Задохнулся на уроке английского 15-летний мальчик в Пензе

Следственный комитет и прокуратура проводят проверки в связи с гибелью ученика девятого класса лицея в Пензе, сообщили РИА Новости в пресс-службах этих ведомств.
Как рассказали агентству в экстренных службах региона, по предварительным данным, 15-летний ученик девятого класса лицея в Пензе утром в четверг не жаловался на самочувствие, однако на уроке английского ему стало плохо, он потерял сознание, ему вызвали скорую. В реанимобиле по пути в больницу мальчик скончался.
«Проводится проверка по факту смерти несовершеннолетнего, по результатам которой будет принято процессуальное решение», — заявила старший помощник руководителя регионального управления СК РФ Татьяна Махницкая.
В силовых структурах РИА Новости уточнили, что, предварительно, семья у мальчика благополучная, родители заботились о ребенке.
Источник: РИА Новости