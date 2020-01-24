5 способов увеличить грудь в домашних условиях

Чтобы увеличить грудь в домашних условиях, вам нужно запастись травами, эфирными маслами, уверенностью в успехе и терпением. Первые результаты от домашних методов увеличения груди, можно увидеть через 3-6 недель.

Второй способ увеличить грудь — регулярные массажи с эфирными маслами герани Размер женской груди — настолько же «больная» тема для девушек, как успехи в сексе для мужчин. Некоторые из тех, кто недоволен размером своей груди, идут к хирургу и исправляют ситуацию. Однако, что делать, если вы не готовы к столь радикальным мерам? Какие народные методы помогают увеличить грудь, читаем в статье.

Чтобы увеличить грудь в домашних условиях, вам нужно запастись травами, эфирными маслами, уверенностью в успехе и терпением. Первые результаты от домашних методов увеличения груди, можно увидеть через 3-6 недель.

Как увеличить грудь: шишки хмеля

Шишки хмеля содержат фитоэстрогены, которые действуют на организм подобно настоящим гормонам. Кроме того, они активируют собственный эстроген. На фоне этого при регулярном приеме отвара из шишек хмеля можно наблюдать увеличение молочных желез.

Интересно: женщины, которые задействованы в переработке хмеля, часто наблюдают проблемы с менструальным циклом.

Чтобы приготовить настой для увеличения груди, вам понадобится столовая ложка шишек хмеля и стакан кипятка. Дайте настою постоять 8 часов в термосе и употребите его мелкими порциями в течение дня за 40 минут до каждого приема еды.

Будьте внимательны, на вкус этот настой очень горький. Курс — 4 недели, далее нужно сделать месяц перерыва.

Шишки хмеля очень активно действуют на организм и могут стать причиной развития эндометриоза, нарушения овуляции и менструального цикла. Перед началом употребления настоя обязательно проконсультируйтесь со своим гинекологом. Также не пейте отвар дольше одного месяца.

Как увеличить грудь: массаж маслами

Второй способ увеличить грудь — регулярные массажи с эфирными маслами герани, иланг-иланга, пачули и примулы. На столовую ложку любого базового масла возьмите 2 капли эфирного и проведите сеанс самомассажа: втирайте масло нежными движениями в правую грудь по часовой стрелке, в левую — против. Не давите, движения должны быть нежными и аккуратными, чтобы не растянуть кожу. Выполняйте массаж через день 14 дней, далее сделайте 14 дней перерыва.

Действие такого массажа обусловлено содержанием фитоэстрогенов в перечисленных эфирных маслах. Некоторые отмечают увеличение груди на размер.

Как увеличить грудь: отвар липы

Еще один действенный способ увеличения груди в домашних условиях — отвар липы. В ней — меньшее содержание фитоэстрогенов, чем в шишках хмеля, однако она более безопасна для здоровья и очень позитивно влияет на кожу.

Для приготовления липового напитка, залейте столовую ложку липы кипятком и дайте настояться ночь. Сутра, на голодный желудок, выпейте настой из липы. Через 10 минут приступайте к завтраку. Курс — месяц, перерыв — 2 месяца. В результате, грудь может вырасти на целый размер.

100 лет назад девушки из высшего общества в течение 2 месяцев в год пили липу натощак для сохранения и поддержания молодости.

Как увеличить грудь: соя

Если вы любите сою — это отлично. Соя, за счет повышенного содержание фитоаналога женского гормона, также влияет на увеличение груди. Ее можно употреблять в виде соевого мяса или молока. Также эффективно соя работает в составе протеинового коктейля.

Примечательно, что этот продукт не только увеличивает размер груди, но и способствует похудению в проблемных местах.

В вопросе употребления сои никаких рекомендаций нет: просто включите ее в свой постоянный рацион. Грудь может увеличиться на половину размера.

Как увеличить грудь: зелень

Еще одним способом увеличить и поддержать форму груди является зелень: укроп, петрушка, кинза и листья салата. Чтобы ваша грудь всегда была в форме, введите эту зелень в свой ежедневный рацион. Вы можете добавлять ее в салаты или делать зеленые коктейли.

Следите, чтобы зелень присутствовала в вашем рационе всегда.

Результат: увеличение груди на половину размера и увеличение эластичности кожи.

Народные методы увеличения груди не сделают грудь словно после руки пластического хирурга, однако они в состоянии улучшить форму груди, сделать кожу эластичной и немного подкорректировать размер. Пользуйтесь этими методами осторожно, не забывая консультироваться с врачом и ваша грудь обретет новую жизнь.

Источник: Хочу