Не пей горячее: 9 обыденных рисков рака. Узнай и избегай!

Не кладите смартфон рядом с кроватью, не берите теплые квитанции, не пользуйтесь косметикой с минеральными маслами. Что еще? Прочтите!

Распространенным источником яркого свечения в темной спальне в наши дни являются смартфоны или планшеты

Курение, нездоровая пища, ожирение — большинство людей знакомы с этими факторами риска развития рака. Но есть и источники опасности, о которых вы никогда не подумаете в жизни. Стоит избегать их в будущем.

Это может быть крем, который вы наносите на лицо каждое утро, любимый гамбургер или привычка за рулем — за повседневным поведением существует опасность, о которой мало кто знает: вы повышаете риск развития рака. Поэтому мы должны оставить следующие вещи лучше в будущем:

1. Выбераете сиденье у окна в самолете



Большинству людей нравится видеть пейзаж сверху при взлете и посадке. Путешественникам также нравится смотреть на хлопковые облака под чистым голубым небом. Но если вы много летаете и сидите у окна, вы рискуете повредить кожу. Стекла не пропускают большинство ультрафиолетовых лучей, которые вызывают солнечные ожоги. Тем не менее, они пропускают 47 процентов лучей UVA. Вы несете ответственность за старение кожи и риск развития рака кожи . Потому что: УФ-излучение может повредить генетический материал. Если поврежденные клетки не умирают, может развиться рак кожи.

Итак: Никогда на сиденье у окна в самолете без солнцезащитного крема.

2. Берете все квитанции

Квитанции поступают из тепловых регистров от многих кассовых аппаратов и платежных устройств. И: бисфенол А (БФА). Вещество было классифицировано ЕС как «особенно тревожное». Это угрожает развитию мозга нерожденных детей, связано с мужским бесплодием и может вызвать сердечные и раковые заболевания. При каждом прикосновении к термобумаге BPA проникает в организм через кожу и накапливается там. В 2020 году вступит в силу общеевропейский запрет на термобумагу, содержащую BPA.

Итак: до тех пор не держите термопечать в руке долгое время и не позволяйте маленьким детям играть с ней.

3. Потребляйте очень горячие напитки

Многие люди любят, чтобы их суп или чай были горячими. Но если вы проглотите жидкость выше 65 градусов по Цельсию, вы подвергаете опасности свой пищевод . Потому что это раздражает ткани и в конечном итоге происходит повреждение клеток, из-за которых может развиться рак.

Поэтому подождите и дайте ему остыть, прежде чем пить свежесваренный напиток.

4. Проехать через час пик с открытым окном

Пока в городах нет чистых автомобилей или запретов на вождение, выбросы дизельного топлива представляют особый риск развития рака легких и мочевого пузыря. ВОЗ исследовала это несколько лет назад . Профессиональные водители или дорожники особенно подвержены риску. Но даже в ежедневных поездках в час пик с остановкой и передвижением вы получаете опасные остатки дизельного топлива.

Итак: разрешите окно, если автомобильная очередь только ползет вперед.

5. Избегайте презервативов во время секса

Те, кто живет в моногамных отношениях, больше не будут заражены вызывающим рак вирусом папилломы человека. Потому что наибольший риск заражения ВПЧ — незащищенный трафик со сменой партнеров. Наиболее распространенным типом рака от ВПЧ является рак шейки матки, который обычно развивается через много лет после первого контакта с вирусом. Заражение определенными типами ВПЧ может также привести к злокачественным опухолям влагалища, половых губ, заднего прохода и полового члена.

6. Используйте косметику с минеральными маслами

Масла питают кожу, но они не должны быть минеральными маслами. Тем не менее, они встречаются во многих косметических продуктах, от крема для кожи до губной помады — например, когда ингредиенты включают парафин, вазелин или минеральное масло. Группа ароматических углеводородов (МОАГ) опасна для здоровья. У них есть потенциал, чтобы изменить геном и вызвать рак. Они отфильтрованы из косметики — приличный остаток остается, как определили эксперты Stiftung Warentester в 2015 году.

Итак: с натуральной косметикой вы играете безопасно. Они должны быть свободны от минерального масла.

7. Пейте пиво после работы — или два, три ...

Употребление алкоголя повышает риск не только рака печени, но и рака рта и горла, а также рака молочной железы. Неудивительно, что этот риск увеличивается с количеством алкоголя. Однако нет «безопасного» нижнего предела, особенно для рака молочной железы и печени. Различные вещества, которые вырабатываются, когда алкоголь распадается в организме, по- видимому, играют роль.

Итак, если вы не хотите обойтись без еды или бокала вина, чтобы поесть или расслабиться, вы должны, по крайней мере, придерживаться разрешенных количеств: половина литра пива или четверть вина в день для мужчин, половина из них для женщин.

8. Смотреть на смартфон ночью

Исследования показали связь между низким уровнем мелатонина и повышенным риском развития рака.

Выпуск гормона сна затрудняется, когда свет пробивается сквозь ночные темноты . Распространенным источником яркого свечения в темной спальне в наши дни являются смартфоны или планшеты. Они задерживают засыпание или разбудят пользователя входящими сообщениями, на которые немедленно отвечают. Цикл сна постоянно прерывается, возникают хронические нарушения сна — фактор риска развития рака.

Итак: смартфон не стоит рядом с кроватью и остается ночью.

9. Прибытие к врачу

Если вы не пойдете к врачу, у вас не будет рака. Тем не менее, регулярные осмотры и осмотры у врача могут гарантировать, что опухоль, обнаруженная на ранней стадии, не станет смертельным раком. Колоноскопия и мазок из шейки матки могут даже полностью предотвратить раковые клетки.

Итак, отправляйтесь на обследование на рак, когда пришло время или вас пригласили.

Основные факторы риска: курение, плохое питание, ожирение

В дополнение к упомянутым рискам рака, которых мы должны избегать, существуют большие комплексы риска, которых можно избежать, о которых онкологи предупреждают в течение длительного времени. Примерно каждая третья злокачественная опухоль не должна была бы быть, если бы люди вели более здоровый образ жизни.

Текущие оценки, проведенные Немецким центром исследований рака (DKFZ), показали, что более трети всех новых случаев рака в Германии можно отнести к влияющим факторам риска .

Ученые Гейдельберга подсчитали почти на 165 000 меньше случаев рака в год, если были устранены определенные факторы риска. Курение, плохое питание и ожирение играют здесь самую важную роль:

19 процентов всех случаев рака в Германии связаны с курением. Нездоровое питание является причиной почти восьми процентов случаев рака, ожирение — семи процентов. Недостаток упражнений следует близко позади.

Источник: focus.de