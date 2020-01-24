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Чтобы люди не задохнулись: Замерзли в квартирах с наступлением плюсовой температуры жители Бердска

21:45 24.01.2020, Алена Романцова Фото: Алены Романцовой
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Вице-мэр Владимир Захаров сказал, что уровень подачи тепла регулируют в соответствии с погодой. Но если действительно сильно холодно, это нужно фиксировать в акт, только тогда будут наказаны виновные.

Чтобы люди не задохнулись: Замерзли в квартирах с наступлением плюсовой температуры жители Бердска
Бердчане замерзают в отапливаемых многоквартирных домах

Мерзнут в квартирах при потеплении жители Бердска. Об этом сообщили вчера, 23 января, жители дома №1 по ул Горького. И отметили сегодня, 24 января, жители дома по ул. Карла Маркса. Было ли понижение подачи тепла, связано ли оно с погодой и что делать в этом случае горожанам, «Курьер. Среда. Бердск» рассказал вице-мэр по строительству и дорожному хозяйству Владимир Николаевич Захаров.

— Горького №1 — в квартире прохладно, постоянно включаем обогреватель. Как только на улице теплеет, батареи сразу остывают, — сообщила читательница Ирина.

Последние дни у них дома было 18-20 градусов тепла.

Вице-мэр Владимир Захаров ответил, что подача уровня тепла действительно зависит от погоды. Чтобы не было сильно жарко и душно в квартирах с потеплением на улице температуру снижают.

— Существует график подачи тепла. Ест таблица, где взаимосвязана температура теплоносителя и температура воздуха. Но в первую очередь подача зависит от температуры в квартире, — уточнил Владимир Николаевич.

Удобно в тех домах, у кого стоит «автомат». Тогда специалисты управляющей компании могут регулировать подачу уровня тепла. А если нет, то жители зависят от температурного графика общей сети теплоносителя.

Но если действительно холодно, это нужно фиксировать в акте.

— Нужно вызывать сотрудников управляющей компании, замеряется температура в квартире и составляется акт. Он предъявляется МУПу (КБУ — прим. авт.). Тогда уже мы будем наказывать, — сказал Захаров.

Также важно какая температура на входе в дом. Ситуация может быть связана с разводкой по дому. Нужно разбираться в каждом случае отдельно. Но 20 градусов тепла — это норма температуры в квартире.

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От редакции

А в вашей квартире тепло?

Андрей, 24 января 2020 15:59
Нам не угодишь,нужно искать причину,а Горького 1 это панельный старый дом!
Аноним, 24 января 2020 16:14
по санпину в жилых помещениях в холодный период 18-24 . Какие претензии все в допуске .
Аноним, 24 января 2020 17:48
Топят реально хуже,
Аноним, 24 января 2020 23:56
Как можно мерзнуть в нормальной квартире при нулевой температуре?

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