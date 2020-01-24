Границы закрепили: Какие улицы и дачи относятся к конкретным школам Бердска

Изменения внесены в связи с предстоящим открытием новой школы в Южном микрорайоне. Ученики, живущие на закрепленных территориях, имеют первоочередное право зачисления в ближайшую школу.

Новую школу в Южном микрорайоне Бердска обещают открыть к сентября 2020 года

Мэр Бердска Евгений Шестернин своим постановлением от 21 января уточнил границы городских участков, закрепленные за каждой бердской школой. Изменения внесены в связи с предстоящим открытием новой школы в Южном микрорайоне.

Теперь каждый бердчанин может достоверно узнать, в какую школу имеет право ходить его ребенок — ближайшую от места жительства. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», первоклассники, живущие на улицах в границах закрепленного за школой участка, имеют первоочередное право на поступление. Только после комплектования классов «местными», образовательное учреждение может брать детей, живущих за пределами «школьной территории».

Судя по постановлению главы Бердска, границы территорий, за которыми закрепляются муниципальные общеобразовательные учреждения города предоставила начальник управления образования Жанна Тузова.

Школа №1

Улицы: Белинского нечетные: 31-71, четные: 32-76; Больничная; 8-е Марта четные: 58-72, нечетные: 57-71; Добролюбова четные: 60-76, нечетные: 59-75; Кошевого; Ленина четные: 20-46, 52, 56; Ломоносова четные: 28-46, нечетные: 21-45; К.Маркса четные 20-32; нечетные: 15-31; Маяковского нечетные: 59-75; четные: 58-76; Островского четные: 32-76, нечетные: 35-61; Пархоменко; Гоголя четные: 60-76, нечетные: 43-59; Луговская: четные: 70-84, нечетные: 67-81; Некрасова четные: 58-72, нечетные: 57-71; Первомайская четные: 26-104, нечетные: 11, 19, 21, 37-71; Пушкина четные: 32-60, нечетные: 31-59; Суворова нечетные: 1-29; Ушакова четные: 2-56, нечетные: 1-55; Фурманова; Чернышевского нечетные: 37-75, четные 38-60.

Переулок Пархоменко.

Школа № 2 «Спектр»

Улицы: Вокзальная четные: 2-24 нечетные: 3-41; Горького 2, 4; Комсомольская 34, 36, 38, 40; Лелюха 13, 15, 26; Ленина: 33, 35, 37, 39, 41, 43, 43а.

Микрорайон «Северный» четные.

Школа № 3 «Пеликан»

Улицы: 8-е Марта четные: 2-56, нечетные: 1, 1а-55; 40 лет Октября четные: 4-36, нечетные: 1-55; Белинского четные: 2–30, нечетные: 1–29; микрорайон «Молодежный» (Боровая четные: 2-4(4/1а-4/10)), нечетные: 1-61; Ватутина четные: 2-12, нечетные: 1–23; Гоголя четные: 2-60, нечетные: 1-41; Добролюбова четные: 2-58, нечетные: 1-57; 1-ая, 2- ая Ельцовская; Красная Сибирь четные: 2-94, нечетные: 1–49; Кутузова четные: 2-66, нечетные: 1-17, 21-63; Лазо; Ломоносова четные: 2–22, нечетные: 1–23; Луговская четные: 2-68, нечетные: 1-65; К.Маркса четные: 2–12, 2А, 2Б; нечетные: 3–15; Маяковского четные: 2-56, нечетные: 1-57; Некрасова четные: 2-56, нечетные: 1-59; Островского: четные: 2-30, нечетные: 1-33, 1/А, 1/Б; Пролетарская четные: 2-20, нечетные: 5-11; Пушкина четные: 2-50, нечетные: 1-49; Советская четные: 2-30, нечетные: 1-59; Спартака, Суворова нечетные: 31-89, четные: 2-70; Толбухина четные: 2-30, нечетные: 1–31; Трудовая четные: 2-94, нечетные: 1-81; Ушакова четные: 58-72, нечетные: 57-75; Фрунзе четные: 2-44, нечетные: 1-31; Чернышевского четные: 2-36 нечетные: 1-35; Фурманова нечетные; Чапаева нечетные: 5–43, четные: 14-36; Щорса; Энергетическая.

