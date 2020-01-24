24.01
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Новости Бердска / Общество

Бригаду расстреливали в упор: гибель группы Игоря Лелюха на площади Минутка в новогоднюю ночь в Грозном заставляет выть 25 лет по ночам мать в Бердске

11:03 24.01.2020, Анастасия Солодкова Фото: Анастасии Солодковой, предоставлены Галиной Лелюх
25 7

Группа Игоря Лелюха при штурме Грозного в ночь на 1 января 1995 года получила приказ спасти комбрига 131-й бригады, попавшей под мощный обстрел боевиков. Но не успели — полковник Савин погиб. Погибла и вся группа разведчиков бердского спецназа.

Бригаду расстреливали в упор: гибель группы Игоря Лелюха на площади Минутка в новогоднюю ночь в Грозном заставляет выть 25 лет по ночам мать в Бердске
Единственное письмо старшего сына из Чечни бесконечно перечитывает Галина Лелюх
Сюжет: Война в Чечне
Бригаду расстреливали в упор: гибель группы Игоря Лелюха на площади Минутка в новогоднюю ночь в Грозном заставляет выть 25 лет по ночам мать в Бердске

Бригаду расстреливали в упор: гибель группы Игоря Лелюха на площади Минутка в новогоднюю ночь в Грозном заставляет выть 25 лет по ночам мать в Бердске«Между ангарами гора трупов наших военных, посчитать сложно”. Первую чеченскую войну вспоминает летчик из БердскаЕщё 2 новости

В конце декабря 1994 года в 67-й бригаде сецназа, дислоцирующейся в то время Бердске, для ведения боевых действий был создан сводный отряд на базе 691-го отряда специального назначения. Десантники готовились к войне Чечне, где в то время к власти пришел Джохар Дудаев, намеревавшийся вывести республику из состава России. Ночью 31 декабря 1994-го разведывательную группу 691-го отряда под командованием капитана Игоря Лелюха в ходе штурма Грозного отправили на выручку заблокированных батальонов 131-й отдельной мотострелковой бригады. Бердская группа попала в засаду и погибла.

— Их послали спасать БТР с командиром. Но этого им не удалось. Командир тоже погиб. Силы боевиков были явно превосходящими, — вспоминает Галина Лелюх, мать погибшего капитана-десантника ГРУ. Мотострелки в том бою, по официальным данным, потеряли до 200 человек. Галина Михайловна во всех подробностях и мельчайших деталях знает, как погиб ее сын. Но и через 25 лет болит ее сердце, кровоточит рана. Она никогда не простит президента Ельцина и министра обороны Грачева, отправивших солдат воевать с боевиками, не сумев договориться с чеченцами.

Спецназовцы погибли, спасая полковника Савина

Бригаду расстреливали в упор: гибель группы Игоря Лелюха на площади Минутка в новогоднюю ночь в Грозном заставляет выть 25 лет по ночам мать в Бердске

Группа капитана Игоря Лелюха (он на фото стоит крайний слева) перед отлетом в Моздок

По официальным данным, 131-я отдельная мотострелковая бригада в начале декабря 1994 года получила приказ убыть в Чеченскую Республику для операции по разоружению незаконных формирований. По прибытии к месту назначения в районе грозненского аэропорта «Северный» бригада получила задачу занять рубеж по реке Нефтянка и обеспечивать проход в город штурмовых отрядов. Но утром 31 декабря поступила новая задача — сводным отрядом бригады войти в город и захватить железнодорожный вокзал. Отряд под командованием полковника Ивана Савина вышел к пустующему вокзалу, и к 13:00 полностью выполнил боевую задачу, соединившись с подразделениями (мотострелковый батальон и танковая рота) 81-го мотострелкового полка. В 19:00 сводный отряд был атакован крупными силами боевиков и продолжал удерживать вокзал в полном окружении, ожидая подкрепления. В ходе боя бригада понесли значительные потери: 157 человек, 22 танка, 45 БМП, 7 автомобилей и все 6 ЗРПК «Тунгуска» зенитного дивизиона. В бою погиб полковник Савин, на выручку к которому направили бердских спецназовцев.

