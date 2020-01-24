69 домов и кафе на четырех улицах останутся без холодной воды в Бердске

Воды не будет в 67 частных домах и двух многоквартирных

Об устранении дефекта на водоводе на пересечении улиц Дзержинского и Репина.

В связи с выявленным дефектом на водоводе Д-100мм на пересечении улиц Дзержинского и Репина , прекращена подача холодной воды на ул. Дзержинского от ул. Пирогова, до ул.Репина, на ул. Менделеева от ул. Новосибирской до переулка Школьного , на ул. Грибоедова, на ул. Гайдара, МКД на ул. Менделеева 11, Новосибирская 4 с 09:00 ч. 24.01.2020 года ,до устранения .

Под отключение попали 67 частных домов, 2 МКД . Кафе «Флора».



Подвоз воды будет организован .

Источник: МУП КБУ