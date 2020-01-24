«ВКонтакте» и «Одноклассниками» можно будет пользоваться бесплатно после поручения Путина

В Минкомсвязи опубликовали предварительный список ресурсов с бесплатным доступом

Первый список негосударственных ресурсов, доступ к которым может стать бесплатным, оказался в распоряжении «Известий». Среди них популярные соцсети «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также почтовые сервисы «Яндекса» и Mail.ru Group — они перечислены в обращении Минкомсвязи к операторам, с которым ознакомились «Известия». Ведомство просит компании оценить объемы трафика, используемого их посетителями. Получение этого документа подтвердили источники, близкие к трем операторам. Эксперты мало верят в выплату компенсаций бизнесу за предоставление нетарифицируемого доступа к таким ресурсам.

Первые ласточки

Минкомсвязи составило предварительный список сервисов, доступ к которым могут сделать для граждан бесплатным (перечень есть в распоряжении «Известий»). Воспользоваться ими получится даже при нулевом балансе счета. Этот список операторы «большой четверки» получили 20 января на совещании с Константином Носковым, который на тот момент занимал пост и.о. министра связи.



Тариф «Президентский»: к каким интернет-ресурсам могут бесплатно подключить россиянОператоры уже готовы предоставить свободный доступ к отдельным социальным сервисам

Получение документа подтвердили источники, близкие к трем операторам. Министерство просит оценить потребляемый посетителями этих ресурсов трафик. Они разделены на четыре категории: государственные информресурсы (туда входят портал госуслуг, сайты министерств и ведомств, сайты региональных и местных органов власти), соцсети («ВКонтакте», «Одноклассники», «Мой мир», «В кругу друзей», «Мир тесен», «Фотострана», «Дневник»), почтовые сервисы («Яндекс», mail.ru, km.ru) и другие значимые информационные ресурсы (к ним авторы документа отнесли мессенджер Bip турецкого сотового оператора Turkcell).

В Минкомсвязи также подтвердили существование предварительного списка бесплатных ресурсов, пояснив, что он еще будет дополняться. По этому образцу планируется оценить все возможные сервисы.

— Ведомство собирает информацию, которая может быть полезной при принятии того или иного решения, прорабатываются разные варианты, — сказали «Известиям» в министерстве.

Там добавили, что список предварительный и если выяснится, что сервисы из него не являются социально значимыми, то они не войдут в окончательный перечень. За бесплатный доступ к таким ресурсам операторы, возможно, будут получать компенсацию, не исключили в Минкомсвязи.

О том, что в России планируется запустить проект «Доступный интернет», который обеспечит всем гражданам бесплатный доступ к социально значимым отечественным интернет-сервисам, сообщил президент, обращаясь с посланием к Федеральному собранию 15 января.

20-го числа после совещания в Минкомсвязи пресс-секретарь ведомства Евгений Новиков сообщил, что с 1 марта операторы перестанут брать плату за посещение портала госуслуг и сайтов всех российских органов власти. Свободный доступ к другим отечественным интернет-сервисам обсуждается, необходимо выработать механизм компенсаций, пояснил он, отметив, что операторы будут получать их только за предоставление нетарифицируемого доступа к коммерческим сервисам.

Зададут курсор: школьников научат безопасности в Сети

В программу включат защиту от кибербуллинга, сетевых мошенников и педофилов

Всегда на связи

Экс-советник президента РФ по вопросам развития интернета, владелец ряда интернет-проектов Герман Клименко пояснил «Известиям», что изначально такие списки формируются на основе предложений самих представителей ведомств, публичная дискуссия проходит редко.

По мнению Германа Клименко, ключевое в предложении Владимира Путина не то, что доступ к социально значимым сервисам станет бесплатным. Главное, чтобы пользователи имели доступ к ним всегда, даже при нулевом балансе. Эксперт считает, что стоит обнулить трафик к порталу госуслуг, а также сайтам медицинских и образовательных организаций. При этом он не видит смысла это делать для коммерческих ресурсов — соцсетей, мессенджеров и почты, так как при необходимости компании сами могут договориться с операторами об этом на своих условиях.

Идея предоставления бесплатного доступа к некоторым социально значимым ресурсам не нова. В частности, Facebook в 2013 году запустил проект Internet.org по предоставлению бесплатного доступа к некоторым интернет-ресурсам жителям наименее развитых стран, сообщил аналитик «Финам» Леонид Делицын. Среди них Индия, Бангладеш, Танзания, Кения и др.

Эксперт считает маловероятной выплату компенсаций за предоставление нетарифицируемого доступа к таким ресурсам. Проблема, по его словам, в подсчете трафика, за который компании должны получить деньги. С одной стороны, когда дело дойдет до выделения средств, собственные данные операторов вряд ли будут вызывать доверие у власти, с другой — телекоммуникационные компании также не заинтересованы и в том, чтобы позволять внешнему аудитору измерять их трафик, пояснил аналитик.

Интернет не остановишь: мобильный трафик в РФ вырос в 1,5 раза

За девять месяцев 2019-го сотовые абоненты скачали и отправили больше данных, чем за весь прошлый год

Доступ при нуле

Источник в одной из компаний-операторов отметил, что технически возможно обнулить тарификацию для абонентов по списку IP-адресов сайтов, которые будут отнесены к социально значимым ресурсам. Этот перечень должен обновляться Роскомнадзором по аналогии с черным списком сайтов, доступ к которым ограничен законодательством. При реализации инициативы важно исключить возможность фрода — размещения на таких сайтах тяжелого развлекательного контента, что должен контролировать либо надзорный орган, либо владелец ресурсов, пояснил собеседник «Известий».

В Mail.ru Group, «Вымпелкоме» (работает под брендом «Билайн»), МТС, «Яндексе» отказались от комментариев. В «Фотостране», «В кругу друзей», «Дневнике», km.ru не ответили на запрос «Известий».

Директор объединенного партнерского отдела СМИ2 и «МирТесен» Ольга Арцева отметила, что появление соцсети в списке социально значимых интернет-ресурсов помогло бы привлечь еще больше региональной аудитории.

В пресс-службе Tele2 отметили, что оператор обсуждает с Минкомсвязи схему взаимодействия. В компании считают, что доступ к социально значимым услугам уже включен в расценки — Tele2 обнулила тарификацию трафика в социальных сетях и мессенджерах на пакетных предложениях. Кроме того, абоненты компании могут пользоваться популярными социальными сетями, мессенджерами и навигационными сервисами «Яндекса» даже при нулевом или отрицательном балансе, сказал представитель оператора.

Источник: Известия