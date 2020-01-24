24.01
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Новости Бердска / Здоровье

Измотали очереди: бегут в частные клиники родители с детьми из-за загруженных педиатров в Бердске

19:45 24.01.2020, Алена Романцова Фото: Алены Романцовой
6 0

На очереди на участке №16 горожане пожаловались главному врачу Алле Дробинской . Она ответила, что на количество пациентов там ниже среднего. Но увеличила время приема до четырех часов.

Измотали очереди: бегут в частные клиники родители с детьми из за загруженных педиатров в Бердске
Огромные очереди собираются в детской больнице Бердска
Сюжет: Главврач Дробинская отвечает
Измотали очереди: бегут в частные клиники родители с детьми из за загруженных педиатров в Бердске

Измотали очереди: бегут в частные клиники родители с детьми из-за загруженных педиатров в БердскеПримут без записи ребенка с высокой температурой в кабинете неотложной помощи в поликлинике № 2 БердскаЕщё 1 новость

Вынуждены обращаться в платные клиники родители с детьми из-за переполненных очередей к педиатру на участке №16 детской поликлиники №1 Бердска. Но медики отмечают, что количество пациентов там ниже среднего. Об этой проблеме горожане рассказали в своем обращении к главному врачу ЦГБ Алле Дробинской. Напомним, редакция «Курьер. Среда. Бердск» собирала вопросы от жителей о проблемах медицины. 50 обращений были переданы главврачу в сентябре 2019 года, она попросила отсрочку. Алла Николаевна отметила, что в Бердске накопилось много проблем в медицине, которые нужно оперативно решать в первую очередь. Вопросы были направлены в минздрав Новосибирской области. Ответы приготовлены в январе 2020 года.

— Проблема отсутствия педиатра на участке №16. Уже несколько лет одна врач на два участка, а по факту и на три, и четыре. Детей, в том числе новорожденных, на данном участке много, очереди огромные, время приема минимальное. Многие жители вынуждены обращаться в коммерческие клиники, — сообщают читатели.

— Прием пациентов участка №16 осуществляет участковый врач педиатр Козина Т.П. Прием ведется по предварительной записи. Количество пациентов данного участка соответствует среднему по поликлинике. Также для улучшения доступности оказания первичной медико-санитарной помощи с 16.12.2019 г. увеличено время приема участковых врачей педиатров, и в настоящий момент составляет 4 часа, — прозвучало в официальном ответе за подписью министра здравоохранения региона Константина Хальзова.

Также напомним, экс-главврач Юрий Краморов уволился в начале августа 2019 года. По путинскому проекту «Здравоохранение» были нарушены сроки. На ремонт потрачено 60 млн рублей. Алла Дробинская была назначена на должность 19 августа.

Бердчане также жалуются на огромные очереди в регистратуру, нехватку врачей, плохое медицинское оборудование и низкое качество обслуживания медиками. Читайте ответы на все ставившиеся вопросы в сюжете «Главврач Дробинская отвечает».

Напомним, в детской больнице скоро будет как в банке: ждут начала приема педиатров по электронной очереди жители Бердска. Также примут без записи ребенка с высокой температурой в кабинете неотложной помощи в поликлинике № 2 Бердска.

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Большие очереди в детской?

Евгений, 24 января 2020 13:09
НВР:
Просто огромные. Реально трудно попасть к врачу.
Посетитель детской поликлиники 1, 24 января 2020 13:26
Уважаемые родители!
Предлагаю сразу писать на такую работу поликлиники жалобу в Минздрав Новосибирской области, иначе ничего не будет делаться. Чем больше жалоб будет, тем выше вероятность решения вопроса. А пока мы молчим, обсуждаем проблемы между собой в очередях, ничего не изменится.
Аноним, 24 января 2020 13:47
Подскажите, был ли у вас опыт написания жалобы, как это делается?
Аноним, 24 января 2020 13:43
Закрыть все частные лавочки и все эти врачи будут работать в государственных поликлиниках.
Аноним, 24 января 2020 16:44
Козина Т.П. хороший врач, но именно из-за очередей хожу к платному врачу. Проблема в медицине глобальная и решаться должна значительно выше, чем глав. врач. Поменяйте хоть сотню глав врачей - не поменяв условий работы врачей, не сделав для молодежи привлекательных для работы предложений, за которые они будут готовы работать, мы так и будем мучиться. При этом наша бесплатная медицина такой фактически не является, ставка взносов на медицинское страхование у работодателей — 5,1%. Но именно работающим людям некогда стоять в очередях. Вот и получается услуга есть, я ее оплачиваю налогами, но фактически ее не получаю в должном виде. Так может страховым компаниям пора платить штрафы за то, что люди вынуждены обращаться в другие учреждения, где нет очередей?
Ksusha, 25 января 2020 00:55
,

На 16 участке педиатора нет уже лет 7, с тех пор, как Инна Николаевна ушла декретный отпуск,но даже сейчас на прием только к ней, пусть и платно.

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

БердскГраницы закрепили: Какие улицы и дачи относятся к конкретным школам Бердска 14
22:03 24-01-2020
Границы закрепили: Какие улицы и дачи относятся к конкретным школам Бердска
Порно с детьми снимали педофилы в Красноярске. Спецназ Росгвардии задержал их с поличным
22:00 24-01-2020
Порно с детьми снимали педофилы в Красноярске. Спецназ Росгвардии задержал их с поличным
AliExpress: посылки из Китая не заражены смертельным коронавирусом
21:45 24-01-2020
AliExpress: посылки из Китая не заражены смертельным коронавирусом
БердскЧтобы люди не задохнулись: Замерзли в квартирах с наступлением плюсовой температуры жители Бердска 4
21:45 24-01-2020
Чтобы люди не задохнулись: Замерзли в квартирах с наступлением плюсовой температуры жители Бердска
БердскВеликолепная пятерка: Лучшую представительницу красивой профессии выбирают в Бердске 2
21:43 24-01-2020
Великолепная пятерка: Лучшую представительницу красивой профессии выбирают в Бердске
Видео Путина, поднявшего упавшую фуражку солдата, восхитило палестинцев 3
21:30 24-01-2020
Видео Путина, поднявшего упавшую фуражку солдата, восхитило палестинцев
БердскТруп мужчины нашли днем возле торгового центра Микрорайона прохожие в Бердске 8
21:15 24-01-2020
Труп мужчины нашли днем возле торгового центра Микрорайона прохожие в Бердске
Видео отца с 4 детьми около костра в заброшенном доме без окон в Чите привело в шок всю Россию 2
21:10 24-01-2020
Видео отца с 4 детьми около костра в заброшенном доме без окон в Чите привело в шок всю Россию
"Буду рожать!": беременная от 10-летнего мальчика школьница рассказала всю правду на шоу Малахова 1
21:07 24-01-2020
Фото: Автолюбитель, ты зачем встал посреди въезда в Микрорайон? 
21:01 24-01-2020
Фото: Автолюбитель, ты зачем встал посреди въезда в Микрорайон? 