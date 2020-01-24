Назначил своими помощниками Мединского и Орешкина президент Владимир Путин

Экс-министр Мединский был одним из самых критикуемых в Правительстве

Президент России Владимир Путин назначил Владимира Мединского и Максима Орешкина своими помощниками. Указы об этом опубликованы на официальном интернет-портале правовой информации.

Ранее Мединский руководил министерством культуры, а Орешкин — министерством экономического развития.

Какие сферы они будут курировать в администрации главы государства, пока не сообщается. При этом помощник президента по вопросам культуры Владимир Толстой сказал РИА Новости, что остается на своей должности.



На прошлой неделе правительство Дмитрия Медведева ушло в отставку, новый кабинет возглавил Михаил Мишустин.Кроме Мединского и Орешкина, министерское кресло покинул Дмитрий Козак, он был вице-премьером с 2008 года. Сегодня президент назначил Козака третьим заместителем руководителя своей администрации. До этого замов было двое, но специальным документом их число увеличили до трех.Все указы вступают в силу со дня подписания.

Источник: РИА Новости