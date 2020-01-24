Секретные документы о Бандере опубликовали в ЦРУ. Он был агентом Гитлера

Всего за 5 недель существования «государства» Бандеры было уничтожено 5 тысяч украинцев, 15 тысяч евреев и несколько тысяч поляков

Степан Бандера — украинский националист времен Великой Отечественной войны

Центральное разведывательное управление США выложило в открытый доступ свыше 13 миллионов страниц архивных документов. Более 300 из них — о Степане Бандере. Все они рассекречены еще 15 лет назад. Но в общий доступ попали только сейчас. Журналисты программы «Специальный репортаж» изучили 4-страничный доклад американской разведки, датированный 1951 годом, под названием «Степан Бандера и Украинское государство в 1941 году».

«30 июня 1941 года украинский фашист и профессиональный агент Гитлера Степан Бандера (агентурная кличка Консул 2) провозгласил во Львове воссоздание государства Западная Украина», — в частности, сообщается в документе.

Под документом стоит подпись: «Рассекречено в соответствии с Законом о разоблачении нацистских военных преступников». Так назвали Бандеру архивисты ЦРУ. А далее описываются преступления на оккупированной фашистами территории: «10 тысяч евреев было уничтожено в ходе всего одной операции на границе с Закарпатской Украиной. Венгерские жандармы перевезли их с территории, оккупированной Венгрией и Германией. На границе их передали представителям вооруженных отрядов Бандеры, которые вывезли их в неизвестном направлении… Всего за 5 недель существования «государства» Бандеры было уничтожено 5 тысяч украинцев, 15 тысяч евреев и несколько тысяч поляков».

«Надо было сжечь деревню — пожалуйста. Надо было кого-то с шахты покидать, так сказать, живьем — пожалуйста. И с удовольствием, естественно, они участвовали в уничтожении людей в лагерях смерти», — заявляет политолог и публицист Павел Шипилин.

Источник: Телеканал «Звезда»