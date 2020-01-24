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Недвижимость / Общество

Первую ипотеку под 2% выдали на строительство частного дома в Якутске

16:34 24.01.2020 Фото: pixabay.com
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Президентская программа позволяет молодым семьям и участникам программы «Дальневосточный гектар» получить кредит в размере не более 6 млн рублей по ставке 2% годовых на срок до 20 лет. Мера нужна для того, чтобы привлечь молодежь на Дальний Восток.

Первую ипотеку под 2% выдали на строительство частного дома в Якутске
Приобрести квартиру по льготной программе можно в строящемся доме

Его построят в черте города Якутска.
Первая «дальневосточная» ипотека по льготной ставке 2% выдана в Якутии на строительство частного дома, сообщили ТАСС в пятницу в республиканском ипотечном агентстве, которое является официальным агентом Банка ДОМ.РФ в Якутии.

О введении льготной ипотеки для жителей Дальнего Востока заявил президент РФ Владимир Путин в сентябре 2019 года на Восточном экономическом форуме (ВЭФ). Программа позволяет молодым семьям и участникам программы «Дальневосточный гектар» получить кредит в размере не более 6 млн рублей по ставке 2% годовых на срок до 20 лет. Мера нужна для того, чтобы привлечь молодежь на Дальний Восток, где наблюдается сложная ситуация с молодыми и квалифицированными кадрами.

«Агентством оформлена первая сделка для строительства ИЖС [индивидуального жилищного строительства] по льготной ипотеке. Строительство дома запланировано в черте города Якутска < …> Жители сельской местности при условии строительства ИЖС должны предоставить под залог имеющееся имущество, к примеру, квартиру. При покупке готового дома, при условии, что он соответствует всем требованиям благоустройства, под залог оформляется само жилье», — сказали в агентстве.

Приобрести квартиру по льготной программе можно в строящемся доме в ДФО, в сельской местности допускается приобретение жилья на вторичном рынке. Многодетные семьи-участники программы дополнительно смогут получить выплату от государства до 450 тыс. рублей на погашение ипотечного кредита при условии рождения третьего или последующего ребенка после 1 января 2019 года.

Ипотеку под 2% годовых могут получить молодые семьи, при этом и муж, и жена должны быть не старше 35 лет. В программе участвуют 14 банков, половина из них уже выдают кредиты. На 20 января 2020 года выдано ипотечных кредитов на общую сумму 1,55 млрд рублей. По количеству заключенных договоров на получение «дальневосточной ипотеки» лидируют три субъекта — Приморский край, Хабаровский край и Республика Саха (Якутия).

Республиканское ипотечное агентство Якутии создано в 2003 году, в настоящий момент является официальным агентом Банка ДОМ.РФ. Банк входит в периметр госкомпании ДОМ.РФ, оператора правительства РФ по программе «Дальневосточная ипотека».

Источник: ТАСС

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