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Секретные документы о Бандере опубликовали в ЦРУ. Он был агентом Гитлера

10:00 24.01.2020 Фото: Телеканал "Звезда"
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Всего за 5 недель существования «государства» Бандеры было уничтожено 5 тысяч украинцев, 15 тысяч евреев и несколько тысяч поляков

Секретные документы о Бандере опубликовали в ЦРУ. Он был агентом Гитлера
Степан Бандера — украинский националист времен Великой Отечественной войны

Центральное разведывательное управление США выложило в открытый доступ свыше 13 миллионов страниц архивных документов. Более 300 из них — о Степане Бандере. Все они рассекречены еще 15 лет назад. Но в общий доступ попали только сейчас. Журналисты программы «Специальный репортаж» изучили 4-страничный доклад американской разведки, датированный 1951 годом, под названием «Степан Бандера и Украинское государство в 1941 году».

«30 июня 1941 года украинский фашист и профессиональный агент Гитлера Степан Бандера (агентурная кличка Консул 2) провозгласил во Львове воссоздание государства Западная Украина», — в частности, сообщается в документе.

Под документом стоит подпись: «Рассекречено в соответствии с Законом о разоблачении нацистских военных преступников». Так назвали Бандеру архивисты ЦРУ. А далее описываются преступления на оккупированной фашистами территории: «10 тысяч евреев было уничтожено в ходе всего одной операции на границе с Закарпатской Украиной. Венгерские жандармы перевезли их с территории, оккупированной Венгрией и Германией. На границе их передали представителям вооруженных отрядов Бандеры, которые вывезли их в неизвестном направлении… Всего за 5 недель существования «государства» Бандеры было уничтожено 5 тысяч украинцев, 15 тысяч евреев и несколько тысяч поляков».

«Надо было сжечь деревню — пожалуйста. Надо было кого-то с шахты покидать, так сказать, живьем — пожалуйста. И с удовольствием, естественно, они участвовали в уничтожении людей в лагерях смерти», — заявляет политолог и публицист Павел Шипилин.

Источник: Телеканал «Звезда»

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От редакции

Как вам рассекреченные документы о зверствах?

Аноним, 24 января 2020 10:03
истинный герой современной Украины.
Ценности и скрепы на века!
Гость, 24 января 2020 10:13
Да быть этого не может. Он же "борец за нЭзалЭжность и свободу" - чисть светлый эльф?! Вот и улицы в его имя называют в бандеростане...
Аноним, 24 января 2020 11:10
Украина просто обязана обидеться на американцев! Хотя бы пискнуть должна. А уж идейные должны минимум 24 часа непрерывно отскакать у посольства Штатов.

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