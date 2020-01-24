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Угрюмого медведя предложили в символы МЧМ-2023 в Новосибирске

16:30 24.01.2020 Фото: Анна Терешкова
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Пользователи социальных сетей раскритиковали предложенный логотип, но окончательного решения пока не принято.

Угрюмого медведя предложили в символы МЧМ 2023 в Новосибирске
Один из вариантов логотипа

В Символы Молодежного чемпионата мира по хоккею, который пройдет в Новосибирске в 2023 году, предложили угрюмого медведя. Фотографию одного из вариантов логотипа чемпионата выложила начальник департамента культуры спорта и молодёжной политики мэрии Новосибирска Анна Терешкова на своей странице в социальной сети «Instagram”.

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Вот такой символ предлагается Международной Федерацией Хоккея для Молодежного Чемпионата Мира 2023!

Публикация от Anna Tereshkova (@tereshkova_anna)

— Вот такой символ предлагается Международной Федерацией Хоккея для Молодежного Чемпионата Мира 2023!, — написала Терешкова.

Пользователи социальных сетей раскритиковали предложенный логотип.

«Молодежка и старый медвед — бред полный. Уже к тому же заезженный стереотипный вариант Россия, значит медведь», — написал один из пользователей.

«А почему бы весёлого снеговика не сделать?или снежинку как на форме у ХК Сибирь?», — предложил еще один комментатор.

«Хм… удрученный медведь. Ассоциаций с молодежным чемпионатом не возникло при виде символа», — отмечает комментатор.

«Вместо клюшки надо балалайку!», — шутит пользователь социальной сети.

Чуть позже, уже на странице в социальной сети Facebook, Анна Терешкова написала:

Утверждённого логотипа пока нет. Вот несколько предложений логотипа Молодежного Чемпионата Мира по хоккею 2023.

Эти варианты также не остались без внимания комментаторов.

— Почему бы не сделать логотипом каток у оперного?, — написал один из пользователей.

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