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Сварились в кипятке пять человек в хостеле в Перми. За халатность задержали сотрудника МЧС

11:00 24.01.2020 Фото: РЕН ТВ
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В ближайшее время сотрудника МЧС планируют посадить под стражу.

Сварились в кипятке пять человек в хостеле в Перми. За халатность задержали сотрудника МЧС
Погибли пять человек, в том числе ребенок

Главным следственным управлением СК России продолжается расследование уголовного дела по факту гибели пяти человек в мини-отеле «Карамель» в городе Перми при прорыве трубы горячего водоснабжения, возбужденного по ч.3 ст.238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).
В рамках расследования установлено, что территориальным подразделением ГУ МЧС России по Пермскому краю еще в феврале 2019 года были выявлены нарушения, исключающие работу мини-отеля «Карамель». Однако мер, направленных на приостановление незаконного оказания гостиничных услуг, принято не было.
По факту халатности, повлекшей смерть двух и более лиц, допущенной должностными лицами ГУ МЧС России по Пермскому краю, возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.293 УК РФ. В настоящее время по этому уголовному делу задержан сотрудник надзорного подразделения ГУ МЧС России по Пермскому краю Разиф Исмакаев. Решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения.

Продолжается установление всех обстоятельств преступления.

Источник: Следственный комитет РФ

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