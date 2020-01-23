Марш на Крым готовит запрещенный в РФ «Меджлис» для «защиты целостности Украины»

В Госдуме назвали это жестом отчаяния и проявление политического бессилия. «Так что 2 мая, в лучшем случае, Рефат Чубаров со стороны украинской границы что-нибудь покричит в мегафон, но его слова на такие расстояния не долетают», — заключил Бальбек.

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Бывший депутат Верховной рады Украины, руководитель запрещенной в России организации «Меджлис крымско-татарского народа» Рефат Чубаров назвал дату марша на Крым. В эфире украинского телеканала он заверил, что поход «Марш достоинства» намечен на 2 мая 2020 года.

По словам экс-депутата, члены «Меджлиса», а также некие народные избранники и «западные партнеры» намерены пересечь границу Украины с Крымом в пункте пропуска «Чонгар».

Впервые Рефат Чубаров заговорил о марше в декабре 2019 года. В тот момент он утверждал, что поход будет носить вполне мирный характер. Целью «Марша достоинства» было названо предоставление международным организациям возможности «выступить в защиту территориальной целостности Украины».

Теперь же Рефат Чубаров заявил, что не исключает возможности прорыва на территорию Крыма силовым путем.

Депутат Госдумы Руслан Бальбек считает, что объявленный марш на Крым — это жест отчаяния и проявление политического бессилия.

«Заявление лидеров меджлиса (запрещенного в России) о грядущем политическим марше в сторону крымской границы — это жест отчаяния, демонстрация откровенного политического бессилия. Рефат Чубаров и его сторонники надоели всем, в том числе и президенту Украины, который лишил их финансирования, так как не видит результатов работы», — заявил Бальбек РИА Новости.

Он считает, что население Крыма не верит Чубарову. За последние пять лет, по словам Бальбека, заявлялось столько маршей и движений в сторону крымской границы, что «уже со счета сбились и перестали этому верить».

«Обещанный рупор, который должен был заставить крымчан начать движение в сторону Украины, надрывался до крика – и охрип. И поэтому остается последнее – «марш отчаяния», — добавил депутат.

Он уверен, что это лишь громкие слова, и сомневается в большом числе сторонников политической акции. По его мнению, Чубаров и его сторонники — это «единственные люди, которые считают себя достойными столь ничтожной политической акции».

Так что 2 мая, в лучшем случае, Рефат Чубаров со стороны украинской границы что-нибудь покричит в мегафон, но его слова на такие расстояния не долетают. Он говорил и говорит только для себя, все остальные его не слышат и не желают слышать», — заключил Бальбек.