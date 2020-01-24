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Задохнулся на уроке английского 15-летний мальчик в Пензе

16:45 24.01.2020 Фото: pixabay.com
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Прокуратура и Следственный комитет начали проверки.

Задохнулся на уроке английского 15 летний мальчик в Пензе
Мальчика срочно госпитализировали, но спасти его не удалось

Следственный комитет и прокуратура проводят проверки в связи с гибелью ученика девятого класса лицея в Пензе, сообщили РИА Новости в пресс-службах этих ведомств.
Как рассказали агентству в экстренных службах региона, по предварительным данным, 15-летний ученик девятого класса лицея в Пензе утром в четверг не жаловался на самочувствие, однако на уроке английского ему стало плохо, он потерял сознание, ему вызвали скорую. В реанимобиле по пути в больницу мальчик скончался.
«Проводится проверка по факту смерти несовершеннолетнего, по результатам которой будет принято процессуальное решение», — заявила старший помощник руководителя регионального управления СК РФ Татьяна Махницкая.

«Прокуратура Октябрьского района проводит проверку достаточности мер профилактики в отношении состояния здоровья ребенка со стороны образовательной организации и, в первую очередь, родителей», — добавила старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.
В силовых структурах РИА Новости уточнили, что, предварительно, семья у мальчика благополучная, родители заботились о ребенке.

Источник: РИА Новости

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