Солевые: Отрезают половые органы и вступают в однополые сексуальные связи наркозависимые в Бердске

Наркотик «соль» убивает за год

«Соль» — это синтетический стимулятор, легкодоступен, продается через интернет. Распространяется с помощью «закладок». Напомним, Врач-нарколог ЦГБ Бердска Константин Фалалеев рассказывал в интервью редакции «Курьер.Среда.Бердск», что этот наркотик включает механизм самоуничтожения и убивает за год наркозависимых. Также мы писали, что Бердск стал городом в «закладках».

Фалалеев отметил, что «соль» очень быстро разрушает психику, физическое состояние человека. Человек «сгорает» за год. Это химический препарат. Его начали создавать, потому что он доступен к производству и распространению круглый год. Его употребляют тремя известными способами.

— Если употреблять регулярно в течение года, можно быстро умереть, — говорит Фалалеев.

Как быстро от него развивается зависимость? Как быстро человек «подсаживается»?

— Зависимость развивается с первых нескольких употреблений. Появляется серьезная тяга психическая, а там уже и физическая. Человек хочет употребить еще раз. А физическая, когда человек выглядит истощенным, становится нервным, много говорит. Проявляется физическая активность, им постоянно нужно что-то делать, ускоряется жестикуляция, — говорит Константин Фалалеев.

Вскоре после нескольких доз начинается психическое и физическое истощение. Потом кожа становится зеленовато-землистого цвета и покрывается язвами. Это вещество разрушает печень, нервную ткать, а потом все органы.

Также на фоне развития психических расстройств у них возникают однополые сексуальные связи. Накроманы часто калечат себя и даже отрезают себе половые органы.

— Наркоманы, употребляющие «соли», в наркоманическом психозе могут с легкостью наносить себе увечья и тяжелые травмы. Вплоть до отсечения половых органов, — сказал Фалелеев и подчеркнул, что это документально подтверждено.

Также, напомним, «соли» подталкивают человека к самоубийствам, говорит врач-нарколог.

— При употреблении «солей», если образно говорить, возникает очень много ядер сознания. Идет даже раздвоцатирение личности. Человек начинает внутри себя слышать голоса. Часто меняет свое мнение. Возникаем много подличностей. Естественно это не полноценные личности. Человек просто начинает сходить сума. Тогда ему подсознание дает команду уничтожить себя. Подсознание видит, что сознание разрушено, поделено на много частей, — отметил Константин.

Обратите внимание! Какие признаки говорят о том, что возможно подросток употребляет наркотики?

Неопрятность в мелочах у подростков в первую очередь должна насторожить родителей. Странные речь и взгляд вторичны.

Признаки детской наркомании

Признаков наркомании достаточно много и зависят они от количества и состава употребляемых наркотиков. Но можно выделить основные критерии, которые встречаются практически всегда:

— Красные глаза, узкий или широкий зрачок. При употреблении наркотиков наблюдаются такие изменения, что вызвано химической реакцией организма на наркотические средства. Зрачки глаз не реагируют на свет, т.е. не изменяются, кажутся «стеклянными». Ребенок старается не смотреть на родителей, отводит взгляд, прячет глаза. Очень часто, используются глазные и другие капли, которые возвращают естественность глазам, но они все равно не реагируют на изменения света;

— Возбуждение, агрессия или пассивность, вялость. Любой наркотик влияет на нервную систему человека. От этого могут наблюдаться нехарактерные изменения в поведении ребенка, перепады настроения или приступы. Если ранее, ребенок не страдал таким поведением, то стоит обратить на это особое внимание;

— Резкое изменение аппетита. Во время действия наркотиков, человеку не хочется кушать, но его мучает жажда. Когда же наркотические вещества перестаю действовать, наоборот нападает приступ неконтролируемого желания употреблять пищу;

— Неадекватность поведения, неуместный смех или печаль. Психологическое состояние ребенка также подвергается дополнительному воздействию. Поэтому его могут посещать различные реакции на происходящее вокруг;

— Заторможенность, быстрая или медленная речь. Вещества, находящиеся в составе наркотиков, воздействуют непосредственно на мозг, что приводит к ускорению процессов в нем. Поэтому у наркоманов с большей скоростью проходят импульсы в коре черепного мозга и каждый человек разным способом их усваивает. Поэтому, кто-то успевает их проанализировать и обработать, от этого происходит очень быстрый поток информации, либо наоборот – медленный темп речи, неспособность логически выстроить предложение;

— Появление нехарактерных предметов у ребенка. Зажигалки, кальяны, трубки и другие приспособления могут выступать средством употребления наркотиков;

— Просьбы дать денег. Как бы нетривиально это звучало, но наркотики стоят достаточно больших денег, что осложняет их приобретение для неработающих подростков. Выходом в данной ситуации является добывание их у родителей. Увеличение карманных расходов, запрос немаленькой денежной суммы на какие-то цели, пропажа каких-то вещей могут выступать предлогом для приобретения наркотических средств;

— Резкое изменение вкусов. Конечно, это может случиться в силу переходного возраста или еще каких-то других причин. Но если, у ребенка изменилась компания для общения и он вас не хочет с ними знакомить, либо появилось негативное отношение к тому, что раньше нравилось и наоборот, это может выступать сигналом для тревоги. В данном моменте стоит более подробно разобраться.

Наркотики — суррогат любви

По мнению врача-нарколога, если родители с самых ранних лет привили ребенку правильное представление о жизни, были друзьями, то непростой разговор о наркотиках будет иметь положительный эффект. А если отец всю жизнь «был призраком», тогда все наставления бесполезны, они только озлобят начинающего наркомана.

— Только своим примером в семье, здоровым образом жизни, теплыми взаимоотношениями с детьми можно спасти подростка от употребления наркотиков и пути к деградации. Нужно жить одной жизнью с детьми, вместе проводить время — есть тысячи занятий. Тогда ребенок будет знать, что его любят, и никакие наркотики не будут нужны, — рассказывал Константин Фалалеев в серии материалов о признаках наркомании.

Автор видео Алена Романцова.