В ночь на 1 января 1995-го в Грозный вступили около 250 единиц бронетехники, крайне уязвимой в уличных боях. Российские военные были плохо подготовлены, между различными подразделениями не было налажено взаимодействие и координация, у многих солдат не было боевого опыта. Войска имели устаревшие планы города 1970-х годов. Средства связи не были «закрыты», что позволяло боевикам перехватывать переговоры российских военных. Неподготовленность армии к войне в таких условиях стала поводом для отказа некоторых военачальников участвовать в боевых действиях, возглавить операцию. Они, как генерал Эдуард Воробьев, предпочитали отставку бессмысленной гибели солдат и офицеров.

— Игорь сказал: «Я присягу давал». Поэтому он не мог поступить иначе, и поехал в Чечню. Он опоздал и на личной машине догонял свою группу, уехавшую на аэродром, 3 декабря 1994 года. И больше я его не видела, — со слезами на глазах рассказала «Курьер. Среда. Бердск» Галина Михайловна в дни 25-летия начала первой чеченской войны. — Он сказал: как так — я готовил ребят и не поеду? Догнал в Толмачево перед самым вылетом. И свою собаку Джеську успел пристроить…

По словам Галины Михайловна, 31 декабря подняли 131-ю майкопскую бригаду и бросили на Грозный:
— Эту бригаду расстреливали в упор. И надо было спасти комбрига майкопцев. А Игорь только пришел с задания. Ему бы отдохнуть. Должен был идти Сережа Надежкин, старший лейтенант. Но сказали, что у Игоря больше опыта и отправили найти БТР комбрига, чтобы его вытащить. И наши ребята попали в эту мясорубку. Майкопская бригада к тому времени почти вся уже была уничтожена. Группа Игоря попала под обстрел на площади «Минутка» рядом с вокзалом и президентским дворцом. Игорь сказал: «Уходите, ребята, я буду вас прикрывать». Его друг и зам Дима Ерофеев начал отходить. Игорь вел бой, надеялся, что ребята спасутся. Его сначала ранили. А потом пришли эти скоты и добили его. И Дима погиб, и все ребята, и комбриг… Игорь не мог поступить по-другому. Отец его, полковник, так учил, так воспитали.

Тельняшка пахнет сыном

Бригаду расстреливали в упор: гибель группы Игоря Лелюха на площади Минутка в новогоднюю ночь в Грозном заставляет выть 25 лет по ночам мать в Бердске

Берет и тельняшку Игоря привезли Галине Лелюх из Чечни сослуживцы сына

Она ненавидит Ельцина и Грачева, отнявших у нее самое дорогое — сына. По мнению Галины Лелюх, штурм Грозного с бессмысленными смертями российских военнослужащих преподнесли президенту в качестве подарка на день рождения, сообщал «Курьер. Среда. Бердск». Ее возмущает то, что никто не понес ответственности за гибель солдат и офицеров.
А разгильдяйство в начале первой чеченской начиналось, по ее словам, еще в военкоматах:
— Вы бы видели, каких «партизан» призывали! Господи, они же не просыхали — алкашня и бомжи. Кадровые военные, знающие дело, это одно. А брали с гражданки водителей и других — на что они способны? Воровать, пить…

— Вот все, что осталось от моего сына — берет и тельняшку мне привезли из Чечни ребята. Тельняшечку я долго не стирала. Мне казалось, что она пахнет Игорем. Заношенная, застиранная… — Галина Михайловна бережно разложила свои реликвии на столе. Она хранит все его письма и фотографии, газетные вырезки с публикациями о нем.

В письме из Чечни матери он ни словом не обмолвился о возможной опасности. Пишет, что «сидят дома, никуда не ходят» — не хотел тревожить мать. Предупредил, чтобы она не смотрела телевизор, где показывают «неправду». «У меня все нормально, за меня не волнуйтесь. Сидим в Моздоке, живем в палатках, кормят хорошо, задачи выполняем, в основном по охране штаба округа и аэродрома. Больше нас никуда не задействуют… Приеду, все расскажу. Прошу вас об одном — берегите себя. Вы у меня одни. Крепко вас целую и обнимаю, ваш сын и внук Игорь. Если будет возможность, обязательно позвоню». Письмо датировано 13.12.1994. Звонка родители так и не дождались. Увидели сына только в гробу. Его привезли 3 февраля.

