Адская боль: Почему ночью боль сильнее?

Существуют некоторые виды заболеваний, которые проявляются болями ночью

Симптоматика многих болезней обостряется ночью, это касается как обычной простуды, так и сердечно-сосудистых болезней, артрита и многих других патологий.

Усиление боли часто вызывает бессонницу и дополнительный дискомфорт, и многие для уменьшения боли прибегают к употреблению снотворных препаратов и обезболивающих лекарств. АиФ.ru спросил у невролога, почему боль усиливается ночью.

Концентрация на болевых симптомах



В течение дня люди заняты повседневными делами, включая работу и учебу, а в ночное время эти отвлекающие факторы отсутствуют. Человек лежит и концентрируется исключительно на болевых симптомах. Боль заполняет все мысли и не дает думать ни о чем больше, вызывая таким образом дополнительный стресс, бессонницу и ухудшение хронического состояния.

«Существуют некоторые виды заболеваний, которые проявляются болями ночью. Есть такое заболевание, как синдром беспокойных ног, когда боль в ногах появляется во время сна. Болевые ощущения также могут обостряться ночью и свидетельствовать о том, что с организмом что-то не так. Помимо этого, боль — это еще и наше субъективное восприятие. У каждого оно разное. В отношении многих ситуаций ночью в силу того, что у человека нет никакого отключения внимания, боль может ощущаться несколько сильнее», — говорит врач-невролог Юрий Андрусов.

Усиление чувствительности нервных окончаний

Ночью во время отдыха дыхание человека замедляется, при этом происходит снижение уровня кислорода, транспортируемого по венам, и увеличение количества углекислого газа в крови. Повышение уровня CO2 расширяет кровеносные сосуды, в результате чего нервные окончания становятся более чувствительными.

Повышение артериального давления

В ночное время у некоторых людей происходит нарушение регуляции сосудистого тонуса, артериальное давление повышается. Развитию гипертонии также способствует несоблюдение режима, когда человек работает по ночам, а днем отсыпается. На самом деле в организме человека в ночное время запускается выработка важнейших гормонов, регулирующих давление, работу сердечно-сосудистой и эндокринной системы. В нормальных количествах эти гормоны вырабатываются в том случае, если человек спит. Если же есть нарушение сна, это приводит к внутреннему стрессу и повышению давления. У человека появляется усталость, вялость, регулярные головные боли и т. д.

Как можно уменьшить боль ночью?

Человеку, испытывающему боли в ночное время, следует придерживаться стратегии лечения, которую прописал врач. Чтобы уменьшить боль по ночам, нужно также:

— Полноценно высыпаться независимо от того, страдаете вы хронической болью или нет. Постарайтесь ложиться спать и просыпаться в одно и то же время каждую ночь и утро. Кроме того, старайтесь выключать электронику как минимум за 30 минут до сна.

— Выполнять физические упражнения. Многие ошибочно считают, что при артрите физические нагрузки только вредят суставам. Однако ученые доказали, что при отсутствии или недостатке физической нагрузки боль и ощущение скованности суставов лишь усиливаются, а мышцы, прилегающие к воспаленным суставам, ослабевают и не могут их поддерживать. В идеале физическим нагрузкам следует уделять 2 часа 30 минут в неделю. Начинать тренировку нужно с плавных упражнений, чтобы избежать боли в мышцах и суставах, и заканчивать также нужно разминкой.

— Принять теплую ванну перед сном или, наоборот, использовать грелку со льдом. Влияние температуры на тело также может уменьшить боль.

— Визуализировать то, что любите. Это может быть любимая еда, мечты об отпуске и т. д. Вместо того чтобы сосредотачиваться на боли, следует закрыть глаза и представить какую-нибудь позитивную картину.

Источник: АиФ