Переулки: Краснофлотский; Свободы; Урицкого, Спартака.

Школа № 4

Улицы: 1-я Линейная; 2-я Лесная; 2-я Линейная; Большевистская; Голубичная; Железнодорожная; Победы; Абрикосовая; Брусничная; Виноградная; Ежевичная; Еловая; Клюквенная; Малиновая; Таежная; Черничная; Ягодная; Гайдара; Грибоедова; Дачная; Дзержинского; Дорожная, Колхозная; Корчагина; Левитана; Молодой Гвардии; Матросова; Менделеева; Новосибирская; Парижской Коммуны; Пирогова; Репина; Решетникова; Сосновая; Строительная; Тимирязева; Фестивальная; Шевченко; Энгельса.

Жилые дома на территории: Речкуновской зоны отдыха, санатория Речкуновский; Речкуновской зоны отдыха МК «Сибиряк», Речного порта, санатория Лазурный; детских оздоровительных лагерей – Гастелло, Гренада, им. Путилова, Космодемьянской, Кошевого, Покрышкина, Синегорье, У. Громовой.

Переулки: М. Гвардии, Матросова, Пирогова, Школьный, Энгельса.

Школа № 5

Улицы: 2-я Заводская; 2-я Школьная; Кирзаводская; Кирпичный завод; Лунная 11,12,13,14,15,17,28,30,32,49,51,53,55; Речная; Садовая; Солнечная; Центральная; Черемушная; Юбилейная; Заречная; Звёздная; Первомайская 123-133 (в том числе с литерами), Переулок Первомайский; Микрорайон 48, 48А, 49, 49А, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 63, 64, 65, 67, 68, 69, 70; Микрорайон «Раздольный».

Территория садоводческого товарищества: «Березка», «Береговое», «Волна», «Ветеран», «Ветеран-1», «Вега-3», «Вега-4», «Заречное», «Ива», «Кедр», «Колос», «Луговое», «Луговое-1» «Лесное», «Мечта», «Мечта-2», «Майское», «Марьин Лог», «Отрадное», «Орбита», «Приморский», «Ромашка», «Родник-2», «Радостное», «Росинка», «Слава», «Яблонька», «Ягодка», «Отдых».

Лицей №6

Здание (первый корпус), расположенное по адресу: ул. Горького, 7/3

Улицы: Вокзальная четные: 50/А, 52; Герцена 6, 8, 10; Горького 1, 3, 5, 6; Ленина четные: 52, 56, 90-96, нечётные: 83-89; Переездная; Поселковая; Гранитная Прибрежная; Сибирская; Тополиная; Кленовая; Зональная; Зеленая; Калинина; Мичурина; Лазурная; Верхняя; Весенняя; Вишневая; Заповедная; Земляничная; Калиновая; Кедровая; Ольховая; Ореховая; Рябиновая; Светлых Надежд; Сиреневая; Степная; Тенистая; Цветной проспект.

Переулок Калинина.

Здание (второй корпус) в микрорайоне Южном, расположенное по адресу: ул. Купца Горохова, 22

Улицы: Белокаменная, Бирюзовая, Благодатная, Вербная, В.Бирюкова, Возрождения, Гранитная, Жемчужная, Защитников Отечества, Звездная, Ключевая, Кристальная, Купца Горохова, Лунная четные 28-76 нечетные 51-105, Лучистая, Льва Максимова, Первомайская 123-133 (в том числе с литерами), Полярная, Поэта Сорокина, Рогачева четные 48-120 нечетные 47-119, Рождественская, Российская, Салаирская, Славянская, Соловьинная; Переулки: Белокаменный. Бирюзовый, Вербный, Дивный, Добрый, Звонкий, Золотой, Олимпийский, Отрадный, Пихтовый, Победный, Привольный, Прохладный, Радостный, Радужный, Ранний, Рубиновый, Туманный, Успешный, Утренний, Уютный, Хвойный, Хрустальный, Янтарный, Ясный; Микрорайон «Белокаменный»; Микрорайона «Южный».