Время не лечит

Галина Михайловна потребовала открыть запаянные цинковый гроб, чтобы убедиться, что хоронит именно своего сына:
— У него левая часть лица вся синяя была, а на губах улыбка. Кудрявый, красивый, чуб свисает… Как спит. Я никогда этого не забуду. Ни-ког-да! Это такая боль! Время не лечит.

28 декабря в день рождения Игоря мать положила у мемориальной доски в Бердске на доме №13 на ул. Лелюха, названной в честь ее сына, 20 роз и ветку ели. Сходила в церковь, заказала сорокоуст, поставила свечки — и душа отлегла.
— А наступило 6 часов вечера, когда он родился, все у меня сжалось, я давай рыдать. Врагу не пожелаю такого. А 1 января, когда у всех праздник, я никуда не хожу, я плачу всю ночь. Не знаю, во сколько он погиб. До недавнего времени я каждый день засыпала с его фотографией. Я часто плачу. Кто-то корит, что я пенсию за Игоря получаю. Все детям его идет с первого дня. Только за Героя стали доплачивать, — в словах матери слышится обида.

Супруга Игоря Лелюха Наталья осталась вдовой в 27 лет. Старшему сыну Алексею тогда было 1 год и 3 месяца, младший Сережка родился уже после того, как его отец уехал в Чечню. Наталья так и не вышла замуж второй раз. И это очень ценит Галина Михайловна:
— Сейчас редко к ним езжу в Новосибирск. Но она всегда говорит мне: «Мама, как было ваше место за столом, так оно вашим и останется». Сослуживцы и однокашники Игоря к ней постоянно приходят. Мне ее тоже жалко. Это моя боль. Она очень интересная женщина, но полностью растворилась в детях. На днях мы с ней виделись и она говорит: «Мама, лучше Игоря никого нет». Я ее очень уважаю. И детей она хорошо воспитала. Игорю с ней повезло. Ласточки мои…

Чеченская война никому не нужна

9 декабря 2020 года Галину Лелюх пригласили на прием к губернатору Новосибирской области в честь героев, погибших в Чечне. Показали документальный фильм, и вдруг мать увидела на экране своего сына. Зампредседателя заксобрания региона Андрей Панферов поблагодари Галину Михайловну и сказал, что хорошо знал Игоря:
— Он рассказал, что разговаривал с Игорем перед Чечней, просил его не торопиться на Северный Кавказ.

В России перестали говорить о чеченской войне, потому что ее стараются забыть, «никому она не нужна», считает Галина Михайловна. Хотя в ее день рождения приезжает в гости глава Бердска с поздравлениями. Несколько лет назад подарил книгу генерал Шаманов.
— Меня больше всего убивает, что чаще вспоминают Афганистан. А это была чужая война. Наши же дети защищали свою страну от террористов, гибли и калечились. Сейчас наши ребята в Сирии служат. Столько денег туда уходит. Посмотрите, что в наших деревнях делается — какая там нищета. Я понимаю, что мы должны помогать другим странам. Но своих нельзя забывать — это в первую очередь. Конечно, жалко сирийских ребятшек и женщин, но мужики-то почему не идут воевать, а прячутся в лагерях беженцев? Почему не возьмут оружие и не встанут рядом с российскими военными защищать свою родину? Потому что русский народ испокон веков был для всех помощником и защитником, рассуждает мать Героя России капитана Игоря Лелюха.

Напрасные жертвы?

691-й отряд бердской бригады спецназа находился в Чечне с 4 декабря 1994 года по 22 октября 1996 года. Как вспоминает Алексей Томин, они прибыли на Кавказ одними из первых — в Моздок (Северная Осетия). Почти за два года отряд потерял убитыми 14 человек.

