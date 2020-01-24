Отказанной в крещении девочке с родимым пятном на 80% тела сделали операцию в Петербурге

Вика Хвостанцева родилась с невусом, который занимает 80% тела

Врачи Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета сделали первую операцию девочке из Кургана по удалению огромного родимого пятна. Как сообщила корреспонденту «РГ» начальник управления внешних связей и информационной политики вуза Лика Титова, полный курс лечения может занять от полутора до двух с половиной лет.

— Предполагается, что будет проведено еще как минимум шесть операций, — рассказала она. — Минимальный срок между ними — три месяца, но все будет зависеть от того, как ребенок будет восстанавливаться.

По словам Титовой, для семьи это лечение будет бесплатным. Сейчас девочка чувствует себя хорошо и находится в палате. Если динамика будет оставаться положительной, ее выпишут, а потом семье придется снова приехать в Петербург для следующей операции.

Напомним, история семьи из Кургана, в которой родилась девочка с огромным родимым пятном, занимающим около 80 процентов тела, стала известна после того, как местный священник отказался крестить ее вместе с другими детьми. В Кургане оперировать ребенка не решились и отправили запросы в различные клиники, в том числе зарубежные.

Источник: РГ