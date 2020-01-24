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Изувечило троих детей в страшной лобовой аварии в Новосибирской области

17:15 24.01.2020 Фото: ГУ МВД по Новосибирской области
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На месте погибла женщина, в больницы попали пять человек.

Изувечило троих детей в страшной лобовой аварии в Новосибирской области
Авария произошла в Тогучинском районе

Сегодня в 5.20 в Тогучинском районе на 86-м километре автодороги К-19р Новосибирск — Ленинск-Кузнецкий 24-летний водитель автомобиля «Тойота Вокси», следовавший в сторону Новосибирска, не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем «Кия Спортейдж».

В результате дорожно-транспортного происшествия на месте погибла 38-летняя пассажирка «Тойота Вокси». Также в ДТП пострадали еще пять пассажиров этого же автомобиля, в том числе трое детей. С различными травмами они доставлены в медицинское учреждение.

На месте работают сотрудники полиции, которые устанавливают обстоятельства произошедшего.

Источник: ГУ МВД по Новосибирской области

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