Лишь в начале марта 1995 года последний района Грозного окончательно перешел под контроль российских Вооруженных сил. В столице Чечни, полностью превращенной в руины, сформировали новую власть, подконтрольную Москве. Но уже в августе следующего года чеченские боевики вновь атаковали Грозный. Российский гарнизон, несмотря на значительное превосходство в живой силе и технике, не смог удержать город, понеся значительные потери (свыше 2000 убитыми, пропавшими без вести и ранеными). Одновременно террористы захватили Гудермес и Аргун.

31 августа Александр Лебедь от имени России и Аслан Масхадов (Ичкерия) в дагестанском Хасавьюрте подписали соглашение о перемирии. Это послужило поводом для полного вывода российских войск из Чечни. Так для чего умирали наши военнослужащие? Почему мир (как оказалось, временный и условный) дался такой кровью? Участники тех событий уверены в политическом слабоумии и недальновидности тогдашних руководителей государства.

Президент Борис Ельцин в своем официальном обращении к гражданам России 11 декабря 1994 года заявил, что он защищает чеченский народ от вооруженного экстремизма, защищает целостность страны, наводит конституционный порядок в Чеченской Республике. И высказал уверенность, что только так — с оружием в руках — «могут быть решены проблемы, которые сегодня кажутся неразрешимыми». Есть мнение, что Ельцин принципиально не шел на мирные переговоры с Дудаевым, обидевшись на него за сарказм после неудачной попытки путча.

Убитых — без счета

По официальным данным объединенной группировки войск в Чечне, в первую чеченскую войну потери федеральных сил составили 4103 человек убитыми, 1231 пропал без вести (дезертировали или попали в плен), 19 794 ранены. По другим исследованиям, погибли 5042 российских солдата и офицера, 690 пропали без вести, 17 892 человека получили ранения. По данным Комитета солдатских матерей, потери составили не менее 14 000 человек убитыми (задокументированные случаи гибели срочников, без учета контрактников и бойцов спецподразделений).

Потери боевиков, по разным источникам, составили от 2700 до 17 000 человек. Погибло от 50 000 до 80 000 человек из числа мирного населения Чечни.

А с сентября 1999-го бердские спецназовцы снова воевали в Чечне. За 4 года бригада потеряла здесь убитыми 37 человек.

Брат за брата

Бригаду расстреливали в упор: гибель группы Игоря Лелюха на площади Минутка в новогоднюю ночь в Грозном заставляет выть 25 лет по ночам мать в Бердске

Андрей и Игорь Лелюхи

— Сыновья мне всегда говорили, что никогда не опозорят фамилию. Так и случилось. Когда младший Андрей после военного училища выбрал бердскую бригаду спецназа, мне не сказал, но я сразу поняла. Я предупредила, что ему будет трудно, так как всегда будут сравнивать со старшим братом. Когда в 1997 году снова активизировались боевые действия в Чечне, командующий приказал нашего комбригу Полякову Лелюха не брать, пожалеть мать, потерявшей сына и мужа (Виктор Лелюх умер через 11 месяцев после смерти старшего сына Игоря — прим. ред.). Но Андрей не послушался, сказал: «Пока не отомщу, не успокоюсь». И удрал. В Чечню… — вспоминает Галина Лелюх.

Она поехала в Москву, выяснить в Комитете солдатских матерей, на каком основании забрали младшего сына. А там узнали, что он уехал в Чечню по собственному желанию. Позже Андрей позвонил матери и отчитал ее: дескать, вместе со всеми уехал, со всеми и вернется. Оказалось, что его вызывали в особый отдел, проводили проверку, чтобы выяснить, на каком основании командир послал его на чеченскую войну. А он просто сел в самолет и улетел.

