, состоят ли многодетные отцы в браке. При этом лица, которым назначается пенсия, должны иметь страховой стаж не менее 20 лет.

Отмечается, что исходя из численности многодетных отцов в России, на реализацию законопроекта может понадобиться более 5,21 миллиардов рублей.

Авторы рассчитывают, что источником этих средств будут увеличившиеся доходы федерального бюджета вследствие улучшения внутриэкономической ситуации, роста экономики и производственной сферы при реализации принимаемых правительством России мер по стабилизации экономики, устранения структурных дисбалансов и препятствий для развития экономики.