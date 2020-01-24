На 15 % может подорожать аренда жилья в 2020 году

Увеличение стоимости арендного жилья связано с повышенным вниманием к рынку аренды контролирующих органов. Таким образом, собственники жилья все чаще начинают регистрироваться как самозанятые и платить налоги.

Ожидается, что наибольший рост цен придется на квартиры

В крупных городах цены могут увеличиться на 15%, сообщают опрошенные изданием эксперты.

Аренда жилья в крупных городах может подорожать на 5-15% по причине увеличения стоимости квадратного метра, роста цен на ЖКУ, перехода застройщиков на эскроу-счета и повышенного контроля за арендным сегментом, сообщают «Известия» со ссылкой на источники.

По словам генерального директора федерального портала «Мир квартир» Павла Луценко, стоимость арендного жилья в крупных городах России вырастет на 5-7%, сообщает газета. По мнению эксперта, на увеличение стоимости аренды жилья также повлияет переход отрасли строительства на проектное финансирование и рост цен на ЖКУ.

Председатель совета директоров компании «Бест-Новострой» Ирина Доброхотова сообщила «Известиям», что арендные квартиры в столице подорожают на 10% в связи с увеличением спроса на аренду по причине прогрессирующего дефицита доступного жилья.

По информации издания, ожидается, что наибольший рост цен придется на квартиры, около которых откроются новые станции метро, об этом газете сообщил замдиректора по продажам ГК «Грантель» Сергей Нюхалов. Он также отметил, что увеличение стоимости арендного жилья связано с повышенным вниманием к рынку аренды контролирующих органов. Таким образом, собственники жилья все чаще начинают регистрироваться как самозанятые и платить налоги, вследствие чего увеличивают цены на сдаваемое в аренду жилье, сообщил изданию директор по продукту компании «ПИК-Аренда» Никита Комаров.

«Известиям» не удалось получить комментарий на тему увеличения стоимости арендного жилья в Министерстве строительства.

Источник: ТАСС