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Назначил своими помощниками Мединского и Орешкина президент Владимир Путин

16:15 24.01.2020 Фото: Правительство РФ
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Ранее Мединский руководил министерством культуры, а Орешкин — министерством экономического развития.

Назначил своими помощниками Мединского и Орешкина президент Владимир Путин
Экс-министр Мединский был одним из самых критикуемых в Правительстве

Президент России Владимир Путин назначил Владимира Мединского и Максима Орешкина своими помощниками. Указы об этом опубликованы на официальном интернет-портале правовой информации.
Ранее Мединский руководил министерством культуры, а Орешкин — министерством экономического развития.
Какие сферы они будут курировать в администрации главы государства, пока не сообщается. При этом помощник президента по вопросам культуры Владимир Толстой сказал РИА Новости, что остается на своей должности.

На прошлой неделе правительство Дмитрия Медведева ушло в отставку, новый кабинет возглавил Михаил Мишустин.
Кроме Мединского и Орешкина, министерское кресло покинул Дмитрий Козак, он был вице-премьером с 2008 года. Сегодня президент назначил Козака третьим заместителем руководителя своей администрации. До этого замов было двое, но специальным документом их число увеличили до трех.
Все указы вступают в силу со дня подписания.

Источник: РИА Новости

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