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25 человек погибли из-за смертельного коронавируса в Китае

11:45 24.01.2020 Фото: pixabay.com
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По последним данным, число заразившихся выросло до 839 человек. Вакцины против вируса не создали до сих пор.

25 человек погибли из за смертельного коронавируса в Китае
Состояние 177 пациентов оценивается как тяжелое.

Число погибших в Китае от пневмонии, вызванной новым типом коронавируса 2019-nCoV, достигло в общей сложности 25 человек. Количество подтвержденных случаев заражения данным заболеванием составляет 839 человек, сообщает издание Beijing News Express со ссылкой на заявление Национальной комиссии здравоохранения и медицины страны.

Ранее сообщалось о 17 погибших и 444 заболевших.

Отмечается, что состояние 177 пациентов оценивается как тяжелое. Еще 34 человека вылечились и покинули медучреждения. В 20 провинциях было зарегистрировано 1072 предполагаемых случая заболевания.

ервая вспышка нового коронавируса произошла в конце декабря в китайском городе Ухань. Все заболевшие работали на местном рынке морепродуктов. Китайские власти закрыли город на выезд и ограничили въезд в него. Также вирус распространился за пределами Китая. В частности, случаи заболевания были выявлены в США, Южной Корее, Таиланде, Японии, Сингапуре. На фоне распространения вируса в аэропортах России усилили контроль в аэропортах. Роспотребнадзор рекомендовал соотечественникам воздержаться от посещения Китая до стабилизации эпидемиологической ситуации в стране.

Газета South China Morning Post со ссылкой на статью, опубликованную в Journal of Medical Virology ранее сообщила, что возможным источником-носителем инфекции могли стать змеи.

Источник: РБК

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