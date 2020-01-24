Душил девушек, забирал золото, бросал тела в овраг кладбища. Убийцу нашли спустя 26 лет в Алтайском крае

Следователи завершили расследование резонансного уголовного дела

В марте 1993 года в овраге недалеко от Власихинского кладбища в городе Барнауле было обнаружено тело молодой женщины с признаками насильственной смерти. А спустя две недели население краевой столицы потрясла новость об убийстве 23-летней девушки, которую нашли задушенной в своей квартире. При этом потерпевшие были убиты одним и тем же способом – путем сдавливания органов шеи, а также отсутствовали принадлежащие им золотые украшения и ценные вещи. По данным фактам органами следствия возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а», «з» ст. 102 УК РСФСР (умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах, совершенное из корыстных побуждений, двух лиц (в редакции Закона РФ от 18 февраля 1993 года №4510-I).

Более 25 лет жестокие преступления, совершенные в условиях неочевидности, оставались нераскрытыми ввиду отсутствия каких-либо следов, вещественных доказательств и свидетелей. Неоднократно следователи и следователи-криминалисты регионального Следственного комитета в рамках работы следственно-оперативной группы по раскрытию и расследованию преступлений прошлых лет, возвращались к изучению материалов уголовного дела, давали поручения сотрудникам полиции для оперативно-розыскных мероприятий.

В сентябре 2019 года в поле зрения сотрудников правоохранительных органов попал 59-летний неоднократно судимый за кражи местный житель, которого заподозрили в сбыте наркотических средств. Мужчину задержали и при обысках обнаружили наркотики. После допроса знакомых из круга его окружения появилась информация, что обвиняемый может быть причастен к совершению убийства молодых женщин весной 1993 года. Грамотно спланированные следственные действия следователей первого отдела по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю и слаженная совместная работа с оперативными сотрудниками полиции позволили собрать неопровержимые доказательства причастности мужчины к данным преступлениям. Кроме того, в ходе допросов, проверок показаний на месте и иных следственных действий, бывшие друг и супруга, а также брат обвиняемого подтвердили информацию о совершении мужчиной убийств. Под тяжестью собранных доказательств мужчина признался в содеянном, пояснив, что совершал преступления из корыстных побуждений.

По данным следствия, в 1993 году обвиняемый работал водителем трамвая и в вечернее время познакомился с молодой пассажиркой, которую по окончании смены пригласил в дом своего брата. Видя, что на новой знакомой надето много золотых украшений, он решил завладеть ими. Взяв шнур, злоумышленник задушил потерпевшую, а тело сбросил в овраг городского кладбища. Спустя две недели его друг рассказал, что хорошо знает обеспеченную девушку, в доме которой можно похитить ценности. В один из дней апреля поздно вечером они пришли к ней в гости якобы решить возникшие у молодой женщины проблемы. После того, как друг отлучился из комнаты, обвиняемый шнуром задушил хозяйку квартиры. Взяв с собой ценности, мужчины скрылись. Похищенные у жертв вещи и золотые изделия злоумышленник сбыл, а деньгами распорядился по своему усмотрению.

В настоящее время расследование уголовного дела завершено, обвиняемый, которому также инкриминируется преступление, предусмотренное ч. 3 ст. 30, п. «г» ч.4 ст.228.1 УК РФ (покушение, на незаконный сбыт наркотических средств, совершенный в крупном размере, если при этом преступление не было доведено до конца по не зависящим от этого лица обстоятельствам), в ближайшее время предстанет перед судом.

Источник:Следственный комитет РФ