Измотали очереди: бегут в частные клиники родители с детьми из-за загруженных педиатров в Бердске

На очереди на участке №16 горожане пожаловались главному врачу Алле Дробинской . Она ответила, что на количество пациентов там ниже среднего. Но увеличила время приема до четырех часов.

Огромные очереди собираются в детской больнице Бердска

Вынуждены обращаться в платные клиники родители с детьми из-за переполненных очередей к педиатру на участке №16 детской поликлиники №1 Бердска. Но медики отмечают, что количество пациентов там ниже среднего. Об этой проблеме горожане рассказали в своем обращении к главному врачу ЦГБ Алле Дробинской. Напомним, редакция «Курьер. Среда. Бердск» собирала вопросы от жителей о проблемах медицины. 50 обращений были переданы главврачу в сентябре 2019 года, она попросила отсрочку. Алла Николаевна отметила, что в Бердске накопилось много проблем в медицине, которые нужно оперативно решать в первую очередь. Вопросы были направлены в минздрав Новосибирской области. Ответы приготовлены в январе 2020 года.

— Проблема отсутствия педиатра на участке №16. Уже несколько лет одна врач на два участка, а по факту и на три, и четыре. Детей, в том числе новорожденных, на данном участке много, очереди огромные, время приема минимальное. Многие жители вынуждены обращаться в коммерческие клиники, — сообщают читатели.

— Прием пациентов участка №16 осуществляет участковый врач педиатр Козина Т.П. Прием ведется по предварительной записи. Количество пациентов данного участка соответствует среднему по поликлинике. Также для улучшения доступности оказания первичной медико-санитарной помощи с 16.12.2019 г. увеличено время приема участковых врачей педиатров, и в настоящий момент составляет 4 часа, — прозвучало в официальном ответе за подписью министра здравоохранения региона Константина Хальзова.

Также напомним, экс-главврач Юрий Краморов уволился в начале августа 2019 года. По путинскому проекту «Здравоохранение» были нарушены сроки. На ремонт потрачено 60 млн рублей. Алла Дробинская была назначена на должность 19 августа.

Бердчане также жалуются на огромные очереди в регистратуру, нехватку врачей, плохое медицинское оборудование и низкое качество обслуживания медиками. Читайте ответы на все ставившиеся вопросы в сюжете «Главврач Дробинская отвечает».

Напомним, в детской больнице скоро будет как в банке: ждут начала приема педиатров по электронной очереди жители Бердска. Также примут без записи ребенка с высокой температурой в кабинете неотложной помощи в поликлинике № 2 Бердска.