Изувечило троих детей в страшной лобовой аварии в Новосибирской области

На месте погибла женщина, в больницы попали пять человек.

Авария произошла в Тогучинском районе

Сегодня в 5.20 в Тогучинском районе на 86-м километре автодороги К-19р Новосибирск — Ленинск-Кузнецкий 24-летний водитель автомобиля «Тойота Вокси», следовавший в сторону Новосибирска, не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем «Кия Спортейдж».

В результате дорожно-транспортного происшествия на месте погибла 38-летняя пассажирка «Тойота Вокси». Также в ДТП пострадали еще пять пассажиров этого же автомобиля, в том числе трое детей. С различными травмами они доставлены в медицинское учреждение.

На месте работают сотрудники полиции, которые устанавливают обстоятельства произошедшего.

Источник: ГУ МВД по Новосибирской области