Лицей № 7

Улицы: Герцена 3, 5, 9, 10, 12, 13; Ленина 98-136, нечетные: 95/А; Лермонтова 10 — 17; К.Маркса четные: 44-48, 56 нечетные: 47-49, 49А, 53- 73; Вокзальная 54; Кирова 2, нечетные: 1-5; Чайкиной;

Переулки: Банковский, Фабричный.

Школа №8

Улицы: Барнаульская, Бородина, Радищева четные: 54-116, нечетные: 51-117, Глинки четные: 20-54, нечётные: 15-47; Кирова четные: 4, 6, 12-30, нечетные: 9, 11, 13/А, 13-47; Жуковского; Котовского четные: 4-48, нечетные: 25-59; Гастелло четные: 18-82, нечётные: 17-81; Лермонтова нечетные: 25-97, четные: 16-92; К.Маркса четные: 58-70; Маяковского четные: 162-238, нечетные: 159-237, Морозова; Мусоргского, Нахимова четные: 2-58, нечетные: 1, 13-49; Обская; Озерная, Островского четные: 132-168, 172, 174, нечетные: 77, 79, 81, 95, 99, 101, 101А, 103-107; Панфилова; Пушкина четные: 144-166, нечетные: 141-173, 177; Р.Корсакова; Родниковая; Светлая; Смирнова; Станиславского; Спортивная нечетные: 1, 5, 9-15; Терешковой; Целинная; Чайковского нечетные 47-109; четные 36-98; Черняховского; Чехова; Красина; Энтузиастов, Отрадная, Полевая, 312 База ремонта и поверки МОРФ, Химзаводская, Авиаторов четные: 24-60, нечетные: 23-53, Аэродромная, Геодезическая, З.Космодемьянской четные: 18-32, нечетные: 17-33.

Переулки: Маяковского; Аэродромный; Герцена; Терешковой, Горького. Территория посёлка «Мичуринский», садоводческого общества «Швейник», «Озерный», «Заря», «Восток», «Бердь».

Школа № 9

Улицы: 8 Марта четные 74-98, нечетные 71-97; Авиаторов нечетные: 1-21, четные: 2-22; Герцена нечетные: 15-115, четные: 20-112; Горького четные: 8-66, нечетные: 3/1, 5/1, 7/1, 9/1, 11-61; Глинки четные: 2-18, нечетные: 1-13; Деньгина; Гоголя четные: 102-112, нечетные: 85-93; Ермака; З.Космодемьянской нечетные: 1-15, четные: 2-16; Макаренко; Маяковского четные: 78-160, нечетные: 77-151; Некрасова четные: 74-104, нечетные: 73-103; Орджоникидзе четные: 2-50, нечетные: 1-13, 13А; Островского четные: 80-130; нечетные: 63- 75; Пугачева; Пушкина четные: 62-142, нечетные: 61-139; Радищева четные: 2-69; нечетные: 1-70; Свердлова; К.Маркса четные: 34-42, нечетные: 33 — 45; Б.Хмельницкого; Школьная; Щетинкина нечетные: 1-33, четные: 2-28; Гастелло четные 2-16, нечетные 1-15; Геодезическая; Луговская четные: 86-118, нечетные: 83-129; Орджоникидзе; Пионерская; Радищева четные: 2-52; нечётные: 1-49; Разина; Чайковского четные: 2-34; нечетные: 1-45; Седова; Советская четные: 32-64, нечетные: 63-85, Гастелло нечетные: 1-15, четные: 2-14; Добролюбова нечетные 77-97, четные 78-98; Гоголя нечетные 61-81, четные 78-104; Белинского нечетные 73-91, четные 78-96; Чернышевского нечетные 77-95, четные 62-82.

