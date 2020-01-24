Бригаду расстреливали в упор: гибель группы Игоря Лелюха на площади Минутка в новогоднюю ночь в Грозном заставляет выть 25 лет по ночам мать в Бердске

Группа Игоря Лелюха при штурме Грозного в ночь на 1 января 1995 года получила приказ спасти комбрига 131-й бригады, попавшей под мощный обстрел боевиков. Но не успели — полковник Савин погиб. Погибла и вся группа разведчиков бердского спецназа.

Единственное письмо старшего сына из Чечни бесконечно перечитывает Галина Лелюх

В конце декабря 1994 года в 67-й бригаде сецназа, дислоцирующейся в то время Бердске, для ведения боевых действий был создан сводный отряд на базе 691-го отряда специального назначения. Десантники готовились к войне Чечне, где в то время к власти пришел Джохар Дудаев, намеревавшийся вывести республику из состава России. Ночью 31 декабря 1994-го разведывательную группу 691-го отряда под командованием капитана Игоря Лелюха в ходе штурма Грозного отправили на выручку заблокированных батальонов 131-й отдельной мотострелковой бригады. Бердская группа попала в засаду и погибла.

— Их послали спасать БТР с командиром. Но этого им не удалось. Командир тоже погиб. Силы боевиков были явно превосходящими, — вспоминает Галина Лелюх, мать погибшего капитана-десантника ГРУ. Мотострелки в том бою, по официальным данным, потеряли до 200 человек. Галина Михайловна во всех подробностях и мельчайших деталях знает, как погиб ее сын. Но и через 25 лет болит ее сердце, кровоточит рана. Она никогда не простит президента Ельцина и министра обороны Грачева, отправивших солдат воевать с боевиками, не сумев договориться с чеченцами.

Спецназовцы погибли, спасая полковника Савина

Группа капитана Игоря Лелюха (он на фото стоит крайний слева) перед отлетом в Моздок

По официальным данным, 131-я отдельная мотострелковая бригада в начале декабря 1994 года получила приказ убыть в Чеченскую Республику для операции по разоружению незаконных формирований. По прибытии к месту назначения в районе грозненского аэропорта «Северный» бригада получила задачу занять рубеж по реке Нефтянка и обеспечивать проход в город штурмовых отрядов. Но утром 31 декабря поступила новая задача — сводным отрядом бригады войти в город и захватить железнодорожный вокзал. Отряд под командованием полковника Ивана Савина вышел к пустующему вокзалу, и к 13:00 полностью выполнил боевую задачу, соединившись с подразделениями (мотострелковый батальон и танковая рота) 81-го мотострелкового полка. В 19:00 сводный отряд был атакован крупными силами боевиков и продолжал удерживать вокзал в полном окружении, ожидая подкрепления. В ходе боя бригада понесли значительные потери: 157 человек, 22 танка, 45 БМП, 7 автомобилей и все 6 ЗРПК «Тунгуска» зенитного дивизиона. В бою погиб полковник Савин, на выручку к которому направили бердских спецназовцев.

В ночь на 1 января 1995-го в Грозный вступили около 250 единиц бронетехники, крайне уязвимой в уличных боях. Российские военные были плохо подготовлены, между различными подразделениями не было налажено взаимодействие и координация, у многих солдат не было боевого опыта. Войска имели устаревшие планы города 1970-х годов. Средства связи не были «закрыты», что позволяло боевикам перехватывать переговоры российских военных. Неподготовленность армии к войне в таких условиях стала поводом для отказа некоторых военачальников участвовать в боевых действиях, возглавить операцию. Они, как генерал Эдуард Воробьев, предпочитали отставку бессмысленной гибели солдат и офицеров.