Чуть не погиб в 2000 году, когда окружили Хаттаба. Галина Михайловн до последнего этого не знала. Рассказали потом матери других спецназовцев: если бы не Андрей Лелюх, все бы погибли; когда командира ранили, он взял командование на себя. В открытую сообщил координаты, чтобы «вертушки» смогли забрать с поля боя бойцов. Прилетели на вертолетах летчики бердского полка и спасли. И так Андрей 12 раз был в Чечне, рискуя жизнью.
— Я ему говорила, что его смерть не переживу. У меня никого не осталось, кроме него. Всех близких похоронила. Внуки, конечно, моя кровинушка… Игорь и Андрей совсем разные. Игорь был более добрым и мягким. А Андрей жестче — много раз видел смерть, как убивали людей, несколько раз привозил в Бердск «груз 200». Но всегда скрывал свои переживания, — поделилась с «Курьер. Среда. Бердск» Галина Лелюх.

Она переехала из Новосибирска в Бердск, чтобы быть поближе к младшему сыну Андрею, который после военного училища тоже служил в бригаде спецназа и тоже воевал в Чечне. Говорил, что хочет отмстить за брата. Сейчас он подполковник запаса.
— Спасибо, что живой.

О погибших из группы Игоря Лелюха «Курьер. Среда. Бердск» расскажет в ближайшее время.

Бригаду расстреливали в упор: гибель группы Игоря Лелюха на площади Минутка в новогоднюю ночь в Грозном заставляет выть 25 лет по ночам мать в Бердске

Капитану Игорю Лелюху посмертно присвоено звание Героя России

Бригаду расстреливали в упор: гибель группы Игоря Лелюха на площади Минутка в новогоднюю ночь в Грозном заставляет выть 25 лет по ночам мать в Бердске

Письма, поздравительные открытки от Игоря за время его службы — настоящая реликвия для матери

Бригаду расстреливали в упор: гибель группы Игоря Лелюха на площади Минутка в новогоднюю ночь в Грозном заставляет выть 25 лет по ночам мать в Бердске

Андрей Лелюх (на фото — справа) пошел по стопам отца и старшего брата Игоря (на фото — слева) и тоже стал военным

Мнение читателей
7
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Напрасно погибали в Чечне?