Микрорайон Юго-Восточный.

Переулок Макаренко, Больничный

Территория садоводческого общества «Бытовик», «Кабачок».

Школа № 10 «Пересвет»

Улицы: 1-я Лесная; Весовая; Водобачная; Заводская; Комсомольская четные: 2, 2А, 2Б, 2/В, 2/Г, 4-18, 18/А, нечетные: 3, 5/А; Красный Сокол, Ленина четные: 2-18, 2А, 2Б, 10/1, 10/2, 10/3, 10/4, 12А, 16А, нечетные: 1- 23, 1А, 13/А; 13В; 15А; 15Б; 15В; 17А; 19А; 21А; 23; 23А, 25, 27; Линейная; ул. Тихая; Морская; 2-я Морская; Огнеупорная; Первомайская четные: 14-22; Песчаная; Попова четные: 2-18; нечетные: 1-35; 35/А; 35Б; 37.

Переулок Водобачный, Ленина.

Микрорайон «Зеленый остров», «Радужный».

Городок «Изумрудный».

Жилые дома на территории санатория Бердский.

Школа № 11

Улицы: Красная Сибирь 96, 98, 100, 102, 104, 106, 108, 110, 112, 114, 118, 120,122,124, 126, 128, 130, 133, 132, 134,136/1,136,138; Лунная 1, 2, 2А-10, 10А; Рогачева, 1, 4, 5, 6, 8, 9, 11А, 10, 14, 16; 30 лет Победы; Бердская; Искитимская четные: 2-24, нечетные: 1-23; Кольцова; Кордон; Павлова нечетные: 1-45, четные: 4, 4/1, 6А, 8, 10, 28-48; Пастухова; Пролетарская четные: 22-38а, нечетные: 13-27; Толстого; Фрунзе четные: 48-66, нечетные: 33-49, Боровая нечетные: 63-81, четные: 2-18.

Микрорайон 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.

Территория садоводческого общества «Радист», «Дружба», «Чайка».

Школа № 12

Улицы: Боровая четные: 94-102; Лунная 49; Зеленая роща, Красная Сибирь 123; Микрорайон 13, 14, 15, 15/А, 16, 16/А, 17, 18, 19, 20, 22А, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 41,42, 43, 44, 45, 46, 46А, 47, 50.

Территория садоводческого общества «Мичуринец».

Школа № 13

Улицы: Автолюбителей; Березовая; Гагарина, Красная Сибирь 95, 97, 101, 103, 105, 107, 109, 111, 113, 117, 119, 121; Красноармейская четные: 82-92, нечетные: 67-93; Лунная 16, 19, 20, 21, 22, 22/А, 24, 25; Мира; Октябрьская; Бердского Спецназа; Журавлиная; Новая; Космическая; Рогачева четные: 18,18А, 20, 20А, 22,22А, 24, 28, 32-46 нечетные 25-45, Урицкого четные: 58-82; 2-я Октябрьская; Свободы; Водосточная; Искитимская четные: 26-70, нечетные: 25-57; Красноармейская четные: 2-62, нечетные: 1-47; Краснофлотская четные: 2-52, нечетные: 1-51; Кутузова четные: 68-72; Майская; Новая; Партизанская четные: 2-54; нечетные: 1-85; Толбухина четные: 32-56, нечетные: 33-59; Урицкого четные: 2-56, нечетные: 3-49; Красноармейская четные: 64-80; нечетные: 49-65; Павлова четные: 50-54 нечетные: 51-79; Рабочая.

Переулки: Майский, Толбухина, 1-й Толбухина, 2-й Толбухина.

«Экономический лицей»

Улицы: Комсомольская 13, 17, 19, 21, 23, 24, 26, 27, 27А, 28, 28а, 32; Лелюха 3, 7, 9; Первомайская 3, 7а.

Микрорайон «Северный» нечетные.