— Игорь сказал: «Я присягу давал». Поэтому он не мог поступить иначе, и поехал в Чечню. Он опоздал и на личной машине догонял свою группу, уехавшую на аэродром, 3 декабря 1994 года. И больше я его не видела, — со слезами на глазах рассказала «Курьер. Среда. Бердск» Галина Михайловна в дни 25-летия начала первой чеченской войны. — Он сказал: как так — я готовил ребят и не поеду? Догнал в Толмачево перед самым вылетом. И свою собаку Джеську успел пристроить…

По словам Галины Михайловна, 31 декабря подняли 131-ю майкопскую бригаду и бросили на Грозный:

— Эту бригаду расстреливали в упор. И надо было спасти комбрига майкопцев. А Игорь только пришел с задания. Ему бы отдохнуть. Должен был идти Сережа Надежкин, старший лейтенант. Но сказали, что у Игоря больше опыта и отправили найти БТР комбрига, чтобы его вытащить. И наши ребята попали в эту мясорубку. Майкопская бригада к тому времени почти вся уже была уничтожена. Группа Игоря попала под обстрел на площади «Минутка» рядом с вокзалом и президентским дворцом. Игорь сказал: «Уходите, ребята, я буду вас прикрывать». Его друг и зам Дима Ерофеев начал отходить. Игорь вел бой, надеялся, что ребята спасутся. Его сначала ранили. А потом пришли эти скоты и добили его. И Дима погиб, и все ребята, и комбриг… Игорь не мог поступить по-другому. Отец его, полковник, так учил, так воспитали.

Тельняшка пахнет сыном

Берет и тельняшку Игоря привезли Галине Лелюх из Чечни сослуживцы сына

Она ненавидит Ельцина и Грачева, отнявших у нее самое дорогое — сына. По мнению Галины Лелюх, штурм Грозного с бессмысленными смертями российских военнослужащих преподнесли президенту в качестве подарка на день рождения, сообщал «Курьер. Среда. Бердск». Ее возмущает то, что никто не понес ответственности за гибель солдат и офицеров.

А разгильдяйство в начале первой чеченской начиналось, по ее словам, еще в военкоматах:

— Вы бы видели, каких «партизан» призывали! Господи, они же не просыхали — алкашня и бомжи. Кадровые военные, знающие дело, это одно. А брали с гражданки водителей и других — на что они способны? Воровать, пить…

— Вот все, что осталось от моего сына — берет и тельняшку мне привезли из Чечни ребята. Тельняшечку я долго не стирала. Мне казалось, что она пахнет Игорем. Заношенная, застиранная… — Галина Михайловна бережно разложила свои реликвии на столе. Она хранит все его письма и фотографии, газетные вырезки с публикациями о нем.

В письме из Чечни матери он ни словом не обмолвился о возможной опасности. Пишет, что «сидят дома, никуда не ходят» — не хотел тревожить мать. Предупредил, чтобы она не смотрела телевизор, где показывают «неправду». «У меня все нормально, за меня не волнуйтесь. Сидим в Моздоке, живем в палатках, кормят хорошо, задачи выполняем, в основном по охране штаба округа и аэродрома. Больше нас никуда не задействуют… Приеду, все расскажу. Прошу вас об одном — берегите себя. Вы у меня одни. Крепко вас целую и обнимаю, ваш сын и внук Игорь. Если будет возможность, обязательно позвоню». Письмо датировано 13.12.1994. Звонка родители так и не дождались. Увидели сына только в гробу. Его привезли 3 февраля.

Время не лечит

Галина Михайловна потребовала открыть запаянные цинковый гроб, чтобы убедиться, что хоронит именно своего сына:

— У него левая часть лица вся синяя была, а на губах улыбка. Кудрявый, красивый, чуб свисает… Как спит. Я никогда этого не забуду. Ни-ког-да! Это такая боль! Время не лечит.

28 декабря в день рождения Игоря мать положила у мемориальной доски в Бердске на доме №13 на ул. Лелюха, названной в честь ее сына, 20 роз и ветку ели. Сходила в церковь, заказала сорокоуст, поставила свечки — и душа отлегла.

