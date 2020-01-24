24.01
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество / Происшествия

Взорвалась речка на Алтае, огромные глыбы льда перекрыли дороги

19:45 24.01.2020 Фото: instagram.com/kydyrbaev.official/
1 0

Глава района в шоке, на место взрыва прибыли сотрудники ЕДДС.

Взорвалась речка на Алтае, огромные глыбы льда перекрыли дороги
Речка взорвалась из-за обилия воды

В Кош-Агачском районе Республики Алтай взорчалась речка Черная, об этом на своей странице в социальной сети Instagram сообщил глава района Серикжан Кыдырбаев.

«Утром, на автодороге с. Тобелер – Актал, возле мостового перехода, на реке Чёрная произошёл самопроизвольный взрыв льда, который перекрыл проезд автомобилей на сенокосные угодья и стоянки для перевозки с/х животных. На место взрыва, в оперативном порядке, прибыли работники ЕДДС, районной администрации и Тобелерского сельского поселения», — написал Кырбыдаев.

По предварительным данным, причиной взрыва могло стать то, что прибывающая вода не нашла выход.Ежегодно, река Чёрная покрывается наледью из-за прибывающей воды, что является обычным явлением.

«На данный момент переход полностью расчищен от остатков льда и движение восстановлено», — также отметил глава Кош-Агачского района.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Начало года выдалось плодотворным и довольно щедрым на необычные события. Начиная от объезда стоянок, экстренной расчистки дороги в Курайском сельском поселении и выделения, в срочном порядке, средств на ремонт 10 мостов внутрихозяйственного назначения. Однако, сегодняшнее событие, самопроизвольный взрыв льда, повергло меня в некое шоковое состояние. ⠀ Утром, на автодороге с. Тобелер – Актал, возле мостового перехода, на реке Чёрная произошёл самопроизвольный взрыв льда, который перекрыл проезд автомобилей на сенокосные угодья и стоянки для перевозки с/х животных. На место взрыва, в оперативном порядке, прибыли работники ЕДДС, районной администрации и Тобелерского сельского поселения. ⠀ Причиной взрыва могло послужить то, что прибывающая вода не нашла выход. Ежегодно, река Чёрная покрывается наледью из-за прибывающей воды, что является обычным явлением. На данный момент переход полностью расчищен от остатков льда и движение восстановлено. #алтай #республикаалтай #алтайскийкрай #горныйалтай #тобелер #актал #кошагачскийрайон #кошагач

Публикация от Кыдырбаев Серикжан (@kydyrbaev.official)

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Видели взрыв рек?

венгерка, 24 января 2020 14:51
Не взрыв, а хлопок

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

БердскГраницы закрепили: Какие улицы и дачи относятся к конкретным школам Бердска 14
22:03 24-01-2020
Границы закрепили: Какие улицы и дачи относятся к конкретным школам Бердска
Порно с детьми снимали педофилы в Красноярске. Спецназ Росгвардии задержал их с поличным
22:00 24-01-2020
Порно с детьми снимали педофилы в Красноярске. Спецназ Росгвардии задержал их с поличным
AliExpress: посылки из Китая не заражены смертельным коронавирусом
21:45 24-01-2020
AliExpress: посылки из Китая не заражены смертельным коронавирусом
БердскЧтобы люди не задохнулись: Замерзли в квартирах с наступлением плюсовой температуры жители Бердска 4
21:45 24-01-2020
Чтобы люди не задохнулись: Замерзли в квартирах с наступлением плюсовой температуры жители Бердска
БердскВеликолепная пятерка: Лучшую представительницу красивой профессии выбирают в Бердске 2
21:43 24-01-2020
Великолепная пятерка: Лучшую представительницу красивой профессии выбирают в Бердске
Видео Путина, поднявшего упавшую фуражку солдата, восхитило палестинцев 3
21:30 24-01-2020
Видео Путина, поднявшего упавшую фуражку солдата, восхитило палестинцев
БердскТруп мужчины нашли днем возле торгового центра Микрорайона прохожие в Бердске 8
21:15 24-01-2020
Труп мужчины нашли днем возле торгового центра Микрорайона прохожие в Бердске
Видео отца с 4 детьми около костра в заброшенном доме без окон в Чите привело в шок всю Россию 2
21:10 24-01-2020
Видео отца с 4 детьми около костра в заброшенном доме без окон в Чите привело в шок всю Россию
"Буду рожать!": беременная от 10-летнего мальчика школьница рассказала всю правду на шоу Малахова 1
21:07 24-01-2020
Фото: Автолюбитель, ты зачем встал посреди въезда в Микрорайон? 
21:01 24-01-2020
Фото: Автолюбитель, ты зачем встал посреди въезда в Микрорайон? 