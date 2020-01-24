Сварились в кипятке пять человек в хостеле в Перми. За халатность задержали сотрудника МЧС

Погибли пять человек, в том числе ребенок

Главным следственным управлением СК России продолжается расследование уголовного дела по факту гибели пяти человек в мини-отеле «Карамель» в городе Перми при прорыве трубы горячего водоснабжения, возбужденного по ч.3 ст.238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

В рамках расследования установлено, что территориальным подразделением ГУ МЧС России по Пермскому краю еще в феврале 2019 года были выявлены нарушения, исключающие работу мини-отеля «Карамель». Однако мер, направленных на приостановление незаконного оказания гостиничных услуг, принято не было.

По факту халатности, повлекшей смерть двух и более лиц, допущенной должностными лицами ГУ МЧС России по Пермскому краю, возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.293 УК РФ. В настоящее время по этому уголовному делу задержан сотрудник надзорного подразделения ГУ МЧС России по Пермскому краю Разиф Исмакаев. Решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения.



Продолжается установление всех обстоятельств преступления.

Источник: Следственный комитет РФ