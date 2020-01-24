Взорвалась речка на Алтае, огромные глыбы льда перекрыли дороги

Глава района в шоке, на место взрыва прибыли сотрудники ЕДДС.

Речка взорвалась из-за обилия воды

В Кош-Агачском районе Республики Алтай взорчалась речка Черная, об этом на своей странице в социальной сети Instagram сообщил глава района Серикжан Кыдырбаев.

«Утром, на автодороге с. Тобелер – Актал, возле мостового перехода, на реке Чёрная произошёл самопроизвольный взрыв льда, который перекрыл проезд автомобилей на сенокосные угодья и стоянки для перевозки с/х животных. На место взрыва, в оперативном порядке, прибыли работники ЕДДС, районной администрации и Тобелерского сельского поселения», — написал Кырбыдаев.

По предварительным данным, причиной взрыва могло стать то, что прибывающая вода не нашла выход.Ежегодно, река Чёрная покрывается наледью из-за прибывающей воды, что является обычным явлением.

«На данный момент переход полностью расчищен от остатков льда и движение восстановлено», — также отметил глава Кош-Агачского района.