Взорвалась речка на Алтае, огромные глыбы льда перекрыли дороги

В Кош-Агачском районе Республики Алтай взорчалась речка Черная, об этом на своей странице в социальной сети Instagram сообщил глава района Серикжан Кыдырбаев.
«Утром, на автодороге с. Тобелер – Актал, возле мостового перехода, на реке Чёрная произошёл самопроизвольный взрыв льда, который перекрыл проезд автомобилей на сенокосные угодья и стоянки для перевозки с/х животных. На место взрыва, в оперативном порядке, прибыли работники ЕДДС, районной администрации и Тобелерского сельского поселения», — написал Кырбыдаев.
По предварительным данным, причиной взрыва могло стать то, что прибывающая вода не нашла выход.Ежегодно, река Чёрная покрывается наледью из-за прибывающей воды, что является обычным явлением.
«На данный момент переход полностью расчищен от остатков льда и движение восстановлено», — также отметил глава Кош-Агачского района.
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Начало года выдалось плодотворным и довольно щедрым на необычные события. Начиная от объезда стоянок, экстренной расчистки дороги в Курайском сельском поселении и выделения, в срочном порядке, средств на ремонт 10 мостов внутрихозяйственного назначения. Однако, сегодняшнее событие, самопроизвольный взрыв льда, повергло меня в некое шоковое состояние. ⠀ Утром, на автодороге с. Тобелер – Актал, возле мостового перехода, на реке Чёрная произошёл самопроизвольный взрыв льда, который перекрыл проезд автомобилей на сенокосные угодья и стоянки для перевозки с/х животных. На место взрыва, в оперативном порядке, прибыли работники ЕДДС, районной администрации и Тобелерского сельского поселения. ⠀ Причиной взрыва могло послужить то, что прибывающая вода не нашла выход. Ежегодно, река Чёрная покрывается наледью из-за прибывающей воды, что является обычным явлением. На данный момент переход полностью расчищен от остатков льда и движение восстановлено. #алтай #республикаалтай #алтайскийкрай #горныйалтай #тобелер #актал #кошагачскийрайон #кошагач