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Видео избиения 8-классником учителя физика до сотрясения мозга в школе Москвы появилось в Сети

21:15 23.01.2020 Фото: Вести.ру
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Директор школы, не снимая с себя ответственности за случившееся, принял решение об увольнении. Несмотря на усилия психолога, у ребенка наблюдались психические проблемы, он вел себя агрессивно. Пострадавший педагог попал в больницу с разбитым лицом.

Видео избиения 8 классником учителя физика до сотрясения мозга в школе Москвы появилось в Сети
Учитель физики московской школы номер 113 Ирина Лукьянова в больнице: у нее сотрясения мозга, разбито лицо

Московский учитель физики Ирина Лукьянова приходит в себя в больнице после нападения школьника. На требование отложить наушники подросток отреагировал агрессивно. Выясняется, что неприятные инциденты происходили с ним и ранее. Ну а директор школы, где все произошло, принял решение уволиться.

Учитель физики московской школы номер 113 Ирина Лукьянова в больнице: у нее сотрясения мозга, разбито лицо. Приходится только догадываться, что она пережила на том уроке.

Ирина Лукьянова сделала школьнику замечание, попросила снять наушники. Он отказался, тогда учительница попыталась снять их сама и порвала. 15-летний крепкий парень ударил 60-летнюю женщину два раза в лицо. Разнимать их стали сами дети. Они уверяют, что охранник школы отказался помочь, не реагировало и руководство учебного заведения.

Одноклассники рассказывают, что учительница, после отказа парня снять наушники, подошла и выдернула их. А школьник стал ее сначала бить, потом порезал о стакан руку, учительнице нос разбил, передают «Вести».

«У него мать в тюрьме, он с отцом и бабушкой живет, пьют они там все», – говорят одноклассники.

Известно, что мальчик состоял на учете в инспекции по делам несовершеннолетних, но занимались ли им психиатры, не ясно. Его соседи рассказывают о прецеденте, после которого подростка наверняка должны были обследовать.

«Вышел на козырек школы, сказал, что он никому не нужен и хочет спрыгнуть. Вызывали психиатра», – рассказывает соседка.

Психологи говорят: очевидно, что подросток уходил от своих семейных проблем и одиночества в киберпространство.

«Он находился в киберпространстве. Есть явная зависимость, он агрессивно себя ведет, когда его вынимают из этого киберпространства», – объясняет клинический психолог Артур Гараганов.

Специалисты говорят: есть механизмы воздействия на таких детей, но кто именно должен заниматься таким сложным подростком, вопрос.

«Работа учителя как будто превращается не в то, что он должен обучать детей, а в какого-то инспектора юриста. Напиши служебную записку завучу, предупреди классного руководителя, обратись к социальному педагогу, попроси психолога этим заняться», – советует преподаватель математики ГБОУ «Школа имени Достоевского» в Москве Каро Кургинян.

Это не первая история нападения ученика на учителя прямо в стенах школы. Вот так выглядел молодой педагог школы номер 15 в Королеве – он попросил подростка вынести мусор, тот два раза ударил преподавателя по голове. А вот так несколько учеников в Иркутской области избивают 70-летнюю учительницу физкультуры.

Что касается случая в московской школе №113, о том, что семья подростка асоциальна, знали все. Ведется проверка, есть сведения что директор школы Туба Давор увольняется по собственному желанию.

Позднее власти Москвы подтвердили информацию о том, что в одной из городских школ подросток ударил учителя, директор учреждения после инцидента принял решение уволиться.  Старший помощник руководителя ГСУ СК РФ по Москве Юлия Иванова сообщала ТАСС, что следователи проверяют данные о том, что подросток ударил учительницу в школе на юго-западе столицы.

«15 января произошел конфликт между педагогом и учеником восьмого класса. Педагог непрофессионально среагировала на неподобающее поведение подростка. В результате возникшего недопонимания школьник сначала ударил учителя, затем разбил стекло шкафа и повредил руку. <…> Директор школы, не снимая с себя ответственности за случившееся, принял решение об увольнении», — сказал собеседник, уточнив, что после инцидента в школу была вызвана скорая помощь, врачи обследовали мальчика и педагога, госпитализация им не потребовалась.

По данным департамента, мальчик находится под наблюдением соцзащиты с 2015 года с нестабильным эмоциональным фоном, агрессивным поведением и сниженной мотивацией к обучению. Психолог проводил с ребенком занятия по контролю эмоциональных проявлений, улучшению коммуникативных навыков, налаживанию контактов со сверстниками. Также сотрудники соцзащиты проводили комплексную работу с семьей. В частности, для них были организованы походы в цирк и кинотеатр, с отцом мальчика неоднократно проводились беседы, ему рекомендовали принимать больше участия в воспитании ребенка.

В 2018 году семья отказалась от социального сопровождения. «Несмотря на усилия психолога, у ребенка наблюдались психические проблемы. Однако в настоящий момент психосоматическое состояние ребенка удовлетворительное», — добавили в пресс-службе.

В департаменте уточнили, что сейчас проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Назначено заседание комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, где будет обсуждаться корректность индивидуальной воспитательной работы с трудным подростком со стороны соцпедагога, психолога и классного руководителя. Для дальнейшей работы с подростком школа планирует привлечь специалистов Городского психолого-педагогического центра. Департамент образования держит ситуацию на контроле. Также инцидент находится на контроле сотрудников соцзащиты.

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От редакции

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Моисей, 23 января 2020 21:35
Все рассуждения в пользу юного подонка, избившего учительницу – свидетельство традиционной глупости нашего большинства, из-за которой нас часто называется страной дураков. В самом деле: мы часто отдаем приоритет глупцам и тупицам перед умными, хулиганам и сволочам – перед порядочными людьми, да еще находим для этого разные нелепые оправдания. Таких гадин, как этот ученик, надо просто элиминировать из общества, до тех пор, пока они не одумаются и не встанут на путь нормальной социализации. А вот попытки организаторов подписей в защиту директора школы наварить денег на этой теме – сугубый позор.
Тамара, 23 января 2020 23:48
такие не исправятся! таких сразу в одиночку на всю оставшую жизнь.
Тамара, 23 января 2020 23:46
убила бы этого урода!
Фарида, 23 января 2020 23:49
Учитель сначала попросила снять наушники, а когда реакция была никакая сорвала. Департамент образования счёл, что действовала учитель непрофессионально. Ну т.е. пришла на урок, уроком не занимайся, а ищи подход к этому негодяю. Потрать минут 10-15 на то, чтобы он наконец убрал наушники. А потом начинай преподавать физику. Я не могу представить, чтобы такое творилось в советской школе. Тоже были перегибы. Но чтобы ученики били учителей...

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