— А наступило 6 часов вечера, когда он родился, все у меня сжалось, я давай рыдать. Врагу не пожелаю такого. А 1 января, когда у всех праздник, я никуда не хожу, я плачу всю ночь. Не знаю, во сколько он погиб. До недавнего времени я каждый день засыпала с его фотографией. Я часто плачу. Кто-то корит, что я пенсию за Игоря получаю. Все детям его идет с первого дня. Только за Героя стали доплачивать, — в словах матери слышится обида.

Супруга Игоря Лелюха Наталья осталась вдовой в 27 лет. Старшему сыну Алексею тогда было 1 год и 3 месяца, младший Сережка родился уже после того, как его отец уехал в Чечню. Наталья так и не вышла замуж второй раз. И это очень ценит Галина Михайловна:

— Сейчас редко к ним езжу в Новосибирск. Но она всегда говорит мне: «Мама, как было ваше место за столом, так оно вашим и останется». Сослуживцы и однокашники Игоря к ней постоянно приходят. Мне ее тоже жалко. Это моя боль. Она очень интересная женщина, но полностью растворилась в детях. На днях мы с ней виделись и она говорит: «Мама, лучше Игоря никого нет». Я ее очень уважаю. И детей она хорошо воспитала. Игорю с ней повезло. Ласточки мои…

Чеченская война никому не нужна

9 декабря 2020 года Галину Лелюх пригласили на прием к губернатору Новосибирской области в честь героев, погибших в Чечне. Показали документальный фильм, и вдруг мать увидела на экране своего сына. Зампредседателя заксобрания региона Андрей Панферов поблагодари Галину Михайловну и сказал, что хорошо знал Игоря:

— Он рассказал, что разговаривал с Игорем перед Чечней, просил его не торопиться на Северный Кавказ.

В России перестали говорить о чеченской войне, потому что ее стараются забыть, «никому она не нужна», считает Галина Михайловна. Хотя в ее день рождения приезжает в гости глава Бердска с поздравлениями. Несколько лет назад подарил книгу генерал Шаманов.

— Меня больше всего убивает, что чаще вспоминают Афганистан. А это была чужая война. Наши же дети защищали свою страну от террористов, гибли и калечились. Сейчас наши ребята в Сирии служат. Столько денег туда уходит. Посмотрите, что в наших деревнях делается — какая там нищета. Я понимаю, что мы должны помогать другим странам. Но своих нельзя забывать — это в первую очередь. Конечно, жалко сирийских ребятшек и женщин, но мужики-то почему не идут воевать, а прячутся в лагерях беженцев? Почему не возьмут оружие и не встанут рядом с российскими военными защищать свою родину? Потому что русский народ испокон веков был для всех помощником и защитником, рассуждает мать Героя России капитана Игоря Лелюха.

Напрасные жертвы?

691-й отряд бердской бригады спецназа находился в Чечне с 4 декабря 1994 года по 22 октября 1996 года. Как вспоминает Алексей Томин, они прибыли на Кавказ одними из первых — в Моздок (Северная Осетия). Почти за два года отряд потерял убитыми 14 человек.

Лишь в начале марта 1995 года последний района Грозного окончательно перешел под контроль российских Вооруженных сил. В столице Чечни, полностью превращенной в руины, сформировали новую власть, подконтрольную Москве. Но уже в августе следующего года чеченские боевики вновь атаковали Грозный. Российский гарнизон, несмотря на значительное превосходство в живой силе и технике, не смог удержать город, понеся значительные потери (свыше 2000 убитыми, пропавшими без вести и ранеными). Одновременно террористы захватили Гудермес и Аргун.

31 августа Александр Лебедь от имени России и Аслан Масхадов (Ичкерия) в дагестанском Хасавьюрте подписали соглашение о перемирии. Это послужило поводом для полного вывода российских войск из Чечни. Так для чего умирали наши военнослужащие? Почему мир (как оказалось, временный и условный) дался такой кровью? Участники тех событий уверены в политическом слабоумии и недальновидности тогдашних руководителей государства.

