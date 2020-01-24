24.01
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Образование / Общество

Оклады учителям поднимут до 70% заработка в России

11:39 24.01.2020 Фото: pixabay.com
0

Сейчас фиксированный оклад педагога составляет 30% зарплаты, остальная сумма называется стимулирующими выплатами, с которыми можно делать что угодно.

Оклады учителям поднимут до 70% заработка в России
Майские указы требуют поднять зарплату учителей как минимум до уровня средней по региону

Российским учителям предложили изменить систему расчета зарплаты, подняв базовый оклад с 30% до 70% от общего размера зарплаты. Соответствующее обращение к кабмину поддержал Совет Федерации.

Майские указы требуют поднять зарплату учителей как минимум до уровня средней по региону. Чиновники на местах предпринимают различные ухищрения, чтоб этого не делать, рассказали «Известиям» в комитете Совфеда по науке, образованию и культуре. В частности, фиксированный оклад педагога составляет 30% зарплаты, остальная сумма называется стимулирующими выплатами, с которыми можно делать что угодно. Повышение оклада до 70% позволит исключить эти «игры», отметил сенатор Валерий Марков.

Ранее Министерство просвещения уже давало рекомендацию поднять оклад до 70% зарплаты, но во многих регионах они не выполняются, заявила глава профильного комитета Совфеда Лилия Гумерова.

Источник: Известия

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Как должна начисляться ЗП учителю?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Горяченькое и бесплатное: Проект о горячем питании школьников поправили с учетом Послания
11:58 24-01-2020
Горяченькое и бесплатное: Проект о горячем питании школьников поправили с учетом Послания
Маме - 15 лет, а папе - 70 лет: в каком возрасте рожать детей?
11:55 24-01-2020
Маме - 15 лет, а папе - 70 лет: в каком возрасте рожать детей?
Отказанной в крещении девочке с родимым пятном на 80% тела сделали операцию в Петербурге
11:48 24-01-2020
Отказанной в крещении девочке с родимым пятном на 80% тела сделали операцию в Петербурге
25 человек погибли из-за смертельного коронавируса в Китае
11:45 24-01-2020
25 человек погибли из-за смертельного коронавируса в Китае
До 8% снизится ипотека в 2020 году, прогнозирует глава ВТБ Костин
11:41 24-01-2020
До 8% снизится ипотека в 2020 году, прогнозирует глава ВТБ Костин
Оклады учителям поднимут до 70% заработка в России
11:39 24-01-2020
Оклады учителям поднимут до 70% заработка в России
Не пей горячее: 9 обыденных рисков рака. Узнай и избегай!
11:37 24-01-2020
Не пей горячее: 9 обыденных рисков рака. Узнай и избегай!
Борис Гуц: «На тебя смотрят, словно ты уже умер! Я никому не пожелаю выбирать себе гроб»
11:30 24-01-2020
Борис Гуц: «На тебя смотрят, словно ты уже умер! Я никому не пожелаю выбирать себе гроб»
«ВКонтакте» и «Одноклассниками» можно будет пользоваться бесплатно после поручения Путина 1
11:30 24-01-2020
«ВКонтакте» и «Одноклассниками» можно будет пользоваться бесплатно после поручения Путина
БердскСолевые: Отрезают половые органы и вступают в однополые сексуальные связи наркозависимые в Бердске 3
11:15 24-01-2020
Солевые: Отрезают половые органы и вступают в однополые сексуальные связи наркозависимые в Бердске