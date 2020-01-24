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До 8% снизится ипотека в 2020 году, прогнозирует глава ВТБ Костин

11:41 24.01.2020 Фото: pixabay.com
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По данным ЦБ, в ноябре 2019 года средневзвешенная ставка по рублевой ипотеке достигла исторического минимума, снизившись до 9,19%.

До 8% снизится ипотека в 2020 году, прогнозирует глава ВТБ Костин
Банк России за последние полгода на фоне низкой инфляции опустил ключевую ставку на 1,5 процентных пункта

Если Банк России продолжит снижать ключевую ставку, то ипотечные ставки в России могут снизиться до 8% уже в 2020 году. Об этом заявил журналистам в кулуарах Всемирного экономического форума в Давосе глава банка ВТБ Андрей Костин.
«У нас прогноз, что ключевая ставка должна снизиться в течение года на полпроцента — до 5,75%. Я думаю, что в целом мы даже тогда, при такой ситуации, можем выйти на заветную цифру 8%, которая была зафиксирована президентом на 2024 год. Я думаю, это вполне реально в этом году, если ЦБ будет снижать ставку дальше», — сказал Костин (цитата по ТАСС).

В начале прошлого года президент Владимир Путин после послания Федеральному собранию поручил правительству и Банку России принять меры по снижению ипотечной кредитной ставки до уровня 8% годовых и ниже.

В конце декабря глава Банка России Эльвира Набиуллина говорила, что потенциал снижения ставок в ближайшие годы сохраняется, они могут упасть до 7-8%. По данным ЦБ, в ноябре 2019 года средневзвешенная ставка по рублевой ипотеке достигла исторического минимума, снизившись до 9,19%.

Банк России за последние полгода на фоне низкой инфляции опустил ключевую ставку на 1,5 процентных пункта, до нынешних 6,25%. Ряд аналитиков ожидают, что на первом в 2020 году заседании совета директоров 7 февраля Банк России снова снизит ключевую ставку.

Источник: РГ

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