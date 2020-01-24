Политическую партию решил создать владелец компании Faberlic

Учредительный съезд политической партии пройдет в марте

Как стало известно “Ъ”, 1 марта пройдет учредительный съезд новой партии, которую возглавит основатель и владелец компании Faberlic Алексей Нечаев. Предполагается, что это партия право-либерального толка, ориентированная на городскую молодежь, название пока не разглашается. Это уже третий новый партийный проект за последнее время: первым о создании движения «За правду!» объявил писатель Захар Прилепин. Учредительный съезд движения намечен на 1 февраля, на нем же «За правду!» может быть переформатировано в партию. В начале 2020 года о создании «Партии прямой демократии» сообщил экс-директор по продукту World of Tanks компании Wargaming.net Вячеслав Макаров. По его словам, сейчас партия создала уже 36 инициативных групп в регионах из 43, необходимых для регистрации.

Предприниматель Александр Даванков, бывший совладелец компании Faberlic, рассказал “Ъ” о создании новой правой партии, съезд которой намечен на 1 марта. По его словам, документы для проведения съезда были поданы в декабре прошлого года, председателем новой партии будет владелец Faberlic Алексей Нечаев. После регистрации партия рассчитывает принять участие в выборах разного уровня в более чем 20 регионах в Единый день голосования 13 сентября, а затем и в выборах Госдумы.

О создании партии знают в администрации президента (АП), заявляет источник “Ъ”, близкий к Кремлю. По его словам, проект обсуждался с прошлого года, а новая партия рассчитана на «городской образованный средний класс, на аудиторию 18-30 лет, которую в том числе можно перехватить у протестной улицы». В свою очередь, Александр Даванков считает, что у партии будет «свой избиратель»: молодежь, которая сейчас не представлена в политике. Отметим, господин Даванков, который намерен возглавить исполком новой партии — старший брат Владислава Даванкова, заместителя генерального директора АНО «Россия — Страна Возможностей» (курируется АП. — “Ъ”).

Компания Алексея Нечаева Faberlic основана в 1997 году, представлена более чем в 20 странах, выручка по итогам 2018 года — 28 млрд руб. (по данным РБК). Сам господин Нечаев является членом центрального штаба ОНФ, ранее он уже занимался общественными проектами — например, в 2009 году стал соучредителем общественной экологической организации ЭКА.

В российском обществе есть запрос на правую партию, такой партии нет сейчас в Госдуме, считает политтехнолог Владимир Перевозчиков. По его словам, последние выборы в Москве показали, что либеральный электорат в больших городах существует. В то же время политолог Виталий Иванов не видит оснований ожидать, что партия господина Нечаева станет успешнее предыдущих похожих проектов: по его словам, со времен «Союза правых сил» «ни один околовластный квазилиберальный проект не был успешным».

Напомним, ранее о создании движения «За правду!», его возможном переформатировании в партию и намерении участвовать в региональных и думских выборах заявил писатель Захар Прилепин. 1 февраля должен состояться учредительный съезд движения господина Прилепина, и решение о создании партии может быть принято на нем. Новое движение — инициатива Захара Прилепина и экс-спонсора «Справедливой России» Александра Бабакова, часть источников “Ъ”, близких к АП, считает, что патриотический проект господина Прилепина может быть перспективным.

Кроме господина Прилепина, о создании партии две недели назад объявил экс-директор по продукту World of Tanks компании Wargaming.net Вячеслав Макаров. Его «Партия прямой демократии» намерена выдвигать своих кандидатов в Госдуму в 2021 году и уже создала 36 инициативных групп в регионах из 43 необходимых для регистрации. Об этом “Ъ” сообщил член оргкомитета партии, совладелец компании GR-Consulting S.r.l (Сан-Марино) Тимофей Шевяков. Съезд партии запланирован на 5 марта. «Мы уверены, что оставшиеся отделения будут сформированы до съезда»,— заявил господин Шевяков. Инициативные группы «Партии прямой демократии» уже созданы, в частности, в Дагестане, Коми, Крыму, Мордовии и Якутии. «Наши представители в регионах — самые разные люди, мужчины и женщины от 20 до 55 лет, разных профессий и политических убеждений — от коммунистов до либертарианцев»,— рассказал “Ъ” господин Шевяков.

«Сеть геймеров World of Tanks может позволить быстро создать свои представительства в регионах,— говорит глава фонда ИСЭПИ Дмитрий Бадовский.— Важно, сумеет ли партия в короткие сроки получить регистрацию. В последние годы ничего подобного не происходило, количество партий только сокращалось». Если съезд партии пройдет успешно, и она будет зарегистрирована, это можно будет считать свидетельством поддержки проекта Кремлем, считает политолог: «Тогда можно будет ожидать, что аналогичную поддержку получат еще несколько такого рода инициатив». Господин Бадовский предполагает, что на осенних выборах может быть протестирован «целый набор новых малых партий» на предмет их способности консолидировать различные группы протестного электората и оттянуть голоса у парламентской оппозиции. Ранее “Ъ” сообщал, что администрация президента поводила исследования потенциально интересных избирателям политических программ. По мнению ряда экспертов, близких к АП, нынешняя партийная система не полностью отображает взгляды граждан, а малые партии могут помочь решить эту проблему, а заодно косвенно поддержать «Единую Россию» на выборах в Госдуму, оттянув часть протестных голосов. Впрочем, другой источник “Ъ” в АП считает, что партийная система РФ устойчива и без новых партийных проектов.

Источник: КоммерсантЪ