Великолепная пятерка: Лучшую представительницу красивой профессии выбирают в Бердске

Пять учителей участвуют в конкурсе «Учитель года- 2020»

В лицее №6 23 января собрался цвет педагогического сообщества Бердска. Учителя, директора школ пришли поддержать коллег. Тех, кто отважился показать свои таланты и доказать, что учителя Бердска — люди творческие, одухотворенные, удивительно обаятельные. Они, увлеченные своим делом, своей энергией и неравнодушием зажигают других, — писал «Курьер. Среда. Бердск».

Конкурс проходит в год 75-летия Победы, и вначале показали фильм «Пусть это будет не зря…». 17-летние парни и девчонки, сидя за партами, рассказывают классному руководителю о том, кем мечтают стать после окончания школы: врачами, инженерами, педагогами, «потому что и делать-то ничего не надо: сиди за столом и ставь оценки». Но их мечтам не удалось сбыться. Закончив школу в 1941-ом году, все они ушли на фронт. И погибли. В память о выпускниках учительнице остались лишь их фотографии, бережно размещенные на стенде школьного класса. После войны учительница (ее роль блистательно исполнила народная артистка РСФСР Екатерина Васильева) учит детей вечному и прекрасному.

— Кем бы вы ни стали, нужно, прежде всего, быть просто хорошим человеком и любить свою Родину. Именно благодаря этой любви мы с вами и живем, — сказала учительница.

История растрогала учителей Бердска до слез.

Образование Бердска занимает одну из ведущих позиций в области

В 14 муниципальных школах Бердска работают десятки педагогов, которые ежедневно сеют в детях доброе, светлое, вечное. Учитель — многогранная профессия, и чтобы быть востребованными педагоги ежегодно принимают участие в конкурсах, занимая призовые места.

Красивых побед, новых друзей и новых изюминок пожелал мэр Бердска Евгений Шестернин.

— Я считаю, что учитель — профессия красивая, мудрая и вечная, но тяжелая. 21-й год подряд город проводит конкурс профессионалов среди людей, которые любят свою профессию, любят детей и любят жизнь. Умеют рассказать о красивой и прекрасной жизни и о том, что ждет каждого, если он будет думать и работать, — сказал Евгений Анатольевич, заверив, что будет присутствовать на подведении итогов.

Спикер горсовета Валерий Бадьин отметил, что участники уже одержали победу над собой, рискнули и пришли на конкурс — это замечательно.

— Образование Бердска занимает одну из ведущих позиций в области, и я не сомневаюсь, что молодые конкурсанты 2020 года покажут хорошие знания. Пусть победит сильнейший, — напутствовал он.

За значительные успехи в организации и совершенствования образовательного и воспитательного процесса наградили нагрудными знаками «Почетный работник воспитания и просвещения Российской федерации» и благодарности министерства просвещения Российской Федерации лучших педагогов.

Лилия Холкина выпустила джина из тысячелетнего заточения

Первая участница Лилия Холкина, учитель начальных классов из школы №3 «Пеликан», вызвала джина Гассан Абдуррахман ибн Хоттаба, или попросту Хоттабыча. который предлагал выполнить любое желание учительнице случайно выпустившей его из тысячелетнего заточения. Но она отказывалась от всех его предложений, и тогда он пообещал всем педагогам доплату за классное руководство в размере пять тысяч рублей и подкрепил его видео, где президент России Владимир Путин озвучил, что необходимо ввести доплату- 5 тыс. руб. классным руководителям. Важное сообщение зал поддержал громкими аплодисментами.

Наталья Алексеева работает педагогом 15 лет

Поддержать учителя музыки из школы №5 Наталью Алексееву пришли ученики и коллеги. Они исполнили трогательную песню «в жизни тысячи дорог». Женщина работает педагогом 15 лет. Она с детства мечтала работать в школе. Ее девиз по жизни: лучший пример — личный пример.

— У меня в 2020 году дочка заканчивает 11 класс, мои ученики сдают экзамены. Жизнь — ежедневный экзамен. Участвовать в конкурсах нужно постоянно. Это ступенька, которая дает возможность двигаться дальше, — рассказала Наталья Анатольевна «Курьер. Среда. Бердск».

Ирина Пашкова поразила зрителей и жюри исполнением песни под музыку Джо Дассена

Ирина Геннадьевна Пашкова, учитель начальных классов из «Лицея №6», поразила зрителей и жюри исполнением песни на музыку Джо Дассена. Зал взорвался овациями!

Учитель физики из школы №9 Марина Коломина недавно живет в Бердске

Учитель физики из школы №9 Марина Коломина убеждена, чтобы учить других, нужно воспитываться самому. Она недавно живет в Бердске, ее ученики организовали презентацию в виде передачи «Наедине со всеми».

Ольга Тарасова стажировалась три года в Англии

Ольга Валерьевна Тарасова, учитель английского языка из школы №13, стажировалась три года в Англии, но решила учительствовать в Бердске.

— Мы каждый день себя по капельке сжигаем. Но как же здорово, что мы — учителя, — призналась со сцены конкурсантка.

Учитель года-2019 Евгений Кривоногов признался, что на сцене великолепная пятерка.

— Я переживаю, вспоминаю, все те конкурсные мероприятия, которые вам предстоят. Они направлены на то, чтобы вы показали свой профессионализм. У каждой из вас есть свои изюминки и есть то, чему вы можете научить нас, ваших коллег. Получайте удовлетворение. Ни пуха, ни пера, — напутствовал педагог.

Победитель конкурса представит город Бердск на областном этапе Всероссийского конкурса «Учитель года России–2020» в апреле 2020 года.



Автор видео Елена БелоусоваАвтор видео Елена БелоусоваАвтор видео Елена Белоусова