Аноним, 22 января 2020 15:45
До слез....
Вечная память героям!
михаил, 22 января 2020 15:49
Солдат принимая присягу понимает, что в любой момент готов отдать свою жизнь на благо родины. Это честь! Но необстреляных пацанов под пули - это преступление.
Аноним, 22 января 2020 18:42
Муж срочником воевал в первую чеченскую. Срочников было много. Ещё мальчишки.
Сибиряк, 22 января 2020 17:30
Истинно русская кровь течет в жилах семьи Лелюх.
Спасибо Вам, Галина Михайловна, за то, что дали России таких сыновей.
Храни Вас Господь! Здоровья Вам, сил и мужества!
Иван, 22 января 2020 17:50
Большое горе для матери,ростила кормила,одна тельняшка осталась. Сегодня стало уместно одергивать родителей тем, что государство не обязано кормить детей, государство не просит рожать. Матерям надо прекратить отпускать детей защищать интересы богатых чиновников, а тем более гибнуть ради их прибыли.
Ольга, 22 января 2020 19:44
Как может мать не отпустить, если сын сам решает?
гость, 22 января 2020 17:52
За все СПАСИБО.
Созинов Юрий Анатольевич, 22 января 2020 20:59
Я был в группе Ирогя Лелюха и я живой,один.
Созинов Юрий Анатольевич, 22 января 2020 21:02
На фотографии я третий слева на права внизу.
Созинов Юрий Анатольеаич, 22 января 2020 21:22
Извиняюсь за допущенную ошибку в имени Игоря.
Галина Коморникова, 22 января 2020 21:39
Юрий Анатольевич, если можно - отправьте свой номер телефона на ящик редакции Курьера bkurer@mail.ru - будем очень ждать.
Аноним, 22 января 2020 23:29
Мы встретились с отрядом, в котором был к-н Лелюх на Терском хребте, на высоте Ястребиная. Их лагерь был от нас в 400-х метрах. Это было 29 января 94-го года. В ночь с 31 на 1-ое группу Лелюха по тревоге в составе колонны направили на выручку половника Савина (командира 131 бригады) и связь с ними прекратилась. Нас и отряд, в котором был к-н Лелюх отправили обратно в Толстой-Юрт и присоединили к колонне полка спецназа ВДВ, с которыми мы вошли в Грозный и забазировались на консервном заводе. Потом был больничный комплекс, оборона нефтяного института, ещё потери в количестве 3-х тяжело раненых и двух тяжело контуженных и отвод двух отрядов в Моздок. Там мы узнали, что скорее всего группа погибла. Рассказ Юрия Созинова и Кузнецова (связист, приданный из другой бригады, ехавший с Юрой в одном БМП) надежд на спасение группы не оставлял. После небольшого отдыха на поиски были отправлены два отряда. В качестве проводников служили Кузнецов и Юрий Созинов. В первый же день поисков на перекрестке ул.Комсомольская и Трудовая были найдены Андрей Загорский (третий слева во втором ряду) и Игорь Лелюх. Саша Загороднев (второй слева в первом ряду) был найден дней через пять на том же перекрестке, был завален листом кровельного железа. Я отвозил его в морг на Северный. Поиски Козакова и Сергея Проняева ни к чему не привели. Диму Ерофеева нашли на пункте сбора убитых и там опознали. Сергея никто не мог опознать. Только его мать, по прошествии 2-х или 3-х лет. Козаков, дай Бог, похоронен как неизвестный. А может и нет могилы его на Земле.
Аноним, 22 января 2020 23:43
группа погибла же между дворцом и вокзалом, а площадь Минутка совсем в другой стороне, за Сунжей. Получается если это перекресток бывшей Комсомольской и Рабочий они всего пару домов не дошли до вокзала. Это нынешние улицы Магомадова и Висаитова
Аноним, 23 января 2020 03:12
НВР:
Нет. Не напрасно
пенсионер, 23 января 2020 04:37
был в Грозном с марта 1995 с небольшими перерывами до 2002 года .1995в Грозном это Сталинград в 1942.По масштабу мясорубки и потерям Афган и рядом не стоял хотя афганцев уважаю безмерно.Обидно и непонятно почему о нас не вспоминают.За что тысячи парней легли там и остались калеками?
Константин, 23 января 2020 10:17
Слава и вечная память ГЕРОЯМ!!!
Аноним, 23 января 2020 10:43
Колонна выдвинулась из Толстого Юрта на помощь Савину в 7 утра в составе остатков развед роты Майкопской бригады, группы СпН Игоря Лелюха и бойцов ТПУ (тылового пункта управления бригады), тех кто мог держать в руках оружие и мало мальски умел стрелять. Всего 40 единиц техники, впереди 2 БМП и БМП КШ, где распределились разведчики группы СпН Лелюха. Колонной командовал замкомбрига 131-й полковник Пиха. Игорь находился вместе с двумя разведчиками, пр-ками Загорским и Загородневым в первом БМП, там был и п-к Пиха, правильно написал "аноним" 22 января, колонна попала в засаду около 10-11 часов утра на пересечении улиц Рабочая и Комсомольская в 100 метрах от вокзала.Выстрелом из РПГ была подбита первая машина, БМП КШ с л-том Ерофеевым и пулеметчиком Казаковым по ходу движения резко свернула налево к цирку, в противоположную сторону от вокзала, вторая БМП-2 с Созиновым и радистом Кузнецовым приняла влево и сминая заборы частного сектора устремилась к Сунже куда со всего хода и свалилась с обрыва. Ход боя могу только предполагать, если говорить военным языком то засада предполагает шквал огня из всех стволов по колонне в течении 3-4 минут, что там творилось вы можете представить.
А упомянутый в статье Сергей Панферов вовсе не Сергей, а легенда СпН подполковник запаса, зампред Заксобрания НСО Андрей Борисович Панферов. Вот как то так.
Семён Семёныч, 23 января 2020 11:04
"..Супруга Игоря Лелюха Наталья осталась вдовой в 27 лет. Старшему сыну Алексею тогда было 1 год и 3 месяца.. Наталья так и не вышла замуж второй раз.."
А вот жена моего сослуживца в точно такой же ситуации сразу вышла замуж, о чем нас предупредила заранее. Я, про себя, критиковал её. Но прошли годы и понял, как она была права! Все счастливы- и дети, и она. Не жалейте мёртвых, думайте о будущем. Думаю, что Игорь Лелюх только рад был бы, если бы его жена была счастлива. Ведь ради этого мы и воюем.
Аноним, 24 января 2020 00:55
Такое бывает. Вначале горе не давало, потом мысли «кому нужны чужие дети», проблемы, проблемы. Так время незаметно проходит. Вот вроде и решила все, а уже и не надо ничего. Разведённые быстрее женятся, замуж выходят. Даже брошенные, преданные. Но есть возможность увидеть... А вдовые... ох!
Аноним, 23 января 2020 11:39
Ради чего были эти жертвы? Нельзя было сразу купить всех в этой Чечне?
Аноним, 23 января 2020 12:49
НВР:
Так одним словом не скажешь, бездарно руководство страны, за частную в первую компанию посылали необстрелянную молодёжь. И это на совести большого командования.
Аноним, 23 января 2020 15:24
Ну хоть после моего комментария "Сергея" Панферова исправили на Андрея. А вот про площадь Минутку оставили?!
Аноним, 23 января 2020 22:24
Ах война,что она подлая сделала???? Погибли ребята. А за что ??? Так решил ПАША с Дудаевым . Остались
после от этой войны только слезы матерей и жен ,да и дети остались без отцов. Спасибо нашим защитникам- землякам. Читаешь и сердце рвется на части,а матери какого??? Крепитесь. Достойных сыновей воспитали.
Аноним, 23 января 2020 23:14
НВР:
Да
Вячеслав, 24 января 2020 00:45
Журналисты сгладили ситуацию.Многие относили жертвы на счёт прямого предательства правительства Ельцина.Поражение считали результатом предательства. Как люде с афганским опытом не брали военкоматы, набирали не умеющих себя вести в боевых условиях.