Президент Борис Ельцин в своем официальном обращении к гражданам России 11 декабря 1994 года заявил, что он защищает чеченский народ от вооруженного экстремизма, защищает целостность страны, наводит конституционный порядок в Чеченской Республике. И высказал уверенность, что только так — с оружием в руках — «могут быть решены проблемы, которые сегодня кажутся неразрешимыми». Есть мнение, что Ельцин принципиально не шел на мирные переговоры с Дудаевым, обидевшись на него за сарказм после неудачной попытки путча.

Убитых — без счета

По официальным данным объединенной группировки войск в Чечне, в первую чеченскую войну потери федеральных сил составили 4103 человек убитыми, 1231 пропал без вести (дезертировали или попали в плен), 19 794 ранены. По другим исследованиям, погибли 5042 российских солдата и офицера, 690 пропали без вести, 17 892 человека получили ранения. По данным Комитета солдатских матерей, потери составили не менее 14 000 человек убитыми (задокументированные случаи гибели срочников, без учета контрактников и бойцов спецподразделений).

Потери боевиков, по разным источникам, составили от 2700 до 17 000 человек. Погибло от 50 000 до 80 000 человек из числа мирного населения Чечни.

А с сентября 1999-го бердские спецназовцы снова воевали в Чечне. За 4 года бригада потеряла здесь убитыми 37 человек.

Брат за брата

Андрей и Игорь Лелюхи

— Сыновья мне всегда говорили, что никогда не опозорят фамилию. Так и случилось. Когда младший Андрей после военного училища выбрал бердскую бригаду спецназа, мне не сказал, но я сразу поняла. Я предупредила, что ему будет трудно, так как всегда будут сравнивать со старшим братом. Когда в 1997 году снова активизировались боевые действия в Чечне, командующий приказал нашего комбригу Полякову Лелюха не брать, пожалеть мать, потерявшей сына и мужа (Виктор Лелюх умер через 11 месяцев после смерти старшего сына Игоря — прим. ред.). Но Андрей не послушался, сказал: «Пока не отомщу, не успокоюсь». И удрал. В Чечню… — вспоминает Галина Лелюх.

Она поехала в Москву, выяснить в Комитете солдатских матерей, на каком основании забрали младшего сына. А там узнали, что он уехал в Чечню по собственному желанию. Позже Андрей позвонил матери и отчитал ее: дескать, вместе со всеми уехал, со всеми и вернется. Оказалось, что его вызывали в особый отдел, проводили проверку, чтобы выяснить, на каком основании командир послал его на чеченскую войну. А он просто сел в самолет и улетел.

Чуть не погиб в 2000 году, когда окружили Хаттаба. Галина Михайловн до последнего этого не знала. Рассказали потом матери других спецназовцев: если бы не Андрей Лелюх, все бы погибли; когда командира ранили, он взял командование на себя. В открытую сообщил координаты, чтобы «вертушки» смогли забрать с поля боя бойцов. Прилетели на вертолетах летчики бердского полка и спасли. И так Андрей 12 раз был в Чечне, рискуя жизнью.

— Я ему говорила, что его смерть не переживу. У меня никого не осталось, кроме него. Всех близких похоронила. Внуки, конечно, моя кровинушка… Игорь и Андрей совсем разные. Игорь был более добрым и мягким. А Андрей жестче — много раз видел смерть, как убивали людей, несколько раз привозил в Бердск «груз 200». Но всегда скрывал свои переживания, — поделилась с «Курьер. Среда. Бердск» Галина Лелюх.

Она переехала из Новосибирска в Бердск, чтобы быть поближе к младшему сыну Андрею, который после военного училища тоже служил в бригаде спецназа и тоже воевал в Чечне. Говорил, что хочет отмстить за брата. Сейчас он подполковник запаса.

— Спасибо, что живой.

О погибших из группы Игоря Лелюха «Курьер. Среда. Бердск» расскажет в ближайшее время.

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