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Маме - 15 лет, а папе - 70 лет: в каком возрасте рожать детей?
11:55 24-01-2020
Маме - 15 лет, а папе - 70 лет: в каком возрасте рожать детей?
Отказанной в крещении девочке с родимым пятном на 80% тела сделали операцию в Петербурге
11:48 24-01-2020
Отказанной в крещении девочке с родимым пятном на 80% тела сделали операцию в Петербурге
25 человек погибли из-за смертельного коронавируса в Китае
11:45 24-01-2020
25 человек погибли из-за смертельного коронавируса в Китае
До 8% снизится ипотека в 2020 году, прогнозирует глава ВТБ Костин
11:41 24-01-2020
До 8% снизится ипотека в 2020 году, прогнозирует глава ВТБ Костин
Оклады учителям поднимут до 70% заработка в России
11:39 24-01-2020
Оклады учителям поднимут до 70% заработка в России
Не пей горячее: 9 обыденных рисков рака. Узнай и избегай!
11:37 24-01-2020
Не пей горячее: 9 обыденных рисков рака. Узнай и избегай!
Борис Гуц: «На тебя смотрят, словно ты уже умер! Я никому не пожелаю выбирать себе гроб»
11:30 24-01-2020
Борис Гуц: «На тебя смотрят, словно ты уже умер! Я никому не пожелаю выбирать себе гроб»
«ВКонтакте» и «Одноклассниками» можно будет пользоваться бесплатно после поручения Путина 1
11:30 24-01-2020
«ВКонтакте» и «Одноклассниками» можно будет пользоваться бесплатно после поручения Путина
БердскСолевые: Отрезают половые органы и вступают в однополые сексуальные связи наркозависимые в Бердске 3
11:15 24-01-2020
Солевые: Отрезают половые органы и вступают в однополые сексуальные связи наркозависимые в Бердске
Россиянам повезло: За границей врачи не приходят на дом? Или только за деньги? 1
11:13 24-01-2020
Россиянам повезло: За границей врачи не приходят на дом? Или только за деньги?